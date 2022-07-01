Потомки половцев в наши дни

Половцы – один из самых загадочных степных народов, вошедший в русскую историю благодаря набегам на княжества и неоднократным попыткам правителей русских земель если не победить степняков, то хотя бы с ними договориться. Сами половцы были разбиты монголами и расселились по значительной части территории Европы и Азии. Сейчас нет народа, который мог бы прямо возводить свою родословную к половцам. И всё же потомки у них, безусловно, есть.
В степи (Дешти-Кипчак – Кипчакская, или Половецкая степь) жили не только половцы, но и другие народы, которых то объединяют с половцами, то считают самостоятельными: например, куманы и куны. Скорее всего, половцы не были «монолитным» этносом, а делились на племена. Арабские историки раннего Средневековья выделяют 11 племен, русские летописи также свидетельствуют о том, что разные племена половцев жили западнее и восточнее Днепра, восточнее Волги, около Северского Донца.
Карта расположения кочевых племён.
Потомками половцев были многие русские князья – их отцы нередко брали в жены знатных половецких девушек. Не так давно разгорелся спор о том, как на самом деле выглядел князь Андрей Боголюбский. По реконструкции Михаила Герасимова, в его внешности монголоидные черты сочетались с европеоидными.
Как выглядел Андрей Боголюбский: реконструкция выполненная В.Н. Звягиным (слева) и М.М. Герасимовым (спрва).
Как выглядели сами половцы?
На этот счет нет единого мнения исследователей. В источниках XI-XII веков половцев часто называют «желтыми». Русское слово также, вероятно, происходит от слова «половый», то есть, желтый, соломенный.
Хан половцев реконструкция.
Некоторые историки полагают, что в числе предков половцев были описанные китайцами «динлины»: люди, которые жили в Южной Сибири и были блондинами. Но авторитетный исследователь половцев Светлана Плетнева, неоднократно работавшая с материалами из курганов, не соглашается с гипотезой о «светловолосости» половецкого этноса. «Желтый» может быть самоназванием части народности, чтобы выделить себя, противопоставить остальным (в тот же период существовали, например, «черные» болгары).
Половецкий городок.
По мнению Плетневой, основная масса половцев была кареглазой и темноволосой – это тюрки с примесью монголоидности. Вполне возможно, что среди них были люди разного типа внешности – половцы охотно брали в жены и наложницы славянок, правда, не княжеских родов. Князья своих дочерей и сестер степнякам никогда не отдавали. В половецких кочевьях были и русичи, попавшие в плен в битве, а также рабы.
Половец из Саркела, реконструкция
Венгерский король из половцев и «половецкие венгры»
Часть истории Венгрии напрямую связана с половцами. Несколько половецких родов поселились на ее территории уже в 1091 году. В 1238 г., теснимые монголами, половцы под предводительством хана Котяна поселились там с разрешения короля Белы IV, которому нужны были союзники.
В Венгрии, как и в некоторых других странах Европы, половцев называли «куманы». Земли, на которых они начали жить, назвали Kunság (Куншаг, Кумания). Всего на новое место жительство прибыло до 40 тысяч человек.
Хан Котян даже отдал свою дочь за сына Белы Ишт
Король Ласло Кун.
Согласно его изображениям, выглядел он отнюдь не как европеоид без примеси монголоидных черт. Скорее эти портреты напоминают нам знакомые из учебников истории реконструкции внешнего облика степняков.
Личная гвардия Ласло состояла из его соплеменников, он ценил обычаи и традиции народа своей матери. Несмотря на то, что официально он был христианином, он и другие половцы даже молились на куманском (половецком).
Половцы-куманы постепенно ассимилировались. Некоторое время, вплоть до конца 14 века, они носили национальную одежду, жили в юртах, но постепенно перенимали культуру венгров. Куманский язык вытеснялся венгерским, общинные земли переходили в собственность знати, которая также хотела выглядеть «более венгерской». Область Куншаг в XVI веке была подчинена Османской Империи. В результате войн погибло до половины половцев-кипчаков. Веком позже полностью исчез и язык.
Сейчас отдаленные потомки степняков ничем внешне не отличаются от остальных жителей Венгрии – они европеоиды.
Половцы в Болгарии
Половцы несколько веков подряд прибывали в Болгарию. В XII веке территория находилась под властью Византии, половецкие переселенцы занимались там скотоводством, старались поступить на службу.
В XIII веке количество степняков, перебравшихся в Болгарию, увеличилось. Часть из них пришла из Венгрии после гибели хана Котяна. Но в Болгарии они быстро смешались с местными, приняли христианство и потеряли особые этнические черты. Возможно, сейчас в некотором количестве болгар течет половецкая кровь. К сожалению, точно выделить генетические признаки половцев пока сложно, потому что тюркских черт в болгарском этносе в силу его происхождения предостаточно. Болгары также обладают европеоидной внешностью.
Половецкая кровь в казахах, башкирах, узбеках и татарах
Многие половцы не мигрировали – они смешались с татаро-монголами. Арабский историк Ал-Омари (Шихабуддин аль-Умари) писал, что, влившись в Золотую Орду, половцы перешли на положение подданных. Поселившиеся на территории Половецкой степи татаро-монголы постепенно смешивались с половцами. Ал-Омари заключает, что через несколько поколений татары стали выглядеть, как половцы: «как будто от одного (с ними) рода», потому что начали жить на их землях.
В дальнейшем эти народности расселялись по разным территориям и приняли участие в этногенезе многих современных наций, в том числе – казахов, башкир, киргизов и других тюркоязычных народов. Типы внешности у каждой из этих (и перечисленных в заголовке раздела) наций разные, но в каждой течет доля половецкой крови.
Крымские татары.
Половцы также входят в число предков крымских татар. Степной диалект крымскотатарского языка принадлежит к кыпчакской группе тюркских языков, а кыпчакский – это потомок половецкого. Половцы смешались с потомками гуннов, печенегов, хазар. Сейчас большинство крымских татар – европеоиды (80 %), степные крымские татары имеют европеоидно-монголоидную внешность.
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