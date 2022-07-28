Способы борьбы с проволочником

Проволочник – вездесущая личинка жука-щелкуна. Она способна находиться в земле 4 года и питаться практически любым урожаем. Но особенно сильно проволочник повреждает посадки картофеля.



Существует масса способов, направленных на борьбу с вредителем, однако лучшим вариантом по-прежнему остается использование сразу нескольких методов борьбы.







Способ 1. Ловушки

Способ 2. Луковая шелуха

Способ 3. Сидераты

Способ 4. Горчичный порошок

Способ 5. Приманки из корнеплодов

Способ 6. Снижение кислотности почвы

Способ 7. Очистка участка

Способ 8. Сезонная перекопка

Способ 9. Раствор марганцовки

Способ 10. Хвойные иголки

Ловушки из банок, наполненных молодыми листьями картофеля, помогают бороться со взрослым вредителем – самим щелкуном. На одну сотку достаточно разместить 10 таких ловушек на равном расстоянии друг от друга. И через каждые 2-3 дня необходимо менять в них приманку. Этот метод направлен на предотвращение появления личинок, так как одна самка может за сезон отложить до 200 яиц.В каждую лунку при посадке картофеля нужно бросить приличную охапку луковой шелухи. Однако этот способ не действенен, если проводить мероприятие в ветреную погоду – шелуха быстро разлетится. Как вариант, можно использовать луковый отвар, в котором замачивают перед посадкой клубни картофеля. Это не только не понравится проволочнику, но и защитит растения от некоторых возможных заболеваний.Высевание сидератов относится к довольно действенному способу борьбы с проволочником.Горчица, горох, фацелия – эти культуры прекрасно отпугивают непрошеного гостя, однако, конечно, выращивание дополнительных культур на участке требует дополнительных сил, времени и денег.Если нет желания возиться с сидератами, то при посадке картофеля в лунку можно насыпать горчичный порошок. Этот вариант значительно безопасней использования «химии», а нелюбовь проволочника к горчице играет на руку огородникам. К слову, использовать такой метод борьбы можно и при посадке редьки или репы. При желании к горчичному порошку можно добавить даже жгучий перец.Если есть время, то на глубине 5-10 см в почве можно сделать специальные приманки для проволочника, используя картофель, свеклу или морковь. Однако делать их нужно постоянно, учитывая продолжительность жизни вредителя. Такую приманку вместе с разместившимися на ней личинками можно доставать из земли уже через 3-4 дня. Чтобы не потерять местонахождение питательной ловушки, можно отметить его яркими прутиками.В комплексе с остальными хорош и этот метод борьбы. Для уничтожения проволочника известь разбрасывают прямо по поверхности почвы или добавляют ее при посадке картофеля прямо в лунку. Кроме того, добиться снижения кислотности почвы можно также добавлением в лунки золы, молотой яичной скорлупы или посадкой бобовых культур.Если вовремя бороться с сорняками на участке (в особенности это касается пырея), то количество еды у проволочника резко сократится. Кроме того, полезно сразу после уборки урожая убирать с огорода и всю ботву, а также мелкие клубни картофеля. Чем меньше питания для вредителя, тем меньше и его численность.Так выглядит проволочникОсенью перед самыми заморозками необходимо глубоко перекопать весь участок. После такой процедуры многие личинки вредителя окажутся на поверхности почвы, а от мороза просто погибнут. Повторить аналогичную глубокую перекопку стоит и весной, ведь такая земля будет более сухой, а значит, менее питательной для вредителя.Перед посадкой картофеля в лунку также можно выливать 0,5 л раствора марганцовки. Однако такой вариант требует значительного количества воды. Этот способ уместен скорее для небольших посадок. Для приготовления раствора необходимо использовать 5 г марганцовки на 10 л воды.Хвойные растения также помогают бороться с проволочником. Лучше собирать хвою непосредственно перед посадкой картофеля – дня за два. Самым хорошим вариантом считаются ветки молодых сосен. Во время посадки в борозду сначала укладывают картофель, затем насыпают золу и перегной, а сверху всю борозду укрывают сосновыми ветками.Победить коварного проволочника можно только, комбинируя разные методы борьбы. Конечно, более надежный результат «покажут» комбинации с химическими препаратами – Провотоксом, Баргузином, Медветоксом, Землином, Актарой, Престижем. Но поскольку все эти средства очень ядовитые, нужно применять их строго по инструкции и выжидать необходимые сроки до сбора урожая.