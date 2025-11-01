Бородавки от лягушек, или 10 мифов, в которые пора перестать верить

В течение жизни мы узнаем множество фактов, но зачастую не перепроверяем их, а принимаем за чистую воду. А потом оказывается, что многие из них являются неправдой. Например, от лягушек не появляются, а от намокания реакции Манту ничего страшного не произойдет. Novate.ru раскроет правду о 10 распространенных «фактах».
1. Проглоченная жвачка не выходит из желудка 7 лет
В желудке есть мышечная ткань, которая постоянно сокращаются, поэтому жвачка выйдет естественным путем / Фото: i.baraholka.com.ru
Да, глотать жвачку и правда не стоит, поскольку ее тягучая основа не растворяется желудочным соком. Однако это не значит, что пастилки останутся там навечно. В желудке, как и в других частях тела, есть мышечная ткань, которая постоянно сокращаются. За счет этого жвачка выйдет из организма естественным путем.
2. После бритья отросшие волосы заметно утолщаются
Толщина, структура и цвет волосков заложены в организме генетически, и бритва на это не влияет / Фото: bytovaya-himiya.ru
Нет, нет и еще раз нет. Толщина, структура и цвет волосков заложены в организме генетически и никакой сторонний фактор не может на это повлиять (разве что процедуры по удалению волос, которые воздействуют на саму луковицу). Нам кажется, что отрастающие «пеньки» становятся грубее и плотнее, потому что у обычных волосков край мягкий конический, а у срезанных - тупой и жесткий. От этого и создается обманчивый эффект.
3. Если дотронуться до лягушки, вылезут бородавки
Этой страшилкой часто пугают детей, чтобы те не пытались поймать лягушку / Фото: laromakaro.
Этой страшилкой часто пугают детей, чтобы те не пытались поймать лягушку. Только при контакте с земноводными никакие бородавки не образуются. Бородавки - это доброкачественные кожные новообразования, которые вызываются вирусом папилломы человека. А подхватить ВПЧ возможно лишь при контакте с инфицированным человеком или при неосторожности в общественном месте.
4. После смерти человека ногти и волосы продолжают расти
После смерти объем мягких тканей заметно уменьшается, а твердые ткани остаются в прежнем состоянии / Фото: ath2.unileverservices.com
После смерти кожа утрачивает влагу и начинает стягиваться. Соответственно, объем мягких тканей (жира, мышц, органов) заметно уменьшается, а твердые ткани (кости, волосы, ногти) остаются в прежнем состоянии. На фоне этого и создается иллюзия, будто волосы с ногтями внезапно стали длиннее.
5. Мыло убивает бактерии
Мыло лишь помогает очистить кожу и удалить жир, в котором размножаются бактерии, но не убивает их / Фото: infosmi.net
Во всех рекламах мы только и слышим о чудодейственных свойствах мыла, которое убивает все микробы с бактериями, создавая между ними и кожей невидимый барьер. Только на самом деле гигиеническое средство не обладает такими свойствами. Мыло лишь помогает очистить кожу и удалить жир, в котором размножаются бактерии, но не убивает их. Однако пренебрегать мытьем рук не стоит. Особенно, если есть риск попадания бактерий в ваш организм.
6. Великую Китайскую стену можно разглядеть из космоса
Цвет стен сливается с окружающим ландшафтом, поэтому разглядеть сооружение с огромной высоты невозможно / Фото: moiextrim.ru
Протяженность Великой Китайской стены около 9000 км, высота стен на разных участках составляет 6-7 метров, а толщина достигает 5-8 метров. Из-за этого и распространился миф, что такое громадное сооружение видно даже из космоса. На самом деле серо-коричневый цвет стен сливается с окружающим ландшафтом, поэтому разглядеть сооружение с огромной высоты невозможно. Разве что с низкой орбиты и при ясной погоде.
7. Вода - проводник электричества
Дистиллированная вода не способна быть проводником электрического тока, поскольку она очищена от примесей / Фото: verywellhealth.com
Электричество проводит не сама жидкость, а содержащиеся в ней минералы с положительным зарядом частиц и отрицательным. Молекулы воды же не обладают никаким зарядом. Так что дистиллированная вода не способна быть проводником электрического тока, поскольку она очищена от примесей.
8. Летучие мыши ничего не видят
Многие летучие мыши отлично видят, а определенные виды даже способны улавливать лучи ультрафиолета / Фото: cdn.pixabay.com
Слепота млекопитающих - еще одно распространенное заблуждение. Да, чтобы ориентироваться в пространстве, летучие мыши используют слух, а не зрение, который улавливает звуки на частоте 20-120 000 Гц. Для сравнения: человек может слышать звуки на уровне 16-20 000 Гц. На самом же деле многие летучие мыши отлично видят, а определенные виды даже способны улавливать лучи ультрафиолета.
9. Антибиотики эффективны в борьбе с вирусами
Антибиотик убивает или останавливает размножение бактерий, но не вирусов / Фото: fbc.ua
Антибиотик убивает или останавливает размножение бактерий. А бактерии и вирусы - это разные вещи. Вирусы - это крошечные агенты, а бактерии - более крупные организмы. С вирусами справляется только иммунная система, которая проникает в зараженные клетки и побеждает.
10. Манту нельзя мочить
Чтобы вода в самом деле повлияла на реакцию Манту, ее нужно вводить внутрикожно / Фото: ganiko.ru
Помните эту страшилку со школьных времен? Врачи пугали, что если намочить прививку, она станет огромной и вызовет негативные последствия. Однако, чтобы вода в самом деле повлияла на реакцию Манту, ее нужно вводить внутрикожно, как и действующее вещество туберкулин.
