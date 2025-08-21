Башня короля Альфреда: архитектурное безумие или свидетельство британской мощи

Известный банкир и владелец поместья Стоурхед, что в графстве Уилтшир, Генри Хоар II был настолько увлечен обустройством парковой зоны и историей, что решился на невиданное строительство – возведение 50-метровой башни, которая носила просто декоративный характер. На архитектурное безумие, получившее название Башня короля Альфреда, было потрачено около миллиона кирпичей, а сколько пересудов и недоуменных комментариев пришлось выслушать – и сосчитать сложно. Так что же вдохновило известного банкира приняться за непонятное строительство, попытаемся разораться и мы.
1. С чего все начиналось
Поместье Стоурхед с великолепным садово-парковым ансамблем, созданным усилиями Генриха Хоара II и подхваченное увлеченными наследниками (Уилтшир, Великобритания).
Живописная местность графства Уилтшир привлекала состоятельных англичан еще со Средних веков. Роскошные угодья, занимающие больше тысячи гектаров земли в XVIII веке, настолько пришлись по душе успешному банкиру Генриху Хоару (начинающего свой жизненный путь в качестве ученика ювелира), то он не задумываясь приобрел усадьбу, в которой мечтал проводить свободное время среди первозданного ландшафта. Когда же поместье досталось сыну Генриху II Хоару, он решил превратить его в парковую зону, по образу и подобию ландшафтных садов Италии, в которые он просто влюбился, путешествуя по странам Европы.
Озеро стало отправной точкой, вокруг которого начали создавать один из самых известных ландшафтных парков Европы и мира (Stourhead Manor, Великобритания).
Для начала была построена плотина на реке Стор, благодаря чему образовалось прекрасное озеро, вокруг которого и началось обустройство масштабного парка, призванного не переделать дикий ландшафт, а как раз наоборот, идеализировать природу, умело подчеркнув ее красоту. Для этого в структуру угодий постепенно «вплетались» прогулочные аллеи и возводились символические постройки. Так появился куполообразный грот, олицетворяющий жилище русалок и нимф. Для его создания туфовый известняк привозили из самой Италии.
Загородная резиденция Стоурхед в окружении парковой зоны – один из ярких образцов садового искусства XVIII в. (Уилтшир, Великобритания).
Осознавая важность водных источников для сада, Генри Хоар расположил грот именно возле озера, где и были установлены статуи нимфы воды и речного бога.
При строительстве павильонов и просто выставочных образцов, владелец вдохновлялся историческими событиями и известными архитектурными памятниками (Stourhead Manor, Великобритания).
Интересный факт: Прообразом статуи спящей нимфы стала знаменитая фигура Ариадны из сада Ватикана, поэтому неудивительно, что перед мраморным изваянием высечены строки из стихотворения Папы XV века. При этом каждый построенный объект был связан с весомым историческим событием и позволял хозяину реализовать свою юношеские мечты.
Ландшафтный сад с его удивительными творениями и сам особняк превратили в музей, куда устремляются туристы со всего мира (Stourhead Manor, Великобритания).
Так, например, круг вокруг озера должен отражать спуск Энея в подземный мир, а в стилизации Пантеона нашли отражение его впечатления от посещения Италии. Также в саду появилось несколько табличек со строками из «Энеиды» Вергилия – любимого поэта римского императора Августа, с эпохой правления которого британцы связывают и расцвет своей культуры, политического господства в мире (отчасти), правда, пришел он в полной мере только к началу XVIII века. Со временем среди роскошных садов, насчитывающих более 600 видов деревьев и множества видов кустарников, травянистых растений и цветов, были построены Храм Аполлона, Палладианский мост, Храм Флоры, Обелиск, Ледник, Бристольский Высокий Крест и Башня короля Альфреда, вызвавшая наибольшее изумление.
2. Башня короля Альфреда: архитектурное безумие или символичный жест английского аристократа
Эксцентричная башня хоть и приурочена к окончанию 7-летней войны, но все же посвящена королю Альфреду Великому, стоявшему у истоков государственности еще в X веке (King Alfred's Tower, Великобритания). | Фото: allthatsinteresting.com.
Башня короля Альфреда (King Alfred's Tower), также известная как «Безумие короля Альфреда Великого», появившаяся в саду поместья Стоурхед, не была задумана как фортификационный или наблюдательный объект, в ней не было жилых помещений, которые бы стали надежным укрытием. Однако, Генри Хоар II решил построить именно такой странный объект, чтобы подчеркнуть британскую мощь, которую достигла империя к XVIII веку. Само строительство формально было приурочено к завершению Семилетней войны (1756—1763), в которой Англия боролась за господство над колониями в Северной Америке и Ост-Индии. Практически 10 лет хозяин вынашивал идею возведения особенного символа мощи британской империи, при этом все мысли сходились к форме средневековой башни, которую он решил посвятить Альфреду Великому, стоящему у истоков государственности.
Камень Эгберта, обозначающий место сбора саксов под предводительством короля Альфреда (реальных портретов короля не сохранилось).
Авторы Novate.ru хотели обратить внимание на то, что символичным является тот факт, что Башня короля Альфреда находится рядом с камнем Эгберта — больше фольклорной достопримечательностью Англии. По преданию, именно в этом месте в мае 878 года Альфред Великий собрал саксонские войска, чтобы предотвратить надвигающееся вторжение датчан. Король Уэссекса одержал победу в битве при Эдингтоне, что обессмертило его имя и стало вдохновением для последующих поколений.
Почти 50-метровая башня имеет треугольную форму, что совсем запутывает зрителей (King Alfred's Tower, Великобритания). | Фото: zhizdra.oknatut.com.
Богатый банкир восхищался триумфом короля Альфреда в эпоху викингов, о чем свидетельствует письмо, отправленное своей дочери в 1764 году. Он не только поделился своими архитектурными планами, но и выразил уверенность в том, что башня станет гордостью их поместья Стоурхед. «У меня есть одна задумка, которая превзойдет все ожидания, — написал Хоар. – Воздвигнуть башню на холме Кингсеттл, которая будет похожа на башню Сан-Марко в Венеции. В ней обязательно сделаем комнату, к которой приведет 30 метровая лестница, где установим четыре арки, чтобы смотреть с четырех сторон на окружающие просторы».
Вход в башню, построенную по желанию банкира Генри Хоара II и по проекту Генри Флиткрофта (King Alfred's Tower, Великобритания).
В итоге мечта банкира сбылась, только башня имела форму треугольника, а вместо арочных проемов внутри нее сделали смотровую площадку на крыше высоченного строения, куда ведет винтовая лестница с 205 крутыми ступенями. А вот на счет гордости – все не так однозначно. Практически 50-метровая башня, возвышающаяся над идиллическим сельским пейзажем (с которым совсем не гармонирует) хоть и была посвящена национальному герою – королю Альфреду, но все же стала гвоздем преткновения на многие десятилетия. В тот период истории народ никак не понимал одну из многих «глупостей», которыми увлекались аристократы, наперегонки строившие символичные объекты, не имеющие никакой функциональной нагрузки.
Скульптура короля Альфреда Великого и памятная надпись, установленные над входом в причудливую башню, построенную увлеченным банкиром (King Alfred's Tower, Великобритания).
Такое расточительство совсем не приветствовалось, даже если и имело ошеломляющие размеры, как в случае с Башней короля Альфреда. Несмотря на то, что подобных объектов по Англии было возведено немало, но своеобразные памятные знаки богатства и символической власти до этого строительства не были настолько дорогостоящими и масштабными. Хотя владельцу процветавшего банка (кстати, C. Hoare & Co действует до сих пор и считается старейшим финансовым заведением Великобритании) это было совсем не в тягость.
На строительство башни ушло около одного миллиона кирпичей, который попросту не успевали изготавливать (King Alfred's Tower, Великобритания).
Хоар нанял известного архитектора Генри Флиткрофта, отдающего предпочтение палладианству, который начал проектировать башню в 1765 году, согласовывая каждую мельчайшую деталь с заказчиком. Строительство башни началось в 1769 году, но работы усложнялись тем, что само сооружение имело высоту 49 с лишним метров при обхвате всего 51 м. Но и то еще не все, поскольку толщина стен, достигающая 1 метра, «съедала» огромное количество красного кирпича, его попросту не успевали изготавливать и доставлять в поместье, что значительно замедлило процесс строительства. Подсчитали, что в общей сложности, было потрачено около 1 миллиона кирпичей, что сделало проект более чем дорогостоящим. Этот вопрос совсем не огорчал хозяина имения, из-за постоянных задержек Хоар опасался, что не доживет до того дня, когда строительство закончится. К счастью, весь процесс был завершен в 1872 году, и он смог насладиться плодами своего творчества.
Внутри башни имеется лишь винтовая лестница, которая и приведет на крышу, где обустроена смотровая площадка (King Alfred's Tower, Великобритания).
К слову, Генри Хоар II завещал внуку поместье в наследство только при условии, что он покинет банковскую деятельность и переедет в Стоурхед, где будет продолжать облагораживать сад. Ричард Кольт Хоар, унаследовавший поместье, исполнил волю деда, поскольку был увлеченным путешественником и любителем старины, собирая по всему миру артефакты и диковинки, выставляя их в особняке и на территории сада. На данный момент все, что можно увидеть в усадьбе относится ко времени жизни Ричарда. Правда, сама резиденция является точной копией, ведь здание очень сильно пострадало от пожара еще в начале XX века, а вот антиквариат и все коллекции династии банкиров удалось спасти.
3. История Башни короля Альфреда не закончилась только на ее строительстве
Башня короля Альфреда, считающаяся архитектурным безумием, в 1961 году была внесена в Список охраняемых зданий Великобритании I степени (Stourhead Manor, Уилтшир).
Несмотря на то, что современники инициатора строительства не совсем принимали «архитектурное безумие» банкира, она не переставала привлекать к себе внимание. Ею интересовались путешествующие, художники и писатели. Самым известным литературным упоминанием о Башне короля Альфреда стала книга «Стрельба из Ла-Манша», написанная Томасом Харди и увидевшая свет в 1914 году. В своем романе он не раз упоминал башню, как загадочный объект, расположенный «далеко вглубь суши».
Разрушение перед окончанием Второй мировой войны (из-за тумана самолет Noorduin Nordsman врезался в коническую крышу) и гибель 5 американских военных, находившихся на борту, также поспособствовали ее славе, а со временем и полному ее восстановлению. В 1961 году Башня короля Альфреда была внесена в Список охраняемых зданий I степени, после чего не раз проходили исторические реконструкции, поспособствовавшие ее сохранности.
Вот уже 250 лет у жителей окрестностей и туристов со всего мира есть возможность подняться на 50-метровую высоту Башни, чтобы насладиться восхитительным сельским пейзажем (King Alfred's Tower, Великобритания).
Сейчас поместье Стоурхед, вместе с особняком и прекраснейшим садом, принадлежит Национальному фонду, который прилагает массу усилий, чтобы сохранить пусть и архитектурное безумие, но все же довольно впечатляющее наследие аристократии, увлекающейся таким популярным направлением середины и конца и XVIII века как folly (причуда, каприз; в архитектуре применим к объектам, возводимым на территории дворцово-парковых ансамблей). Благодаря подключению к этому процессу меценатов, в 2014 году была проведена масштабная реконструкция, позволяющая морально и физически подготовленным посетителям не только прогуляться по парку и обойти вокруг башни, но и подняться на смотровую площадку с 360-градусным обзором. Хотелось бы особо подчеркнуть, что подъем по винтовой лестнице в 205 ступеней, да еще и в тесном закрытом пространстве не всем под силу.
