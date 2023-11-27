10 характерных привычек из СССР, от которых многие не избавились и через 30 лет

Маленькие странности из советского прошлого, способные озадачить любого иностранца.
Казалось бы, прошло уже почти 30 лет с момента распада СССР, а устои того времени до сих пор живы во многих семьях наших соотечественников. Привычки, которые вырабатывались в силу тех или иных обстоятельств (или лишений), очень сложно искоренить в себе. Давайте вспомним манеру поведения того времени, от которой очень сложно избавиться.
1. Откладывать до лучших времен
Откладывать новые вещи до лучших времен. | Фото: Valet.ru.
На долю взрослых советских граждан выпало немало испытаний. Послевоенный голод и разруха, дефицит и кризисы заставили людей быть бережливыми. Так развилась привычка откладывать новые вещи до особого случая. В то время, как старые вещи использовались до капли, новые пылились в шкафу. Фразы «сегодня все есть, а завтра может и не быть», «зачем новое, если старое еще целое» – верные спутники людей советской закалки.
Таким образом в шкафах советских квартир годами хранились стопки нового постельного белья, девственные сервизы, новая одежда и обувь, в то время как хозяева всего этого добра спали на выцветших простынях, ходили в штопаных носках и пили из чашек со сколами.
2. Есть до победного
Доедать все, что есть в тарелке. | Фото: Likar.info.
Ужасы войны оставили неизгладимый отпечаток на психике людей. Со временем старые травмы трансформировались в привычки, которые впоследствии стали передаваться из поколения в поколение. Одной из таких привычек стал фетиш еды. В советских семьях было принято доедать все, что положили в тарелку. «Пока не доешь, из-за стола не встанешь», - говорили нам мамы и бабушки. А если дети все-таки что-то не доедали, это делали папы, мамы, дедушки или бабушки.
Кстати, выбирались в кафе или ресторан граждане СССР крайне редко, а если и предстоял поход, старались поесть дома, потому что там «все дорого». Кстати, по мнению Novate.ru, некоторые люди делают так до сих пор. Для приезжих из Европы или Америки такое поведение более чем странное. Там люди не занимаются насилием над собственной волей или желаниями детьми. Если наелся, лучше оставить что-то, чем потом ходить с тяжестью.
3. Отношения к колготкам и носкам
Слишком бережное отношение к носкам и колготкам. | Фото: STENA.ee.
В Европе носки и колготки всегда считались одноразовым продуктом, в то время как для советского человека эти вещи являлись своеобразной ценностью. Колготки и носки штопали, стрелки замазывали лаком, а то, что уже было не спасти, отвозилось на дачу, чтобы продолжить свое существование в качестве мешков для лука или веревок для подвязывания помидоров.
4. Целлофановые пакеты
Особое отношение к целлофановым пакетам. | Фото: gazeta.a42.ru.
Заграничные гости и просто современные люди с трудом могут поверить, что целлофановые пакеты, которые так сильно вредят экологии, для кого-то могут представлять ценность. Однако, наши мамы/бабушки до сих пор относятся к ним бережно. По мнению Novate.ru, в таком поведении нет ничего удивительного, ведь в 1970-х годах целлофан был почти что диковинкой. В него упаковывали подарки, пакеты после использования аккуратно стирали и сушили, чтобы использовать еще и еще.
5. Чайная заварка
Использование чайной заварки. | Фото: Прикольные и интересные фото 10.
Советские граждане любили чай. Его пили дома, в гостях, в буфете и просто на улице. И тем не менее хороший индийский или цейлонский чай был в дефиците, купить его было очень сложно, а значит относились к нему с большим уважением. Обычно чай в заварнике заваривали столько раз, сколько он давал цвет. Прошло время и чай перестал быть дефицитным товаром, на прилавках появились невиданные раньше чайные пакетики, но от привычек никуда не деться: их тоже частенько используют повторно.
6. Газеты
Хранение газет. | Фото: Тамбов-информ.
Как уже упоминалось на сайте Novate.ru, любые вещи были ценными для советского человека. Газеты - не исключение. Из них вырезали интересные статьи, а потом собирали в стопки и сдавали на макулатуру или отвозили на дачу. Кроме того, для газет находились и другие функции. В них можно было заворачивать продукты, деньги или использовать для сушки обуви. Времена изменились, популярность газет снизилась, но старшее поколение продолжает собирать газеты. Кстати, на западе такое не принято и прочитав газету, ее тут же отправляют в утиль.
7. «Сувениры» с работы
Тащить «сувениры» с работы. | Фото: mir24.tv.
В советские времена приносить с работы «подарочки» было нормальной практикой. Ручки, скрепки, бумага, строительные материалы и любые другие вещи, которые можно было незаметно вынести, со временем оказывались в домах служащих. Стоит отметить, что такое поведение никем не осуждалось, а воспринималось, как проявление домовитости. Неудивительно, что сейчас, когда предприятия стали тщательней следить за своей собственностью, служащие нередко возмущаются.
8. Своими руками
Все своими руками. | Фото: Кузбасской семинарии.
Наших мам и бабушек удивляет привычка нового поколения обращаться за помощью к профильным специалистам. Все дело в том, что в их молодости люди справлялись сами. Сыновья, мужья, братья или соседи чинили мебель, сантехнику и электрику. Женщины клеили обои, белили потолки, шили и вязали. Стоит отметить, что далеко не все успешно справлялись с той или иной проблемой, но старались довольствоваться тем, что есть.
9. Консервация
Летняя консервация. | Фото: BlueSystem.
Старшему поколению, выросшему на всевозможных дефицитах, сложно понять, как это - не делать консервацию. Всю их жизнь, конец лета-начало осени означал период сбора урожая, подготовки банок и крышек. Далее каждый вечер в выходные и будние все члены семьи потели на кухне, консервируя все, что только можно. Многие по привычке продолжают делать это и сейчас. Некоторые просто убеждены в том, что консервация – жизненная необходимость и очень удивляются, что кто-то не разделяет их позиции.
10. Домашняя одежда
Специальная одежда для дома. | Фото: Домашняя одежда.
Большинство людей в СССР жили более, чем скромно. Даже те, кто хорошо зарабатывали, не позволяли себе особых излишеств, вроде специальной одежды для дома. Домашняя одежда советского человека – это когда-то повседневная одежда, которая совсем потеряла свой вид. Все дырявое, запачканное и растянувшееся автоматически становилось домашним или дачным. Женщины дома, чаще всего, ходили в халатах, которые шили самостоятельно. Именно поэтому старшее поколение так удивляется, когда молодежь покупает дорогую и красивую одежду для дома.
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