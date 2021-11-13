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  • Murad Saparov
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Идеи вертикального озеленения

Очень интересно в ландшафте смотрится вертикальное озеленение. Используют для него различные сорта растений, которые хорошо разрастаются в длину. В статье мы покажем, как красиво можно оформить свой сад при помощи вертикального озеленения.

1. Арка


Арка может быть совершенно обычная из дерева или металла. Главное – посадить возле нее растения, которые смогут окружить всю конструкцию. Конечно, первые ростки придется формировать, чтобы дальше растение само обвивало арку.

Идеи вертикального озеленения

2. Фитокартина


Оригинально в ландшафте смотрится креативная картина из зеленых растений. Создать ее довольно сложно, но результат превзойдет все ожидания.

Идеи вертикального озеленения

3. Металлические решетки и сетки


Чтобы растения не раскидывали свои стебли по земле, их можно поднять и прикрепить на стену. Легче всего это сделать при помощи различных металлических конструкций. Например, представленная металлическая решетка не только держит цветы, но и выглядит очень стильно.
Идеи вертикального озеленения

4. Навес


Такой навес сделать очень легко. Для этого вам понадобится любая сетка, также нужно ее прочно прикрепить к основанию, например, к крыше, а уже потом дождаться, пока растения красиво ее украсят своими зелеными листьями.
Идеи вертикального озеленения

5. Пергола


Пергола выглядит просто, но если ее красиво украсить вьющимися растениями, то она станет не только главным акцентом в саду, но и скроет вас в прохладной тени от палящего солнца.


Идеи вертикального озеленения

6. Терраса


Красивая терраса с самыми яркими цветами придаст саду романтическое настроение.
Идеи вертикального озеленения

7. Сумки и карманы


Чтобы украсить свой забор или стены дома растениями, можно взять за идею кармашки с цветами. Для этого вы можете купить уже готовый органайзер или сшить своими руками и посадить в кармашки небольшие растения в горшках.
Идеи вертикального озеленения

8. Специальная конструкция


Специальная конструкция из обычных палок в виде решетки позволит расположить несколько разных растений. Для крепления используют обычные крючки.
Идеи вертикального озеленения

9. Вертикальная клумба


Вертикальная клумба удачно встанет в любом углу сада. Вам необходимо найти подходящую конструкцию и обтянуть ее сеткой, а также посадить на верхушку вьющиеся растения.
Идеи вертикального озеленения

10. Колонна


Такие колонны отлично подходят для обустройства красивой и большой террасы. Самостоятельно сделать колонну очень трудно, поэтому лучше обратиться к дизайнеру по ландшафту.

Идеи вертикального озеленения

11. Живая изгородь


 Если вам надоел ваш обычный забор, тогда замените его на живую изгородь. Формируется она уже из готовой модульной системы, поэтому вам остается только выбрать подходящие плитки и соединить их между собой.

Идеи вертикального озеленения

Вертикальное озеленение смотрится гораздо эффектнее и привлекательнее, чем привычное украшение сада на земле при помощи клумб.
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