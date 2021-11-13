Идеи вертикального озеленения

Очень интересно в ландшафте смотрится вертикальное озеленение. Используют для него различные сорта растений, которые хорошо разрастаются в длину. В статье мы покажем, как красиво можно оформить свой сад при помощи вертикального озеленения.





1. Арка

2. Фитокартина

3. Металлические решетки и сетки

4. Навес

5. Пергола

6. Терраса

7. Сумки и карманы

8. Специальная конструкция

9. Вертикальная клумба

10. Колонна

11. Живая изгородь

Арка может быть совершенно обычная из дерева или металла. Главное – посадить возле нее растения, которые смогут окружить всю конструкцию. Конечно, первые ростки придется формировать, чтобы дальше растение само обвивало арку.Оригинально в ландшафте смотрится креативная картина из зеленых растений. Создать ее довольно сложно, но результат превзойдет все ожидания.Чтобы растения не раскидывали свои стебли по земле, их можно поднять и прикрепить на стену. Легче всего это сделать при помощи различных металлических конструкций. Например, представленная металлическая решетка не только держит цветы, но и выглядит очень стильно.Такой навес сделать очень легко. Для этого вам понадобится любая сетка, также нужно ее прочно прикрепить к основанию, например, к крыше, а уже потом дождаться, пока растения красиво ее украсят своими зелеными листьями.Пергола выглядит просто, но если ее красиво украсить вьющимися растениями, то она станет не только главным акцентом в саду, но и скроет вас в прохладной тени от палящего солнца.Красивая терраса с самыми яркими цветами придаст саду романтическое настроение.Чтобы украсить свой забор или стены дома растениями, можно взять за идею кармашки с цветами. Для этого вы можете купить уже готовый органайзер или сшить своими руками и посадить в кармашки небольшие растения в горшках.Специальная конструкция из обычных палок в виде решетки позволит расположить несколько разных растений. Для крепления используют обычные крючки.Вертикальная клумба удачно встанет в любом углу сада. Вам необходимо найти подходящую конструкцию и обтянуть ее сеткой, а также посадить на верхушку вьющиеся растения.Такие колонны отлично подходят для обустройства красивой и большой террасы. Самостоятельно сделать колонну очень трудно, поэтому лучше обратиться к дизайнеру по ландшафту.Если вам надоел ваш обычный забор, тогда замените его на живую изгородь. Формируется она уже из готовой модульной системы, поэтому вам остается только выбрать подходящие плитки и соединить их между собой.Вертикальное озеленение смотрится гораздо эффектнее и привлекательнее, чем привычное украшение сада на земле при помощи клумб.