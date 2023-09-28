Ошибки, которые допускают хозяева при кладке новой печи

Как и в любом другом деле, в кладке русской печи есть огромное количество нюансов, о которых было бы неплохо помнить, если не хочешь испортить конечный результат работы.







Как показывает практика, многие хозяева пытаясь соорудить печь своими собственными силами допускают одни и те же ошибки. Большинство из них связано с выбором материалов для кладки печи, временем работы и технологией строительства.



1. Неправильная пора года

2. Огнеупорный кирпич: топка и перевязка

3. Футеровка и использование кислостойкого кирпича

4. Дверки для прочистки

Зимой печь не кладут.В первую очередь следует уяснить одну простую истину: класть печь зимой – нельзя. Пониженная температура приводит к разрушению цементного раствора и как результат – образованию трещин. Если же других вариантов кроме как класть зимой нет от слова «совсем», придется хотя бы обеспечить стабильную плюсовую температуру в месте работы.Огнеупорный кирпич — плохой выбор.Еще одно важное «но» касается современной моды на огнеупорный кирпич. Использовать его при создании топки русской печи нельзя. Дело в том, что данный материал очень-очень долго прогревается, что прямо идет в разрез с идеей и технологией русской печи. Также ни в коем случае нельзя делать перевязку огнеупорного и обычного кирпича. Теплопроводность и коэффициент линейного расширения у этих материалов РАЗНЫЕ! Если совместить два разных кирпича в конструкции печи гарантированно образуются трещины.Футеровка обязательна.В топливнике отопительных печей в обязательном порядке делается огнеупорная оболочка из шамотного кирпича. Именно она в последствии будет брать на себя основную тепловую нагрузку. Оболочка в обязательном порядке должна быть «плавающей», то есть ее конструкция предусматривает возможность расширения во все стороны. Допускать сопряжения оболочки с основной кладкой – нельзя. Также стоит упомянуть об использовании кислостойкого кирпича. Некоторые граждане решаются на его использование вместо шамотного. Отличить их по внешнему виду может быть сложно. Опознать кислостойкий кирпич можно при помощи паяльной лампы. Просто нагрейте один из уголков. Данный кирпич совершенно не держит температурных нагрузок и разрушается. Следовательно – использовать в печи его нельзя.Лучше использовать заглушки, а не дверки.Дверка для прочистки – простое и эффективное решение. Однако, такая конструкция не лишена недостатков. Во-первых, эти дверцы регулярно открывают любопытные дети. Если лючок окажется открыт в момент растопки печи, в жилое помещение повалит облако дыма. Во-вторых, лючки для прочистки не гарантируют герметичного соединения, из-за чего во внутреннее пространство печи постоянно происходит подсос холодного воздуха. Поэтому куда более практичным и надежным решением остаются отверстия для прочистки с глухими заглушками.