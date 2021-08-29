Что посадить после капусты в следующем году

На грядках зреют кочаны, и вы уже задумываетесь, какие культуры после капусты посадить в следующем году? Это правильно, ведь тогда будет проще подготовить почву к новому сезону.

Не все дачники знают, какие культуры после каких можно сажать, и невольно лишают растения и почву заслуженного отдыха. В итоге грунт становится кислым, новые огородные культуры заболевают, и остается только завидовать соседским урожаям. Но ситуацию можно изменить, если соблюдать правила севооборота, т.е. ежегодно менять место посадки для каждого овоща.

Благодаря этому простому принципу грунт дольше сохраняет плодородность, потому что каждый овощ по-разному использует питательные вещества. Вредители и опасные бактерии не смогут годами накапливаться в почве, и последующие культуры вырастут крепче предшественников, страдающих от определенных болезней. Как и в мире животных, не все растения «дружат» между собой и могут не прижиться на грядках, где рос их конкурент. Это опять же связано с тем, какие вещества и в каком количестве они потребляют.

Что касается капусты, этот овощ забирает из почвы много питательных веществ, т.к. его корневая система может проникать на глубину до 1 м. В период роста капуста нуждается в регулярных подкормках, и после сбора урожая грядка остается сильно истощенной.

Что можно сажать после капусты

Можно ли сажать огурцы после капусты?

Можно ли сажать томаты после капусты?

Можно ли сажать кабачки после капусты?

Можно ли сажать лук после капусты?

Можно ли сажать перец после капусты?

Хорошо ли будет расти свекла после капусты?

Чего нельзя сажать после капусты

Кроме того, кочаны являются пищей для множества вредителей, капусту часто поражают кила, мучнистая роса, черная пятнистость и другие заболевания. Даже если вы провели все меры по спасению культуры, часть насекомых и бактерий могла остаться в почве. И в следующем году им ничто не помешает вновь продолжить размножение и питание.За сезон капуста выделяет в почву немало токсинов, опасных для многих культурПоэтому, прежде чем высадить на капустные грядки новую культуру, нужно учесть особенности растений. Хватит ли им питательных веществ, не опасно ли для них «капустное наследство». И таких растений существует немало. Давайте подробнее узнаем, что лучше всего сажать после капусты, а от каких растений стоит отказаться.Даже если в конце сезона вы внесете на бывшие капустные грядки органику и минеральные удобрения, не все растения смогут здесь правильно развиваться. Поэтому предпочтение стоит отдать неприхотливым культурам, которые не сильно истощают почву, либо растениям, имеющим другой режим питания. Среди таких культур популярны морковь, баклажаны, картофель, сельдерей, петрушка, укроп, а также некоторые другие растения, подробнее о которых мы расскажем ниже.После посадки баклажанов на грядки из-под ранней капусты можно получить особенно богатый урожай.Если вас интересует, что можно садить после цветной капусты, то перечень растений практически не отличается от белокочанных сортов. Отлично будут расти на бывших капустных грядках зеленные культуры, тыква, кабачки и патиссоны. Также смело высаживайте помидоры, огурцы и картофель.А теперь рассмотрим подробнее, какие еще культуры стоит посадить на смену кочанам.Даже нужно! Капуста – идеальный предшественник для огурцов, с которым сравнятся только томаты и картофель. Дело в том, что огурцы достаточно неприхотливы и не нуждаются в обильных подкормках, поэтому скромный питательный состав грунта их не слишком смутит. Впрочем, если вы хотите получить крепкие и вкусные зеленцы, без удобрений все-таки не обойтись.Рядом с кукурузой огурцы быстрее вырастут и дают хороший урожай. Кукуруза защищает огурцы от ветра и удерживает их стебли в вертикальном положении, уберегая от грибковых заболеваний.Ответ положительный, высаживайте на здоровье. Особенно хорошо томаты будут расти на грядах из-под ранних сортов белокочанной и цветной капусты. Главное, чтобы участок был защищен от ветра. Осенью глубоко перекопайте грядку и внесите на каждый квадратный метр по 5 кг перегноя, а также по 25 г двойного суперфосфата и калийной соли.При посадке высокорослых сортов не забудьте установить опоры. Если рядом находилась грядка с картофелем, баклажанами, томатами или другими пасленовыми культурами, понадобится дополнительная защита от вредителей.Если вы решили посадить на месте капусты кабачки, то это будет хорошей идеей. Но лучше выбирайте грядку, где росли ранние или среднеспелые сорта капусты, иначе кабачки не так порадуют урожаем, как вам бы хотелось. В конце сезона перекопайте грядку на штык лопаты и внесите по ведру перепревшего навоза, 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на каждый квадратный метр.Как и кабачки, тыквы и патиссоны плохо растут на участках из-под капусты поздних сортов.Репчатый лук отлично растет на участках, где обильно вносилась органика. А капустные грядки именно такие, поэтому посадите на них в следующем году этот овощ. Также лук будет расти здоровым после картофеля, томатов, огурцов, кабачков. А если ежегодно чередовать на грядке посадку лука и моркови, эти растения порадуют вас высокой урожайностью.На месте ранней капусты и картофеля хорошо приживется чеснок. Но помните, что эта культура часто поражается стеблевой нематодой, поэтому два раза подряд на одно место его высаживать нельзя.Перец допускается высаживать после крестоцветных культур, в частности капусты. Он достаточно требователен к составу почвы, но на капустных грядках ему понравится. Осенью предварительно уберите с участка сорняки, перекопайте почву и внесите 300-400 г извести на 1 кв.м, чтобы снизить ее кислотность.Свекла отлично растет после томатов, огурцов, картофеля и бобовых культур. Несколько хуже – после гороха. А вот после капусты этот корнеплод чувствует себя не очень хорошо. Хотя по наблюдениям некоторых дачников свекла дает достойный урожай, если посадить ее после ранних сортов капусты.Многим растениям будет некомфортно на грядках, где в прошлом году росла капуста. Их лучше не высаживать, чтобы не спровоцировать нашествие вредителей и всплеск заболеваний. В первую очередь это все родственные капусте растения из семейства Крестоцветные:брюква,горчица,дайкон,кресс водяной,пастушья сумка,рапс,редис, редька,репа, сурепка,турнепс,хрен и др.Можно ли сажать после капусты другой сорт или гибрид данного овоща? Также после капусты будут хуже расти свекла, садовая земляника (клубника), бобовые (фасоль, горох, соя, чечевица и др.).Нежелательно, потому что, как говорилось выше, это может привести к заболеванию растений и снижению урожайности. Несмотря на устойчивость гибридов к болезням и вредителям, им вряд ли понравится истощенная почва, а для ее восстановления понадобится немало времени. Сортовой капусте и вовсе придется нелегко, т.к. ее иммунитет на таких грядках сильно ослабеет. Поэтому после капусты высаживайте другие растения, а через 2-5 лет можете вновь вернуть королеву грядок на старое место.Если вы все же высадили капусту после капусты, позаботьтесь о ее защите от самых частых вредителей: капустной мухи, бабочек-белянок, слизней, медведок и капустной совки. Для этого посадите среди кочанов бархатцы, они отпугнут насекомых резким запахом и не заберут у растений много влаги и питания.Возможно, за годы наблюдений вы нашли некоторые закономерности в том, как другие культуры растут на бывших капустных грядках. Некоторые выводы могут не совпадать с общепринятыми. В таком случае, поделитесь с другими читателями своими наблюдениями. А если вам интересна тема севооборота, вы также можете прочитать, что стоит посадить после огурцов и раннего картофеля.