Аппетитные формы, откровенные наряды и кокетливые взгляды: Диснеевские принцессы в стиле Pin-up

Очаровательные героини Диснеевских мультфильмов в стиле пин-ап. Автор: Ashley Beevers.
Казалось бы, что может быть общего у Белоснежки, Ариэль и Белль помимо того, что все они – немало известные персонажи Диснеевских мультфильмов? Оказывается, теперь всех этих сказочных красавиц, ко всему прочему, объединяют весьма аппетитные формы, откровенные наряды и кокетливые взгляды. И это далеко не шутка, а маленький художественный эксперимент Эшли Биверс (Ashley Beevers), которая создала пикантную серию иллюстраций с давно полюбившимися героинями, изобразив их в стиле pin-up.
Тиана. Автор: Ashley Beevers.
Рапунцель. Автор: Ashley Beevers.
Урсула. Автор: Ashley Beevers.
Бэлль. Автор: Ashley Beevers.
Пожалуй, Pin-up тот вид искусства, который привлекал, привлекает и будет привлекать внимание ещё долгие годы. А всё потому, что девушки в столь пикантных работах не просто задорные и манящие, а очень женственные и очаровательные. Удостовериться в этом помогут иллюстрации Альберта Варгаса, в которых особы прекрасного пола выглядят достаточно сексуально, но далеко не вульгарно.
Ариэль. Автор: Ashley Beevers.
Мерида. Автор: Ashley Beevers.
Тинки Белл. Автор: Ashley Beevers.
Белоснежка. Автор: Ashley Beevers.
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