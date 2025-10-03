10 самых микроскопических вещей из всех когда-либо созданных

Знаете ли вы, что такое наноживопись? С помощью этой технологии создаются скульптуры размером менее одного миллиметра. В этом мы побалуем тех, кто любит все крошечное: вашему вниманию десять миниатюрных вещей, созданных руками человека. Среди них — микроскопический снеговик и мини-Библия!
1. Микроскопический снеговик
В 2009 году ученые создали самого маленького в мире снеговика — размером около одной пятой ширины человеческого волоса.
Снеговик состоит из двух маленьких бусинок олова, которые были сварены вместе с платиной, — обычно их используют для калибровки электронной линзы микроскопа. Сфокусированный пучок ионов помог сделать глазки и улыбку снеговика и внести крошечную каплю платины для носа. Это творение рук члена группы лабораторного обнаружения квантовых частиц доктора Дэвида Кокса, который также сделал снимок снеговика.
2. Самая маленькая скульптура в мире
В апреле 2015 года художник Джонти Гурвиц создал наименьшую скульптуру в мире. Творения Гурвица настолько малы, что могут отдохнуть на человеческом волосе или на голове муравья того же размера.
Скульптуры менее 1 мм в высоту производятся с помощью процесса, называемого наноживописью. Они слишком малы, чтобы быть видимыми невооруженным глазом. Рассмотреть их можно только под микроскопом или на фотографии. Г-н Гурвиц использовал в производстве технологию 3D-печати.
Потратив месяцы на работу над фрагментами, он пригласил 45-летнего фотографа из Чичестера (Западный Суссекс), чтобы запечатлеть скульптуру на фото под микроскопом.
3. Крошечная Библия
Библия Рассела Берри
Такую Библию прочитать будет трудно, но не это главное. Рассел Берри, исследователь нанотехнологий института в Израиле, выгравировал еврейскую Библию на чипе размером с крупицу сахара, для того чтобы продемонстрировать масштаб, в котором можно работать. «Нанобиблия» написана на ультратонкой кремниевой пластине толщиной менее 100 атомов, покрытой слоем золота. Для гравировки еврейских букв исследователи использовали всё тот же сфокусированный пучок ионов, вырезая им ненужные слои золота. Соединив современные технологии и древние методы, команда назвала процесс гравировки чипа «поэтической красотой». Нанобиблия выставлена в Храме книги Музея Израиля.
4. Гоночный микромобиль
Этот микроскопический болид шириной всего 100 микрометров был построен учеными Венского технологического университета с использованием наноразмерного 3D-принтера в 2012 году. Как и в обычном 3D-принтере, для придания формы используется смола, а чтобы она затвердела, используется лазер.
5. Маленький Мыслитель
В 2007 году корейские исследователи при помощи лазеров создали микроскопическую версию знаменитой скульптуры «Мыслитель», которую Роден закончил в 1880 г.
Размер Микромыслителя высотой 20 миллионных долей метра примерно в два раза больше эритроцита. На крошечной модели видны пальцы и даже мышцы.
6. Миниатюрная почтовая служба
Если вы решите чем-то удивить своих близких и верите, что великие вещи могут приходить в небольших упаковках, то вам захочется воспользоваться услугами самой маленькой почтовой службы в мире. Она была создана в Сан-Франциско начальником почтового отделения Леей Редмонд, которая решила воплотить смелую идею на практике.
Она просто положила небольшой письменный стол к себе в рюкзак, прыгнула на велосипед и организовала почтовое отделение в одном из местных кафе. Леа сразу же очаровала всех своей миниатюрной почтой.
В самой маленькой почтовой службе мира ваши письма написаны микроскопическими буквами, тщательно упакованы и запечатаны крошечной печатью с инициалами отправителя. Чтобы маленькие сообщения не заблудились в традиционной почте, Леа упаковывает их в прозрачные конверты с увеличительным стеклом для выявления почтового адреса.
7. Меньше чем кино
Это не шутка, это кино действительно создано путем перемещения одиночных атомов по кругу и снято с помощью огромного микроскопа.
IBM изучает новые возможности атомного масштаба памяти. Скоро можно будет нажать кнопку воспроизведения и встретить мальчика, который подружился с атомом.
8. 3D-скульптура быка
3D-скульптура быка
В 2001 году группа японских инженеров создала маленький памятник трехмерного быка размером с эритроцит. Его выгравировали из пластика инженеры Осакского университета в Японии.
Размер скульптуры всего лишь 10 на 7 микрометров (один микрометр — это одна тысячная миллиметра). Бык является самой маленький трехмерной скульптурой из когда-либо созданных.
9. Маленький экспресс
Крошечный, всего 3,175 мм на 6,35 мм, этот поезд — настоящее произведение инженерного искусства. Пять вагонов, которые в 35 200 раз меньше, чем в реальном поезде, следуют по овальному маршруту и даже проходят через туннель на 19-миллиметровой трассе.
Дэвид Смит, железнодорожный энтузиаст из Нью-Джерси, создал этот поезд обычным ножом для ремесла и своей твёрдой рукой.
Поезд работает от стандартного вращающегося двигателя длиной 51 мм, который он вырезал из формовочного пластика. Дэвиду понадобилось чуть более 6 фунтов (455 рублей), чтобы сделать свою модель поезда.
10. Микроскопическое оригами
Сёдзи Такеучи и его коллеги из Токийского университета подняли искусство оригами на новую высоту. Команде удалось создать микроскопические складки оригами, используя культуры ткани живой клетки.
Они создали плоские конструкции оригами, разрезав тонкие пластиковые листы, затем вырастили клетки, которые заполнили швы крошечных пластин. В ранних работах использовались клетки соединительной ткани животных (которые, как правило, помогают залечить раны), чтобы сделать гибкие образцы. Позже стали использовать клетки сердца крысы. Такеучи и его коллеги надеются, что этот процесс в конечном итоге поможет создать искусственные кровеносные сосуды, а также другие биологические ткани.
