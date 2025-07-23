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Многоквартирный дом в Ванкувере



Многоквартирный дом в Ванкувере Компания Acton Ostry Architects спроектировала многоквартирный дом в Ванкувере, Канада. Новая политика городских властей направлена на удовлетворение текущих и будущих потребностей в доступном жилье с учётом постоянно меняющейся городской среды. Проект The Duke Housing представляет собой 14-этажный многофункциональный комплекс с 12 жилыми и 2 коммерческими уровнями.
В общем количестве резиденций 25% представлены апартаментами с двумя спальнями, а остальные — квартирами с одной спальней или студией.

Для достижения экономической рентабельности объект для сдачи в аренду должен иметь относительно высокую плотность застройки в пределах установленного городом 14-этажного ограничения по высоте. Для этого жилые единицы разместили на площадке по периметру, образуя пустоту в центре. Высокопрочная конструкция подвешена над атриумом под открытым небом для защиты пространства от посторонних предметов и распространяется на общую террасу на крыше, где также предусмотрены детская игровая зона, зона барбекю, площадка для собак и грядки. Многоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в Ванкувере Многоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в Ванкувере Многоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в Ванкувере Многоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в Ванкувере Многоквартирный дом в ВанкувереМногоквартирный дом в Ванкувере


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