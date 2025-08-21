1. С чего все начиналось

Поместье Стоурхед с великолепным садово-парковым ансамблем, созданным усилиями Генриха Хоара II и подхваченное увлеченными наследниками (Уилтшир, Великобритания).

Озеро стало отправной точкой, вокруг которого начали создавать один из самых известных ландшафтных парков Европы и мира (Stourhead Manor, Великобритания).

Загородная резиденция Стоурхед в окружении парковой зоны – один из ярких образцов садового искусства XVIII в. (Уилтшир, Великобритания).

При строительстве павильонов и просто выставочных образцов, владелец вдохновлялся историческими событиями и известными архитектурными памятниками (Stourhead Manor, Великобритания).

Ландшафтный сад с его удивительными творениями и сам особняк превратили в музей, куда устремляются туристы со всего мира (Stourhead Manor, Великобритания).

2. Башня короля Альфреда: архитектурное безумие или символичный жест английского аристократа

Эксцентричная башня хоть и приурочена к окончанию 7-летней войны, но все же посвящена королю Альфреду Великому, стоявшему у истоков государственности еще в X веке (King Alfred's Tower, Великобритания). | Фото: allthatsinteresting.com.

Камень Эгберта, обозначающий место сбора саксов под предводительством короля Альфреда (реальных портретов короля не сохранилось).

Почти 50-метровая башня имеет треугольную форму, что совсем запутывает зрителей (King Alfred's Tower, Великобритания). | Фото: zhizdra.oknatut.com.

Вход в башню, построенную по желанию банкира Генри Хоара II и по проекту Генри Флиткрофта (King Alfred's Tower, Великобритания).

Скульптура короля Альфреда Великого и памятная надпись, установленные над входом в причудливую башню, построенную увлеченным банкиром (King Alfred's Tower, Великобритания).

На строительство башни ушло около одного миллиона кирпичей, который попросту не успевали изготавливать (King Alfred's Tower, Великобритания).

Внутри башни имеется лишь винтовая лестница, которая и приведет на крышу, где обустроена смотровая площадка (King Alfred's Tower, Великобритания).

3. История Башни короля Альфреда не закончилась только на ее строительстве

Башня короля Альфреда, считающаяся архитектурным безумием, в 1961 году была внесена в Список охраняемых зданий Великобритании I степени (Stourhead Manor, Уилтшир).

Вот уже 250 лет у жителей окрестностей и туристов со всего мира есть возможность подняться на 50-метровую высоту Башни, чтобы насладиться восхитительным сельским пейзажем (King Alfred's Tower, Великобритания).