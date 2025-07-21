Как технологии влияют на химию мозга

Мы все знаем это чувство. Вы суете руку в карман или сумку, чтобы достать телефон, но его там не оказывается. И сразу же сердце делает сальто. Где я мог его оставить? В офисе? В баре? Завалился под сиденье в машине? Начинается паника. Чем бы вы не были заняты в этот момент, это уже не имеет значение – главное, это найти свой телефон, причем немедленно.

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