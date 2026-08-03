Протяжённее некоторых стран: где находятся самые длинные мосты мира и что они соединяют



Поражающие воображение переправы из разных уголков планеты. /Фото: britannica.com Поражающие воображение переправы из разных уголков планеты. /Фото: britannica.com

Люди строили мосты постоянно, и по мере развития технологий они становились всё лучше и качественнее. Причём не только в прочности или уникальных инженерных решениях, но и в протяжённости. По всему миру то и дело появляются всё новые мосты, которые поражают воображения своими размерами, ведь их длина оказывается даже больше, чем протяжённость некоторых государств. Люди строили мосты постоянно, и по мере развития технологий они становились всё лучше и качественнее. Причём не только в прочности или уникальных инженерных решениях, но и в протяжённости. По всему миру то и дело появляются всё новые мосты, которые поражают воображения своими размерами, ведь их длина оказывается даже больше, чем протяжённость некоторых государств.

1. Мост через болото Манчак (США)



Самый длинный мост в системе межштатной автомагистрали США. /Фото: atlasobscura.com Самый длинный мост в системе межштатной автомагистрали США. /Фото: atlasobscura.com

В американском штате Луизиана находится 36-километровый мост через болото Манчак. С точки зрения инфраструктуры он представляет собой двойной железобетонный эстакадный мост, который состоит из двух частей: первая ведёт к федеральной автомагистрали 51, а вторая — к межштатной автомагистрали 55. К слову, протянули его над болотом было той ещё задачей - сваи пришлось вбивать в почву аж на 76 метров в глубину.

2. Уханьский мост (​​Китай)



Мост для надземной линии метрополитена Уханя. /Фото: sciencefocus.com Мост для надземной линии метрополитена Уханя. /Фото: sciencefocus.com

Справедливости ради, стоит уточнить, что так называется сразу несколько мостов, однако самый длинный из них может похвастаться общей протяжённостью в 37 километров. Уханьский мост, объединяющий Хуанпулу и станцию ​​метрополитена Цзунгуань, является частью первой надземной линии метро в Ухане. Построенный в 2004 году, он до сих пор успешно выполняет свою главную задачу - разгрузить транспортные заторы на мостах через реку Янцзы.

3. Мост через озеро Пончартрейн (США)



Мост настолько длинный, что кажется, будто он не заканчивается. /Фото: britannica.com Мост настолько длинный, что кажется, будто он не заканчивается. /Фото: britannica.com

Мост через озеро Пончартрейн в США имеет протяжённость 38 километров и в народе называется «Козуэй».

4. Пекинский Большой мост (Китай)



Пекинский большой мост - виадук длиной почти в полсотни километров. /Фото: idnes.cz Пекинский большой мост - виадук длиной почти в полсотни километров. /Фото: idnes.cz

В Китае есть Пекинско-Шанхайская высокоскоростная железная дорога, и это настолько масштабный инфраструктурный объект, что он включает целый ряд очень длинных мостов. Самым же коротким из них является так называемый Пекинский Большой мост — по сути, железнодорожный виадук, соединяющий Южный Пекин и Ланфан. Протяжённость этого объекта составляет чуть больше 48 километров, и с инженерной точки зрения он интересен тем, что практически полностью был построен из сборных конструкций.

5. Магистраль Банг На (Таиланд)



Многокилометровая автомагистраль, которая пролегает над городами. /Фото: pattayamail.com Многокилометровая автомагистраль, которая пролегает над городами. /Фото: pattayamail.com

В Таиланде есть собственная переправа с поражающей впечатление протяжённостью - это Банг На, также известная как скоростная автомагистраль Бурапха Вити. Как архитектурный объект, Банг На является балочным виадуком, в верхней части которого расположена шестиполосная эстакадная дорога с платным проездом. Огромная переправа длиной в 54 километра была построена за 1 миллиард долларов и с момента открытия до 2008 года удерживала первенство как самый длинный мост на планете.

6. Большой мост Вэйнань Вэйхэ (Китай)



Вид на мост Северного железнодорожного вокзала Вэйнаня. en.wikipedia.org Вид на мост Северного железнодорожного вокзала Вэйнаня. en.wikipedia.org

Китай действительно является рекордсменом по строительству очень длинных мостов, и в этот перечень входит 79-километровый Большой мост Вэйхэ. Раскинувшийся между Чжэнчжоу и Сианем в Вэйнане, переправа пересекает реку Вэй, известную как «природные ворота из Китая на Запад». Данный мост входит в инфраструктурную систему высокоскоростной железной дороги Чжэнчжоу–Сиань.

7. Большой мост Тяньцзиня (Китай)



Больше ста километров - и это всего один мост. /Фото: anadoluimages.com Больше ста километров - и это всего один мост. /Фото: anadoluimages.com

Между Ланфаном и Цинся в пределах Пекина был построен ещё один грандиозный объект - Тяньцзиньский виадук, также известный как Большой Тяньцзиньский мост. Как и ранее упомянутый Пекинский большой мост, этот также является частью Пекинско-Шанхайской высокоскоростной железной дороги. Виадук был построен для того, чтобы высокоскоростные поезда имели возможность проходить буквально над густонаселенными районами и тем самым не загружать транспортный поток. Впрочем, его размеры поражают ещё больше: 113 километров длины, которые представляют собой сборную конструкцию из 32 отдельных секций.

8. Чандэйский виадук (Китай)



Виадук, который по длине сопоставим с меньшей протяжённостью Бельгии. /Фото: sciencefocus.com Виадук, который по длине сопоставим с меньшей протяжённостью Бельгии. /Фото: sciencefocus.com

Превосходящим предыдущих по длине мост, который также объединяет Пекин и Шанхай с помощью высокоскоростной железной дороги является Чандэйский виадук, или Большой Чандэ. Имея общую протяжённость в 116 километров, он стоит на впечатляющих 3092 опорах. Отдельной фишкой его конструкции стала возможность выдерживать сейсмическую активность, в первую очередь, землетрясения, которые в том районе периодически происходят.

9. Виадук Чжанхуа-Гаосюн (Тайвань)



В Тайване есть мост, который длиннее, чем протяжённость острова с запада на восток. /Фото: lusas.com В Тайване есть мост, который длиннее, чем протяжённость острова с запада на восток. /Фото: lusas.com

Тайвань - это не очень большой остров, однако именно там умудрился разместиться второй в мире по протяжённости мост, соединяющий города Багуашань, округ Чанхуа, и Цзоин, округ Гаосюн. Виадук Чанхуа-Каосюнг является частью Тайваньской высокоскоростной железной дороги и также построен, чтобы выдерживать привычную для этой местности сейсмическую активность. Длина виадука составляет впечатляющие 157 километров, и чтобы осознать его масштабы, достаточно одного сравнения - наибольшая ширина острова с запада на восток составляет около 140 километров, то есть на 17 километров меньше самого моста.

10. Даньян-Куньшаньский виадук (Китай)



Самый длинный мост на планете. /Фото: reddit.com Самый длинный мост на планете. /Фото: reddit.com

Самая впечатляющая часть высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай в Китае - это Большой мост Даньян-Куньшань, или Даньян-Куньшаньский виадук. Он же является самым длинным мостом на планете со своей протяжённостью в 164 километра. Нужно просто вдуматься в его размер - мост вдвое больше длины Люксембурга с севера на юг, почти достигающей 82 километра. Более того, Даньян-Куньшаньский виадук способен выдерживать не только сейсмическую активность, но и экстремальные погодные условия, например, а также техногенные катастрофы вроде столкновения с военно-морскими судами.