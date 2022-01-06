«Сироты Титаника»: Почти фантастическая история спасения детей, украденных собственным отцом

Сироты Титаника: трагическая история Мишеля Навратиль и его сыновей.
Крушение лайнера «Титаник» стало одной из самых громких трагедий ХХ века. В числе тех, кому удалось выжить, оказались двое детей, путешествовавшие под именами Луис и Лола. Родителей крох разыскивали долго, пока не узнали, что на борту корабля они следовали в Америку вместе с овдовевшим отцом. Правда, имена, на которые были оформлены билеты всей семьи, оказались вымышленными…
Луис и Лола - дети, спасенные после кораблекрушения.
Фотографии Луиса и Лолы были опубликованы на первой полосе всех крупных изданий. Сразу после кораблекрушения спасатели предпринимали все возможные меры, чтобы дети могли поскорее найти родителей. Старшему ребенку на тот момент было всего три года, младшему – два. Конечно же, сами малыши не могли толком рассказать о том, с кем путешествовали.
Фотография детей, которые разыскивали своих родителей после кораблекрушения.
Взять опеку над детьми изъявила желание Маргарет Бештейн Хэйс, женщина, которая сопровождала детей во время спасения. Она стала свидетельницей трагедии: отец мальчиков передал их в последнюю шлюпку, которая увозила женщин и детей. Сам он понимал, что погибнет. Пассажиров из шлюпки спас экипаж британского парохода «Карпатия».
Фотография выживших детей.
Луис и Лола поселились в доме Маргарет Хэйс после спасения. Они прожили там целый месяц, пока их не разыскала мать Марчелла Навратиль. Оказалось, что настоящие имена мальчиков – Мишель и Эдмон. Вымышленные имена им дал отец, который незаконно хотел увезти их в Америку. Следует оговориться, что Марчелла и Мишель-старший были разведены официально, и дети жили с матерью, а отец время от времени забирал их погостить на выходные. Накануне поездки он якобы пригласил сыновей отпраздновать Пасху, но на самом деле задумал план эмиграции в США.
Портрет Мишеля Навратиль.
Чтобы обман не был раскрыт, Мишель-старший купил билеты во второй класс под вымышленными именами. О себе на теплоходе он рассказывал, что овдовел и в поисках лучшей жизни едет за океан. Дети постоянно были с ним, все происходящее они воспринимали, как занимательное приключение.
Когда Марчелла приехала забирать детей после праздников, она обнаружила, что в доме было пусто. Поиски были длительными, пока в прессе она не увидела информацию о «сиротах Титаника». Чтобы воссоединиться с потерянными сыновьями, Марчелла приехала в Нью-Йорк, содействие в этом ей оказала крупнейшая судоходная компания «Уайт Стар Лайн».
Воссоединение семьи: Марчелла Навратиль с сыновьями.
Трагедию крушения «Титаника» оба спасенных мальчика хорошо запомнили. Мишель-младший после вспоминал, что отец надел на них самые теплые вещи и на прощание попросил передать матери, что он до сих пор ее любит и хотел увезти детей в Америку в надежде, что она не сможет жить без них и последует за семьей.
Годы спустя, Мишель и Эдмонд осознали, что благодаря тому, что отец купил билеты во второй класс, им удалось выжить. Шансов на спасение у пассажиров третьего класса не было. Кроме того, Мишель болезненно воспринимал то, что увидел ребенком: богачи пытались купить места в шлюпках, а рядом с ним сидела женщина, которая заняла дополнительное место, спасая свою собаку.
Судьбы мальчиков, выживших в кораблекрушении, сложились по-разному. Мишель стал преподавателем философии, а Эдмонд – архитектором. Эдмонд вступил в ряды французской армии в годы Второй мировой войны, был в плену, спасся бегством, но умер в 1953 из-за серьезных проблем со здоровьем. На тот момент ему было всего 43 года. Мишель, напротив, прожил долгую жизнь, и умер в 92 года. За пять лет до собственной смерти он посетил могилу отца, которому не удалось спастись с тонущего корабля.
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