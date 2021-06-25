Человек, который помнил всё, знал цвет, вкус и форму каждого слова: Соломон Шерешевский

Как в обычной интеллигентной семье вырос необычный мальчик

Соломон Шерешевский

Торжок, на улицах которого Шерешевский будет мысленно «расставлять» тысячи образов

Уникальные способности к запоминанию и вклад Шерешевского в науку

Александр Лурия

О Шерешевском Лурье потом напишет: «при первом знакомстве с Ш. он производил впечатление несколько несобранного и замедленного человека… старался читать медленнее, расставляя образы по своим местам»

Вся информация, поступавшая Шерешевскому, навсегда сохранялась в его памяти

Синестезия, «цветная память», в случае Шерешевского объединяла все пять чувств

Какими неприятностями оборачивались уникальные способности Шерешевского

По рассказам близких, Шерешевского пытались склонить на работу в органах безопасности, но он отказался