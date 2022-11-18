Как женщины справлялись с месячными в прошлом? P.S. Слабонервным не читать и не смотреть

«То, что естественно, то не безобразно!». Менструация на данный момент не является каким-то массовым табу, как было в прошлое время, но, несмотря на это, стоит заметить, что большинству людей неприятно об этом слышать.







Некоторые мужчины вообще не понимают, что происходит в организме женщины в это время, да и будем честны до конца, они не особо хотят знать на самом-то деле. Все, что они понимают, так это то, что женщина становится капризной, плаксивой и все, что ей нужно, так это огромный бидон мороженного и какая-то мелодрама. Но даже если в определенных случаях так и есть, на сегодняшний день нет в принципе проблем с тем, чтобы как-то скрыть свои «красные дни календаря». В любой аптеке продаются средства личной гигиены, а также обезболивающие, поэтому особо паниковать не приходиться. Но давайте посмотрим на то, как несколько веков назад относились к менструальным дням у женщин. На самом деле это было ужасное время. Женщины должны были очень сильно притвориться, что ничего такого с их организмом не происходит.На что только не шла та или иная барышня, чтобы скрыть свои месячные. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Итак, представляем вам несколько вариантов «борьбы» с месячными, которые практиковались несколько веков назад.

Специальный пояс на время месячных, 19 век

Мучают менструальные боли? Удаляем яичники полностью!

«Теряем материал!». Древние египтяне, которые хранили менструальную кровь для различных заклинаний

Жабий пепел… в интимное место