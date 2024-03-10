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Какие масла полезны для нашего организма

Какие жиры полезны для нашего организма

Какое же самое полезное масло? «Forbes» решили в этом разобраться. Растительное масло – один из самих полезных диетических продуктов, который не только улучшает вкус пищи, но и укрепляет здоровье человека. Представляем вашему вниманию 9 растительных масел по версии «Forbes», на которые стоит обратить внимание:


Какие жиры полезны для нашего организма

Рыжиковое масло


Рыжиковое масло напоминает по вкусу кунжутное. Некоторые утверждают, что рыжиковое масло имеет специфический редечный вкус. Рыжиковое масло содержит в большом количестве полиненасыщенные жирные кислоты, которые защищают от атеросклероза. Это отличное антиоксидантное средство благодаря наличию в составе витамина Е.

Какие жиры полезны для нашего организма

Тыквенное масло


Масло достаточно дорогое, потому что для производства 1 литра необходимо около 35-ти тыкв. В средневековые времена тыквенное масло ценилось на вес золота и считалось универсальным лекарством от многих болезней.

В тыквенном масле содержатся витамины РР и Е, жирные кислоты (омега-3 и омега-6), антиоксиданты (биофлавоноиды и каротиноиды), цинк и селен (полезны для печени и желчного пузыря, выводят токсины и улучшают состав крови).

Какие жиры полезны для нашего организма

Кунжутное масло


Первый урожай кунжута вырастили специально для получения кунжутного масла, которое ассоциировалось у многих народов с бессмертием.

Кунжутное масло богато на такие микроэлементы: фосфор, цинк, кальций (одна столовая ложка кунжутного масла повышает содержание кальция в организме в 2-3 раза). Это прекрасное средство против преждевременного старения.

Какие жиры полезны для нашего организма

Арахисовое масло


Древние инки клали арахис в могилу умершего, чтобы его душа нашла путь на небо. Масло из арахиса начали делать только в 1890 году. В масле содержатся легкоусвояемые растительные белки и жиры. Это масло особенно популярно среди фотомоделей и среди людей, занятыми чрезмерной умственной и физической работой.

Какие жиры полезны для нашего организма

Масло из виноградных косточек


В 2008 году было проведено исследование, в результате которого мыши, которые регулярно употребляли это масло, показывали лучшие умственные способности, чем их обычные сородичи. Масло из виноградных косточек особенно богато полифенолами, омега-3 и антиоксидантами. Масло из виноградных косточек улучшает состояние кожи, повышает тонус и эластичность кровеносных и лимфатических сосудов. Больше всего полезных веществ содержатся в холодно-прессованном масле (дорогое), меньше – в рафинированном.

Какие жиры полезны для нашего организма

Горчичное масло


Горчичное масло содержит природные антибиотики, его используют для лечения ожогов, ран и простудных заболеваний. Масло богато витаминами А, В6, Е, К, РР, омега-3 и холином. Горчичное масло укрепляет капилляры.

Какие жиры полезны для нашего организма

Льняное масло


Лен – одна из самых старых сельскохозяйственных культур. Египтяне использовали льняное масло в косметологии, Гиппократ лечил им ожоги и боли, а также воспаления желудка. Льняное масло богато витаминами А, Е, F, жирными кислотами. Льняное масло в 2 раза богаче рыбы по содержанию ненасыщенных жирных кислот. В льняном масле содержатся в идеальном соотношении омега-3 (60%), омега-6 (20%) и омега-9 (10%). Масло прекрасно снижает давление, благотворно влияет на зрение, диабет, нервную и сердечнососудистую системы, улучшает состояние волос и кожи, нормализует работу щитовидки и почек.

Какие жиры полезны для нашего организма

Кедровое масло


В кедровом масле в 5 раз больше витамина Е, чем в оливковом. Но самое ценное в кедровом масле – это L-аргинин. Это аминокислота, которая нормализует обмен веществ и способствует снижению веса. Также в кедровом масле содержится пиноленовая кислота, которая способствует выработке гормонов, которые подавляют голод.

Какие жиры полезны для нашего организма

Масло грецкого ореха


Название «грецкий орех» пришло от греческих священников, которые впервые начали употреблять в пищу этот орех. По питательности грецкие орехи не уступают ни мясу, ни молоку, ни рыбе. Употреблять грецкие орехи рекомендуется людям при больших физических нагрузках. В масле содержатся йод, фосфор, железо и кобальт. Они снижают уровень холестерина и ускоряют липидный обмен. Также в нем много омега-3 и омега-6, витаминов А, В, D, К, Е, С, Р, РР, цинка, кальция, меди, магния, селена и каротиноидов. Масло грецкого ореха содержит ферменты, которые укрепляют мужское здоровье.

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