Какие советские вещи в наше время могут представлять ценность на барахолках

Сегодня в Сети можно найти множество объявлений о покупке старых советских вещей. Скупают буквально все, от игрушек и посуды до одежды и автомобилей. Увы, обращение за «помощью» к таким перекупам гарантированно означает расставание с вещью за бесценок. Если хочется заработать на советском «хламе», то искать заинтересованных лиц и торговаться придется самостоятельно и напрямую.
1. Советские игрушки и модели – от 200 до 200 тысяч рублей
Отличные игрушки. |Фото: yandex.ru.
Советские игрушки в относительно хорошем состоянии скупают за небольшие суммы: от 100-250 рублей до 500 рублей за относительно редкую игрушку. Это не так уж мало, если этих игрушек у вас осталось на старом чердаке с мешок. При этом отдельные экземпляры советских моделей могут стоить 50, 100 и даже 200 тысяч российских рублей. Так, например, миниатюрную копию микроавтобуса РАФ-2907, доставившего Олимпийский огонь из Греции, несколько лет назад продали с рук как раз за те самые 200 тысяч.
2. Советские книги – от 100 до 300 тысяч рублей
Советские учебники хорошо берут. |Фото: inetin-magaz.ru.
Сегодня у людей и в библиотеках остается огромное количество советских книг. А потому подавляющее большинство из них стоит сущие копейки: 50, 100, 250 в лучшем случае заветные 500 рублей за штуку. Однако, есть книги, которые стоят десятки и даже сотни тысяч рублей. По большей части это литература, выпускавшаяся ограниченным тиражом и представляющая или научную, или коллекционную ценность. Чаще всего это или какая-то «запрещенка», изданная в стране Советов для служебного пользования, или советская научная академическая литература.
3. Советские пластинки – несколько тысяч рублей
Советский винил стоит не мало. |Фото: oldaudio.by.
Представьте себе: еще не так давно для прослушивания музыки нужно было использовать пластинки! Сегодня хоть что-то заработать можно главным образом на советском виниле. Самые дорогие пластинки – это те, что были выпущены до 1940 года. Такие будут стоить по несколько тысяч российский рублей. Пластинки первого послевоенного десятилетия будут чуть дешевле, но их также можно сбыть за привлекательные суммы.
4. Советские деньги – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей
Некоторые стоят миллионы. |Фото: m.fishki.net.
С советскими деньгами все сложно. И чтобы заработать на них, нужно, во-первых, быть страшно удачливым. Во-вторых, глубоко разбираться в вопросе. Большинство советских монет массовых тиражей не представляет вообще никакой ценности. Однако, есть перечень редких тиражей, за которыми охотятся нумизматы. В качестве примера можно привести 10 и 15 копеек 1942 года, 2 копейки 1927 года, 50 копеек 1929 года. Стоят такие от нескольких десятков и сотен тысяч рублей до миллионов рублей.
5. Советская оптика – несколько тысяч рублей
Можно хорошо сбыть. ¦Фото: allzip.org.
Если в доме от дедушки или папы остается старый советский бинокль. И при этом оптический прибор находится в хорошем состоянии, то на него точно можно будет найти покупателя. Исправная советская послевоенная оптика пользуется неплохим спросом не только у коллекционеров. Обычно за советские бинокли второй половины XX века просят до 10 тысяч российских рублей.
