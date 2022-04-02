Стильный светильник своими руками

Тех, кто хотя бы немного интересуется тематикой DIY знают, что многие дизайнерские вещи для интерьера можно повторить, а нередко даже и дополнить, сделав еще более уникальными.Например, чтобы сделать вот такой стильный светильник, напоминающий солнечное затмение, вам не понадобятся какие-либо специальные инструменты или навыки, только желание и немного времени. Обойдется же самодельный светильник в разы дешевле покупного.лист ДВП или фанеры для корпуса;небольшой короб в качестве держателя; краска;осветительный элемент;клей;инструментыНа первом этапе из листа ДВП или тонкой фанеры вырезаем круг желаемого диаметра. Конечно, это вовсе не обязательно должен быть круг, возможна любая форма.Затем нам потребуется небольшой коробок, который создаст пространство между корпусом светильника и стеной, а заодно послужит креплением. Его можно как изготовить самостоятельно из той же фанеры или ДВП, так и взять уже готовый, в том числе пластиковый, если пластик достаточно крепкий. Приклеиваем коробок к задней части круга, предварительно просверлив в нем отверстие для крепления и подвешивания.Получившуюся заготовку покрываем краской с обеих сторон. В нашем случае была использована матовая черная краска, чтобы создать эффект солнечного затмения, но цвет, конечно, может быть любым.Теперь необходимо определиться с осветительным элементом. В нашем случае был использован беспроводной светодиодный светильник на батарейках с дистанционным пультом управления. Светильник просто закрепляем с обратной стороны корпуса, например, при помощи двухстороннего скотча. Готово!Также в качестве осветительного элемента можно использовать светодиодную ленту, гирлянду или обыкновенный патрон с лампочкой, правда в таком случае вам придется немного модифицировать крепеж и смириться с проводами.