Бородавки от лягушек, или 10 мифов, в которые пора перестать верить

1. Проглоченная жвачка не выходит из желудка 7 лет

В желудке есть мышечная ткань, которая постоянно сокращаются, поэтому жвачка выйдет естественным путем / Фото: i.baraholka.com.ru

2. После бритья отросшие волосы заметно утолщаются

Толщина, структура и цвет волосков заложены в организме генетически, и бритва на это не влияет / Фото: bytovaya-himiya.ru

3. Если дотронуться до лягушки, вылезут бородавки

Этой страшилкой часто пугают детей, чтобы те не пытались поймать лягушку / Фото: laromakaro.livejournal.com

4. После смерти человека ногти и волосы продолжают расти

После смерти объем мягких тканей заметно уменьшается, а твердые ткани остаются в прежнем состоянии / Фото: ath2.unileverservices.com

5. Мыло убивает бактерии

Мыло лишь помогает очистить кожу и удалить жир, в котором размножаются бактерии, но не убивает их / Фото: infosmi.net

6. Великую Китайскую стену можно разглядеть из космоса

Цвет стен сливается с окружающим ландшафтом, поэтому разглядеть сооружение с огромной высоты невозможно / Фото: moiextrim.ru

7. Вода - проводник электричества

Дистиллированная вода не способна быть проводником электрического тока, поскольку она очищена от примесей / Фото: verywellhealth.com

8. Летучие мыши ничего не видят

Многие летучие мыши отлично видят, а определенные виды даже способны улавливать лучи ультрафиолета / Фото: cdn.pixabay.com

9. Антибиотики эффективны в борьбе с вирусами

Антибиотик убивает или останавливает размножение бактерий, но не вирусов / Фото: fbc.ua

10. Манту нельзя мочить

Чтобы вода в самом деле повлияла на реакцию Манту, ее нужно вводить внутрикожно / Фото: ganiko.ru