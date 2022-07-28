Способы борьбы с проволочником

Проволочник – вездесущая личинка жука-щелкуна. Она способна находиться в земле 4 года и питаться практически любым урожаем. Но особенно сильно проволочник повреждает посадки картофеля.
Существует масса способов, направленных на борьбу с вредителем, однако лучшим вариантом по-прежнему остается использование сразу нескольких методов борьбы.
Способ 1. Ловушки
Ловушки из банок, наполненных молодыми листьями картофеля, помогают бороться со взрослым вредителем – самим щелкуном. На одну сотку достаточно разместить 10 таких ловушек на равном расстоянии друг от друга. И через каждые 2-3 дня необходимо менять в них приманку. Этот метод направлен на предотвращение появления личинок, так как одна самка может за сезон отложить до 200 яиц.
Способ 2. Луковая шелуха
В каждую лунку при посадке картофеля нужно бросить приличную охапку луковой шелухи. Однако этот способ не действенен, если проводить мероприятие в ветреную погоду – шелуха быстро разлетится. Как вариант, можно использовать луковый отвар, в котором замачивают перед посадкой клубни картофеля. Это не только не понравится проволочнику, но и защитит растения от некоторых возможных заболеваний.
Способ 3. Сидераты
Высевание сидератов относится к довольно действенному способу борьбы с проволочником. Горчица, горох, фацелия – эти культуры прекрасно отпугивают непрошеного гостя, однако, конечно, выращивание дополнительных культур на участке требует дополнительных сил, времени и денег.
Способ 4. Горчичный порошок
Если нет желания возиться с сидератами, то при посадке картофеля в лунку можно насыпать горчичный порошок. Этот вариант значительно безопасней использования «химии», а нелюбовь проволочника к горчице играет на руку огородникам. К слову, использовать такой метод борьбы можно и при посадке редьки или репы. При желании к горчичному порошку можно добавить даже жгучий перец.
Способ 5. Приманки из корнеплодов
Если есть время, то на глубине 5-10 см в почве можно сделать специальные приманки для проволочника, используя картофель, свеклу или морковь. Однако делать их нужно постоянно, учитывая продолжительность жизни вредителя. Такую приманку вместе с разместившимися на ней личинками можно доставать из земли уже через 3-4 дня. Чтобы не потерять местонахождение питательной ловушки, можно отметить его яркими прутиками.
Способ 6. Снижение кислотности почвы
В комплексе с остальными хорош и этот метод борьбы. Для уничтожения проволочника известь разбрасывают прямо по поверхности почвы или добавляют ее при посадке картофеля прямо в лунку. Кроме того, добиться снижения кислотности почвы можно также добавлением в лунки золы, молотой яичной скорлупы или посадкой бобовых культур.
Способ 7. Очистка участка
Если вовремя бороться с сорняками на участке (в особенности это касается пырея), то количество еды у проволочника резко сократится. Кроме того, полезно сразу после уборки урожая убирать с огорода и всю ботву, а также мелкие клубни картофеля. Чем меньше питания для вредителя, тем меньше и его численность.
Так выглядит проволочник
Способ 8. Сезонная перекопка
Осенью перед самыми заморозками необходимо глубоко перекопать весь участок. После такой процедуры многие личинки вредителя окажутся на поверхности почвы, а от мороза просто погибнут. Повторить аналогичную глубокую перекопку стоит и весной, ведь такая земля будет более сухой, а значит, менее питательной для вредителя.
Способ 9. Раствор марганцовки
Перед посадкой картофеля в лунку также можно выливать 0,5 л раствора марганцовки. Однако такой вариант требует значительного количества воды. Этот способ уместен скорее для небольших посадок. Для приготовления раствора необходимо использовать 5 г марганцовки на 10 л воды.
Способ 10. Хвойные иголки
Хвойные растения также помогают бороться с проволочником. Лучше собирать хвою непосредственно перед посадкой картофеля – дня за два. Самым хорошим вариантом считаются ветки молодых сосен. Во время посадки в борозду сначала укладывают картофель, затем насыпают золу и перегной, а сверху всю борозду укрывают сосновыми ветками.
Победить коварного проволочника можно только, комбинируя разные методы борьбы. Конечно, более надежный результат «покажут» комбинации с химическими препаратами – Провотоксом, Баргузином, Медветоксом, Землином, Актарой, Престижем. Но поскольку все эти средства очень ядовитые, нужно применять их строго по инструкции и выжидать необходимые сроки до сбора урожая.
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