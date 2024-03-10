Какие масла полезны для нашего организма

Какое же самое полезное масло? «Forbes» решили в этом разобраться. Растительное масло – один из самих полезных диетических продуктов, который не только улучшает вкус пищи, но и укрепляет здоровье человека. Представляем вашему вниманию 9 растительных масел по версии «Forbes», на которые стоит обратить внимание:
Рыжиковое масло
Рыжиковое масло напоминает по вкусу кунжутное. Некоторые утверждают, что рыжиковое масло имеет специфический редечный вкус. Рыжиковое масло содержит в большом количестве полиненасыщенные жирные кислоты, которые защищают от атеросклероза. Это отличное антиоксидантное средство благодаря наличию в составе витамина Е.
Тыквенное масло
Масло достаточно дорогое, потому что для производства 1 литра необходимо около 35-ти тыкв. В средневековые времена тыквенное масло ценилось на вес золота и считалось универсальным лекарством от многих болезней.
В тыквенном масле содержатся витамины РР и Е, жирные кислоты (омега-3 и омега-6), антиоксиданты (биофлавоноиды и каротиноиды), цинк и селен (полезны для печени и желчного пузыря, выводят токсины и улучшают состав крови).
Кунжутное масло
Первый урожай кунжута вырастили специально для получения кунжутного масла, которое ассоциировалось у многих народов с бессмертием.
Кунжутное масло богато на такие микроэлементы: фосфор, цинк, кальций (одна столовая ложка кунжутного масла повышает содержание кальция в организме в 2-3 раза). Это прекрасное средство против преждевременного старения.
Арахисовое масло
Древние инки клали арахис в могилу умершего, чтобы его душа нашла путь на небо. Масло из арахиса начали делать только в 1890 году. В масле содержатся легкоусвояемые растительные белки и жиры. Это масло особенно популярно среди фотомоделей и среди людей, занятыми чрезмерной умственной и физической работой.
Масло из виноградных косточек
В 2008 году было проведено исследование, в результате которого мыши, которые регулярно употребляли это масло, показывали лучшие умственные способности, чем их обычные сородичи. Масло из виноградных косточек особенно богато полифенолами, омега-3 и антиоксидантами. Масло из виноградных косточек улучшает состояние кожи, повышает тонус и эластичность кровеносных и лимфатических сосудов. Больше всего полезных веществ содержатся в холодно-прессованном масле (дорогое), меньше – в рафинированном.
Горчичное масло
Горчичное масло содержит природные антибиотики, его используют для лечения ожогов, ран и простудных заболеваний. Масло богато витаминами А, В6, Е, К, РР, омега-3 и холином. Горчичное масло укрепляет капилляры.
Льняное масло
Лен – одна из самых старых сельскохозяйственных культур. Египтяне использовали льняное масло в косметологии, Гиппократ лечил им ожоги и боли, а также воспаления желудка. Льняное масло богато витаминами А, Е, F, жирными кислотами. Льняное масло в 2 раза богаче рыбы по содержанию ненасыщенных жирных кислот. В льняном масле содержатся в идеальном соотношении омега-3 (60%), омега-6 (20%) и омега-9 (10%). Масло прекрасно снижает давление, благотворно влияет на зрение, диабет, нервную и сердечнососудистую системы, улучшает состояние волос и кожи, нормализует работу щитовидки и почек.
Кедровое масло
В кедровом масле в 5 раз больше витамина Е, чем в оливковом. Но самое ценное в кедровом масле – это L-аргинин. Это аминокислота, которая нормализует обмен веществ и способствует снижению веса. Также в кедровом масле содержится пиноленовая кислота, которая способствует выработке гормонов, которые подавляют голод.
Масло грецкого ореха
Название «грецкий орех» пришло от греческих священников, которые впервые начали употреблять в пищу этот орех. По питательности грецкие орехи не уступают ни мясу, ни молоку, ни рыбе. Употреблять грецкие орехи рекомендуется людям при больших физических нагрузках. В масле содержатся йод, фосфор, железо и кобальт. Они снижают уровень холестерина и ускоряют липидный обмен. Также в нем много омега-3 и омега-6, витаминов А, В, D, К, Е, С, Р, РР, цинка, кальция, меди, магния, селена и каротиноидов. Масло грецкого ореха содержит ферменты, которые укрепляют мужское здоровье.
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