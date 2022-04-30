Ведьма или святая? Почему Ватикан канонизировал Жанну д’Арк

В XV в. ее обвинили в колдовстве и ереси и сожгли на костре, а в начале ХХ в. признали святой и причислили к лику святых. Жанна д’Арк – не только национальный символ Франции, но и постоянный предмет для споров. С ее именем связано огромное количество легенд, до сих пор длятся дискуссии о том, действительно ли ее сожгли в Руане, и насколько правомерной была канонизация Жанны д’Арк.











Жанна д’Арк родилась в 1412 г., в разгар Столетней войны, в обычной крестьянской семье. С 13 лет она начала слышать необычные голоса, призывающие ее возвести на французский престол законного наследника – дофина Карла VII, снять осаду с Орлеана и изгнать английских захватчиков из королевства. На тот момент правителем Франции по договору в Труа был английский король Генрих V, и Франция фактически присоединялась к Англии, в чем негласно обвиняли королеву Изабеллу Баварскую. В народе говорили: если женщина погубила Францию, то спасти ее должна Дева.







Ж. Э. Леневе. Слева – *Видение Жанны д’Арк*, 1889. Справа – *Жанна д’Арк при осаде Орлеана*, 1886-1890







Ж. Бастьен-Лепаж. Видение Жанны д’Арк, 1879



Жанну, по ее рассказам, посещали видения святых – архангела Михаила, Екатерины и Маргариты. Они называли ее избранной и призывали к освобождению Франции.

Когда Жанна в 17 лет заявила о своих видениях, ее высмеяли. Но после этого она несколько раз предсказала исходы сражений, и к ней начали прислушиваться. В 1429 г. девушка отправилась в замок Шинон и добилась аудиенции Карла VII. Ей удалось убедить дофина доверить ей военный отряд для освобождения Орлеана. Под ее предводительством осада была снята.Слева – Жанна д’Арк. Миниатюра второй половины XV в. Справа – Г. Штильке. Смерть Жанны д’Арк на костреНеизвестный художник. Казнь Жанны д’АркПосле этого Жанне удалось убедить Королевский Совет в необходимости похода на Реймс с целью коронации Карла VII. План был успешно реализован, благодаря Орлеанской Деве в Реймском соборе состоялась коронация Карла VII. Король после этого повел себя неожиданно: вместо очередного наступления он заключил перемирие с бургундцами, в январе 1930 г. армия была распущена. Жанна попала в плен, ее передали англичанам. Ходили слухи, что ее предали приближенные Карла VII.Ж. Э. Леневе. Слева – *Жанна д’Арк на коронации Карла VII*. Справа – *Жанна на костре*, 1886-1890В начале 1431 г. Жанна д’Арк предстала перед судом инквизиции. Ее обвинили по нескольким пунктам, среди которых были ворожба, ношение мужской одежды, ересь, обольщение короля, лжепророчество, вызывание злых духов, знахарство, связи с дьяволом и т.д. Главной целью судебного разбирательства было доказать то, что Карла VII незаконно возвела на престол ведьма, еретичка и вероотступница, и таким образом подорвать доверие к нему народа. Жанну осматривали, чтобы подтвердить ее девственность и принадлежность к женскому полу. Причин для сомнений не было, что противоречило обвинению в колдовстве – тогда считалось, что каждая ведьма вступала в связь с дьяволом . Слева – Ж.-О. Д. Энгр. Жанна д’Арк на коронации Карла VII, 1854. Справа – П. П. Рубенс. Молящаяся Жанна д’Арк, ок. 1620Под страхом смерти Жанна д’Арк подписала протокол об отречении от своих воззрений. Но после в тюрьме у нее забрали женское платье и подбросили мужскую одежду. Она была вынуждена снова ее надеть, что фактически свидетельствовало о возврате к ереси. Тогда Жанну приговорили к сожжению. После приведения приговора в исполнение палач рыдал – он утверждал, что сердце Орлеанской Девы не сгорело в огне.Мила Йовович в фильме *Жанна д’Арк*, 1999Мила Йовович в фильме *Жанна д’Арк*, 1999Спустя 25 лет состоялся новый процесс, на который пригласили 115 свидетелей, опровергнувших все пункты обвинения. В результате этого разбирательства Жанну д’Арк реабилитировали и признали национальной героиней. Ее миссию по спасению Франции подтвердили и в начале ХХ в. 18 апреля 1909 г. (по другим источникам – 16 мая 1920 г.) Ватикан канонизировал Жанну д’Арк, то есть причислил ее к лику святых.Дом Жанны д’Арк в ДомремиПамятник Жанне д’Арк в ДомремиСегодня существует множество альтернативных версий истории Жанны д’Арк. Например, некоторые убеждены в том, что процесс над ней и сама казнь инсценированы, так как девушка на самом деле была незаконнорожденным ребенком королевской крови (дочерью герцога Орлеанского и Изабеллы Баварской). Согласно этой версии, она осталась жива и поселилась в Орлеане под именем Жанны д’Армуаз. Впрочем, эта версия не нашла неоспоримых подтверждений.Памятник Жанне д’Арк в Париже.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)