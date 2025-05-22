Топиарные фигуры - потрясающее садовое искусство, зародившееся ещё в Древнем Риме

Одна из интересных форм современного ландшафта — это топиарные фигуры. Скульптуры, выполненные из зеленых растений и кустарников, делают садовое пространство уникальным и запоминающимся. Это искусство возникло ещё в древности и не утратило своей популярности даже в нынешние дни. Из кустарников можно создать не только интересные формы, но и животных. Они станут центром композиции и по всему точно не утратят популярности в последующие десятилетия. Но для того, чтобы их создать, нужно знать некоторые нюансы и соблюдать обязат
Зайцы из кустарников /Фото:unimart24.ru
История появления топиарных фигур начинается в Древнем Риме. Именно римские садоводы начали обрезать кустарники и деревья в геометрические формы. Когда наступила эпоха Ренессанса, искусство вновь стало сильно популярным, сады с такими фигурами были признаком статуса и богатства. Тогда же мастера начали создавать более сложные композиции, это уже были животные и даже человеческие фигуры. Само слово "топиарый" означает садовод или садовник. И именно в эпоху Ренессанса это искусство получило наиболее значительно развитие.
Сегодня разнообразие фигур, которые создаются из кустарников и деревьев, очень много. Это могут быть геометрические формы: сферы, пирамиды, кубы, все они подчёркивают линии и четкость форм. Фигуры животных: олени, лошади, экзотические существа. А также абстрактные формы: спирали, волны, символы бесконечности.
Период Ренессанса рассвет искусства /Фото: ru.pinterest.com
Топиарии изготавливаются как из искусственных, так и из натуральных растений. Искусственные модели имеют в себе каркас, как правило, металлический или проволочный. За ним, естественно, легче ухаживать, а зелень сохраняется на долгое время, его не нужно стричь. А вот чтобы создать такие фигуры из натуральной зелени, подойдут разные растения: разные сорта лиан, хвойные декоративные деревья, плетущиеся растения. Также это может быть туя, у неё густая структура, плющ, это очень хорошо растущее растение, боровик, хмель, а также кустарники: кизил, можжевельник. Хорошо будут смотреться вербейник, камнеломка, плющи, дикий виноград и розы.
В любом случае все эти деревья в первую очередь должны быть устойчивы к обрезке и местному климату, в основном к морозам. Они также должны хорошо, но медленно расти, не быть капризными к почве и иметь способность образовывать новые побеги. Также у этих растений должна быть определённая форма кроны, которая и будет потом обрезаться. Чаще всего для их создания используются заранее изготовленные фигуры и конструкции. Форма должна будет гармонично вписываться в дизайн участка и дополнять его.
Целые сады топиариев /Фото:topiaryintheuk.co.uk
Как правило, проволочные каркасы имеют толщину проволоки два или три сантиметра. Затем она обрамляется, например, замоченным мхом, им заполняются все отверстия. И уже после равномерно распределяются растения по каркасу, также дополнительно крепятся. Когда фигура получается слишком тяжелой, добавляется пенопласт, так можно облегчить конструкцию после высыхания. Внизу фигуры растения оставляются прямо в горшках и контейнерах, чтобы был открыт доступ к поливу у корней. Для того чтобы фигура не пересыхала, нужно правильно её поливать, например капельным орошением.
Классический вид топиария будет выделяться среди других, потому что он не требует каркасной основы. Его форму можно будет даже поменять со временем обрезки. Для создания шара сначала нужно будет вырезать квадрат, для этого потребуется очень пышный куст. Уже после обрезаются углы и делается форма. Когда растение высокое, получится создать даже пирамиду, но для этого крону сначала обрезают в форме удлинённого овала. Обычно всё это делается с помощью секатора и шпалерных и садовых ножниц.
Фигура на каркасе /Фото:uslugi.yandex.ru
Шпалерными ножницами выполняется черновая обрезка, формируется контур, а стрижка верхних граней и переход к нижним — уже садовыми. Возраст куста или дерева должны быть не менее пяти- шести лет, а его корневая система — крепкой и до этого хорошо развитой. Потому любое растение в саду не подойдёт. Лучше всего начинать обрезку весной или летом. Изначально стоит нарисовать будущую форму прямо на земле вокруг кустарника или дерева, а уже после приступать к обрезке. Можно установить рейки по углам будущего квадрата, а соединить их поперечными. Чтобы создать красивый топиарий, важно правильно подойди к этому делу и следовать схеме высадки растений.
Дополнительно можно использовать и немного цветов, а также газонной травы, всё зависит от фигуры и как она расположена. Можно дополнить фигуру укороченными растениями или их семенами. А пустоты заполнить мхом. Со временем всё разрастётся и приобретёт нужную форму.
Иногда также необходимо установить дополнительные опоры для конструкции, если она высокая или имеет множество деталей. И следить за скульптурой самые первые дни после обрезки, особенно тщательно защищая её от ветра. Можно даже установить защитный короб, пока она не окрепнет.
Можно использовать и дополнительные элементы /Фото:sima-land.ru
За любым топиарием необходимо постоянно ухаживать, потому что если не подрезать вовремя крону, фигура потеряет свой вид. Делать это нужно аккуратно и регулярно. Здоровье растений нужно поддерживать не только поливом, но и подкормкой, чтобы растений не пропали, и особенно важно делать это в период активного роста. Необходимо следить и за состоянием растений, защищать их от вредителей, проводить профилактику, даже если всё в порядке. Когда же наступает зима и морозы, такую фигуру лучше всего перенести в помещение, даже если она очень тяжелая. Тогда её нужно будет как-то дополнительно транспортировать и лучше подготовиться к этому заранее. Понадобится деревянный ящик, который будет внутри застелен соломой и пенопластом. Им и нужно накрыть топиарную фигуру.
Топиарные фигуры подойдут для самых разных стилей ландшафтного дизайна. В садах с классическим стилем они подчеркнут симметрию и порядок. Если же стиль современный, то будут добавлены оригинальность и яркие необычные формы. Топиары красиво смотрятся на входе в сад или на участок, но также они отлично будут дополнять собой дизайн и в самом центре, как акцент, а также обрамляя садовые дорожки.
Человеческие фигуры тоже бывают /Фото:market.yandex.ru
И, безусловно, как и любые из элементов ландшафтного дизайна детали, они имеют свои плюсы и минусы. Если рассматривать положительные качества, то можно выделить то, что топиарии уникальны и оригинальны, они сохранят форму в любое время года, а сама конструкция при этом будет устойчивой. Эту фигуру можно будет перемещать с места на место.
А если рассмотреть недостатки, то получится, что такую топиарную фигуру нужно постоянно подрезать, чтобы она сохраняла идеальный вид. Также необходимо изначально правильно высадить растения по схеме, к тому же не все растения подходят для создания подобных фигур. Для того, чтобы красиво и стильно обрезать кустарник или дерево необходим опыт и собственноручно с первого раза может просто ничего не получиться.
Могут быть и абстрактные фигуры /Фото:Pinterest
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