Погружение в микромир

20 фотографий, которые позволят показать другую сторону реальности. Объекты, увеличенные более, чем в 100 раз. Что скрывают водоросли? Что представляет из себя вкрапления оксида титана? И как выглядит жир?
Лист растения традесканция зебрина
Дафнии — род планктонных ракообразных из надотряда ветвистоусых
Нейрон
Гриб Coprinus
Поверхность возле глаза жука Chrysochroa buqueti
Поверхность насекомоядного растения Росянки капской
Жир мыши
Насекомое Myrmecolax glaesi
Казуарина хвощевидная
Коралл Ricordea florida
Увеличиение х 250
Жало осы
Мышь. Астроциты (зелёные) и кровеносные сосуды (фиолетовые)
Ленточный червь Paranoplocephala
Сера
Оксид титана в кварце
Часть мозга мухи
Оранжевый лишайник
Поперечный разрез композитного материала
Водоросль chlorophyta
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