Неразгаданные загадки Леонардо да Винчи

Вероятно, Леонардо да Винчи является мастером, у которого можно найти максимальное количество секретов в живописи. И не все они раскрыты. Да Винчи можно назвать символом Возрождения и итальянского искусства, живописец, изобретатель и философ, всесторонний художник и светлый ум, возможно, который сохранил вокруг себя кучу тайн.









1. Недавнее открытие, касающееся портрета Изабеллы д'Эсте

2. Восточные корни да Винчи

3. Мона Лиза – автопортрет Леонардо?

4. Ошибка в картине «Спаситель мира»

5. Удивительный факт о «Тайной вечере»

6. Еще один удивительный факт о прошлом полотне

7. Уникальные эскизы под «Мадонной в скалах»