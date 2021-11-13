Идеи вертикального озеленения

Очень интересно в ландшафте смотрится вертикальное озеленение. Используют для него различные сорта растений, которые хорошо разрастаются в длину. В статье мы покажем, как красиво можно оформить свой сад при помощи вертикального озеленения.
1. Арка
Арка может быть совершенно обычная из дерева или металла. Главное – посадить возле нее растения, которые смогут окружить всю конструкцию. Конечно, первые ростки придется формировать, чтобы дальше растение само обвивало арку.
2. Фитокартина
Оригинально в ландшафте смотрится креативная картина из зеленых растений. Создать ее довольно сложно, но результат превзойдет все ожидания.
3. Металлические решетки и сетки
Чтобы растения не раскидывали свои стебли по земле, их можно поднять и прикрепить на стену. Легче всего это сделать при помощи различных металлических конструкций. Например, представленная металлическая решетка не только держит цветы, но и выглядит очень стильно.
4. Навес
Такой навес сделать очень легко. Для этого вам понадобится любая сетка, также нужно ее прочно прикрепить к основанию, например, к крыше, а уже потом дождаться, пока растения красиво ее украсят своими зелеными листьями.
5. Пергола
Пергола выглядит просто, но если ее красиво украсить вьющимися растениями, то она станет не только главным акцентом в саду, но и скроет вас в прохладной тени от палящего солнца.
6. Терраса
Красивая терраса с самыми яркими цветами придаст саду романтическое настроение.
7. Сумки и карманы
Чтобы украсить свой забор или стены дома растениями, можно взять за идею кармашки с цветами. Для этого вы можете купить уже готовый органайзер или сшить своими руками и посадить в кармашки небольшие растения в горшках.
8. Специальная конструкция
Специальная конструкция из обычных палок в виде решетки позволит расположить несколько разных растений. Для крепления используют обычные крючки.
9. Вертикальная клумба
Вертикальная клумба удачно встанет в любом углу сада. Вам необходимо найти подходящую конструкцию и обтянуть ее сеткой, а также посадить на верхушку вьющиеся растения.
10. Колонна
Такие колонны отлично подходят для обустройства красивой и большой террасы. Самостоятельно сделать колонну очень трудно, поэтому лучше обратиться к дизайнеру по ландшафту.
11. Живая изгородь
Если вам надоел ваш обычный забор, тогда замените его на живую изгородь. Формируется она уже из готовой модульной системы, поэтому вам остается только выбрать подходящие плитки и соединить их между собой.
Вертикальное озеленение смотрится гораздо эффектнее и привлекательнее, чем привычное украшение сада на земле при помощи клумб.
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