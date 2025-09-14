Проблемные сносы зданий

Ежегодно демонтажу подвергаются тысячи жилых зданий и сооружений во всем мире. При этом часто применяют так называемый метод контролируемого подрыва, при котором строение сносится в один этап при помощи взрывчатки. Главной особенностью этого типа сноса является то, что постройка после взрыва рушится внутрь себя, что позволяет уничтожить практически любое строение даже в условиях тесной городской застройки.
Если вы когда-нибудь наблюдали снос зданий с помощью этого метода, вы наверняка остались под впечатлением от того, насколько простым кажется этот процесс. В реальности все намного сложнее, и искусство слома почти такое же трудное, как и искусство возведения зданий. Башенное хранилище, Австралия Это древнее башенное хранилище, находившееся в Рэдбанке, Австралия, отказалось сдаваться без боя.подкосили здание, после чего оно изображало Пизанскую башню еще около 40 минут, по истечении которых экскаваторам удалось ослабить опору и довершить начатое. 16-этажка, Россия Особенно отличились подрывники, занимавшиеся этим недостроенным жилым зданием в Севастополе. Когда специалистам не удалось снести 16-этажку с первого раза, они сослались на то, что заложить побольше взрывчатки им помешали находившиеся вокруг жилые дома. В конечном счете здание удалось снести только с третьей попытки. Силосная башня, США Мы бы не хотели оказаться рядом с этой башней, пока ее демонтируют таким оригинальным способом. Комбикормовый завод, США Когда подрывники попытались снести эту башню для комбикорма в городке Су-Фолс, что в Южной Дакоте, здание просто провалилось в подвал. Оно простояло там с победным видом еще две недели, в то время как рабочая бригада разбирала его на части с помощью более традиционных средств. Провалившийся снос здания, Россия Подробной информации об этом видео собрать не удалось, но в ходе просмотра записи можно услышать комментарии очевидцев за кадром, считающих все происходящее крайне забавным. И они правы. Старое хранилище, Турция Этот «контролируемый» снос чуть не обернулся катастрофой, когда старое хранилище муки во время падения решило сделать сальто в опасной близости от жилых построек. К счастью, оно вовремя остановилось, и никто не пострадал. Снос ветхого здания, Китай Когда пришло время снести эту постройку в Лючжоу, чтобы освободить место для жилых зданий, специалисты по подрывным работам разработали следующий план: взрывом разделить постройку на две части, которые потом должны были упасть на землю.которого от него ждали, и башня разорвала линию электропередачи. Тысячи людей остались без электричества, и позже владельцы электростанции подали иск на подрывную команду за халатность. «Контролируемый» снос ТЭЦ, Канада Башни на этой тепловой электростанции в Нью-Брансуике просто не удостоили вниманием все эти взрывы у их подножия. И продолжили стоять как ни в чем не бывало.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Проблемные сносы зданий
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии