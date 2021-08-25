Китайский умелец починил раковину при помощи лапши, или Как отремонтировать мебель едой

Мир полнится умелыми людьми, способными делать удивительные вещи. Иногда мастера являются «по совместительству» теми еще чудаками. Один такой не так давно обнаружился в Китае. Творческий парень используют для ремонта мебели, сантехники,
а также некоторых других вещей вовсе не строительные материалы, а еду. Результат такой реставрации впечатляет.
Ремонт раковины лапшой
Ответ на вопрос «можно ли починить разбитую раковину лапшой?» дан в Китае. Парень из Поднебесной придумал способ
, который позволяет ремонтировать ему предметы сантехники, а также многочисленные предметы мебели при помощи еды.
Вот наш герой. ¦Фото: bigpicture.ru.
Конкретно лапшой народный умелец отреставрировал разбитую раковину. Из строительных материалов (судя по всему) мастер использует только краски и суперклей. Насколько надежна и прочна такая конструкция, к сожалению, остается только гадать. Самое любопытно в том, что выглядит
отремонтированная сантехника как новая.
Ремонт стола лапшой
Само собой, в ходе работ умелец пускает в дело некоторые инструменты, ведь реставрируемый объект приходится подсушивать, шлифовать и выравнивать. Так, например, китаец отреставрировал поверхность
проезженного стола при помощи яичной скорлупы.
В другом случае, мастер показал, как устраняет скол на краю стола при помощи печенья. Нельзя не отметить, что парень хорошо обращается с красками.
Ремонт двери
На самом деле, в арсенале китайского ремонтника еще много приемов с едой. Некоторые вещи он ремонтирует при помощи обычного риса. Благодаря заснятым и выложенным в сеть видео, китайский мастер клея и еды стал настоящей звездой
социальных сетей. Некоторые пользователи пошутили о том, что никогда больше не будет покупать вещи в Китае, потому что опасаются того, что они могут быть сделаны из лапши.
Ремонт стола яйцом источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:И не забудьте:Подписаться на мой Instagram