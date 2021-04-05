Как прожженный мошенник стал экспертом по финансовой безопасности и героем фильма Спилберга: Фрэнк А

В 60-х годах прошлого века Фрэнк Абигнейл умудрился заполучить себе репутацию самого прожженного мошенника США, который успевал проворачивать аферы не только во всех штатах, но и в 26 других государствах земного шара. Интересно, что действовал мошенник не очень долго: его криминальная карьера началась в 16 лет, а пришла к завершению в 21.
Сообразительный подросток
Родился Фрэнк Абигнейл в 1948 г в маленьком американском городке Бронксвилле. Отец его, которого тоже звали Фрэнком, имел небольшой собственный бизнес, а мать Полетт, уроженка Франции, занималась домом. Помимо Фрэнка, в этой семье было еще трое детей. Некоторые качества характера мальчик перенял у собственного отца, который проявлял интерес ко всем областям общественной жизни и по роду своей деятельности общался с представителями разных сословий общества.
Когда младшему Фрэнку было шестнадцать, его родители решили развестись. Как потом говорил сам Фрэнк, отец совсем не хотел этого, но развод все-таки случился, и на тот момент несовершеннолетний подросток остался жить с отцом.
Аферы Фрэнка Абигнейла
Кстати, именно отцу «посчастливилось» стать первой жертвой тогда еще юного мошенника. Парень был в том возрасте, когда уже просыпается интерес к представительницам прекрасного пола. А чтобы завоевать внимание девушек, нужны были средства. И Фрэнк имел деньги, снимая их с кредитки собственного отца, которую выпрашивал как будто для покупки бензина для машины, которую кстати, ему тоже подарил отец.
Фрэнк договаривался с сотрудниками бензоколонки, которые за определенное вознаграждение пробивали сумму, значительно превышающую фактическую, а разницу отдавали наличными. Расходные чеки, которые приносил почтальон, Фрэнк младший регулярно выбрасывал, поэтому о его фокусах отец узнал лишь тогда, когда на его банковской карте образовался внушительный долг. Это стало причиной ссоры между отцом и сыном, после которой Фрэнк младший сбежал из дома.
Начало банковской карьеры
Фрэнк Абигнейл - пилот
Без копейки в кармане и особенных надежд на достойную оплату труда Абигнейл приехал в Нью-Йорк. Следует сказать, что в свои шестнадцать парень выглядел на все 26. Взрослым его делали высокий рост и не по годам ранняя седина, которая уже поблескивала в темных волосах. Решив с выгодой использовать это обстоятельство, Фрэнк подделал свое удостоверение личности, изменив год рождения с 1948-го на 1938. Он всего лишь аккуратно исправил цифру, добавив себе таким образом целых десять лет.
С новым документом ему удалось открыть счет в банке. Служащий предложил парню временные чеки, которые он мог использовать до того времени, когда будет готова чековая книжка. Кроме того, клерк доходчиво пояснил, что Фрэнк, когда у него появится желание внести средства, может воспользоваться бланками депозита, которые находятся в вестибюле учреждения. Для этого нужно указать на бланке номер расчетного счета.
Недолго думая, Фрэнк прихватил в вестибюле внушительную пачку пустых бланков. После этого оставалось купить чернила, похожие на те, которые использовали банковские служащие для печатания номеров счетов на депозитных чеках, после чего напечатать на украденных бланках реквизиты собственного только что открытого счета. Так он и сделал. Потом вернул на место стопку «обработанных» депозитных бланков. В этот день Фрэнк Абигнейл получил свои первые сорок тысяч долларов, потому как все депозиты, поступившие от клиентов банка, беспрепятственно отправились на его счет.
Мастер на все руки
Случай с банком положил начало карьере знаменитого мошенника. Другим банкам от него тоже досталось. За время своей деятельности Абигнейл провернул немало подобных операций не только в Соединенных Штатах, но и во многих других странах земного шара. В продолжение пяти лет своей криминальной карьеры Фрэнк Абигнейл умудрился получить по фальшивым документам сумму в два с половиной миллиона долларов.
Для этого парень даже устроился летчиком одной из крупнейших американских авиалиний. Роль пилота давала ему много преимуществ. Во-первых, за счет компании он налетал более одного миллиона миль, за что получил неплохие деньги. А во-вторых, это помогало ему бесплатно пользоваться услугами гостиничного бизнеса во многих странах мира. Ну и в-третьих, между вылетами он успевал проворачивать аферы с поддельными чеками. А управления самолетом, что являлось его непосредственной профессиональной обязанностью, Фрэнк постоянно избегал, ссылаясь на наличие алкоголя в крови.
Дальше карьера Абигнейла развивалась стремительно. Мошенник не остановился на подделке чеков. Какие аферы только не придумывал Абигнейл. Однажды он даже достал форму охранника и расположился в ночное время возле здания банка с почтовым ящиком и трафаретом, на котором было написано: «Уважаемые клиенты! По причине выхода из строя ящика, предназначенного для вечерних вкладов, просьба оставлять свои деньги у охранника».
Ки Каприо в фильме о Фрэнке Абигнейл
Как это ни странно, но ни один человек не почувствовал неладное, и почти четыре десятка ничего не подозревающих клиентов опустили в ящик Фрэнка свои вклады, даже не посмотрев на лжеохранника.
Какие только образы не примерял Фрэнк Абигнейл, прячась от преследования полиции. Он проявлял настоящие чудеса перевоплощения. Так, в штате Джорджия, раздобыв поддельный документ о соответствующем образовании, Фрэнк устроился врачом, в штате Луизиана работал в юридической компании, а в штате Юта – преподавателем в университете. Кстати, для этого случая он даже изменил собственное имя. Теперь он стал Франком Адамсом.
Из преступника в эксперты
Фрэнк Абигнейл выступает в телепередаче
Поймали легендарного мошенника только в в конце шестидесятых в одном из городов Франции. Работник французских авиалиний, в которых Фрэнк тоже успел поработать, сообщил в органы полиции, что признал в одном пилоте находящегося в розыске преступника.
Абигейла отправили в Америку, где приговорили к двенадцати годам тюрьмы, однако отсидел он лишь третью часть положенного. Выбраться из тюремных застенков помогли сотрудники ФБР, которые привлекли его к сотрудничеству по обнаружению имеющихся в денежном обороте фальшивых купюр и вычислению их создателей.
После тюрьмы бывший мошенник пытался устроиться на работу и жить честно, но ему везде отказывали. В итоге Фрэнк не придумал ничего лучшего, как обратиться в один из банков. Он рассказал историю своего прошлого и предложил сделку: он демонстрирует способы финансового мошенничества и подделки документов банка. Если информация оказывается полезной, он получает оговоренную сумму денег и рекомендацию в следующий банк. В связи с тем, что выступления бывшего мошенника оказались весьма полезными, Абигнейл очень скоро стал официальным консультантом в вопросах финансовой безопасности банков.
Фрэнк Абигнейл
Фрэнк Абигнейл - эксперт по финансовой безопасности
После этого Фрэнк Абигнейл преподавал в Академии ФБР и, кроме того, консультировал крупные финансовые корпорации разных стран.
Описание жизни легендарного афериста стала основой написанного им автобиографического произведения под названием: «Поймай меня, если сможешь». А впоследствии Стивен Спилберг создал по нему одноименный фильм, в котором роль бесстрашного мошенника сыграл известный актер Леонардо Ди Каприо. Не остался в стороне от съемок и сам Абигнейл. Ему досталась эпизодическая роль полицейского, принимавшего участие в задержании преступника.
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