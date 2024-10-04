С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • serga sv
    👍7 «хардкорных» со...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Хохлы до сих пор верят в сказки про Киевскую Русь и Владимира Великого что они именно украинцы. В то время никто ниче...Как безжалостная ...
  • Лидия Фролова
    так как япошки жестокие..это азиатские фашисты ни раз написано про это..да они и  себя не жалеют : харакири ,таран са...Почему китайцы и ...

Как остановить негативное мышление

Мы живём в эпоху катастроф уже довольно давно: изменение климата, эпидемии и пандемии, военные действия, а ещё и добавившийся груз диджитализации: из смартфона на каждого из нас рушится огромный поток информации.
Негативное мышление стало бичом века двадцать первого. Материал собрал 4 техники от психологов, как бороться с негативным мышлением наиболее эффективно.




1. Техника остановки мысли




Техника остановки мыслей. 

Вы когда-нибудь задумывались, что такое «нирвана»? Многие полагают, что это некое райское блаженство. Но у тибетских йогов есть конкретное обозначение этого состояние: полное отсутствие мыслей. Когда человек не думает, что счастлив. В голове человека бесконечно роятся мысли. И остановить их практически невозможно. Но есть простые техники для перезагрузки. Задержите дыхание и попробуйте удерживать ноль голоса (мыслей) в голове 1-3 секунды. Просто попробуйте, и вас попустит от негатива.

2. Прослушивание любимой музыки




Прослушивание любимых треков.

Человеческий мозг однозадачен. Он может выполнять только одну операцию (умственную!) одновременно. Если негативные мысли накатили чрезмерно, надевайте наушники и слушайте любимые треки. Вы будете концентрироваться на слуховом восприятии музыки и текста, и накручивать себя просто не получится.

3. Техника откладывания мысли




Я подумаю об этом завтра! 

Героиня великого романа «Унесенные ветром» Скарлет О’Хара, когда на неё накатывали мысли о тяжёлых решениях, говорила: «Я подумаю об этом завтра». Гениальная техника! Если негативная мысль обуревает, скажите себе: «Всё, я подумаю об этом завтра/через три часа/ваш вариант». И переключитесь на любое дело, например, уборка, а если вы вне дома, можно посчитать количество красных машин или людей в черной одежде. Попробуйте, прежде чем говорить, что это ерунда.

4. Техника бумаги и огня




Это работает. 

Возьмите лист реальной бумаги и реальной ручкой напишите на ней всё, что вас волнует. А потом сожгите лист (только позаботьтесь, что будет время бросить в унитаз догорающий лист, чтобы не устроить пожар). Прежде чем заявить, что это профанация, попробуйте хотя бы раз.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Мышление
советы

Картина дня

наверх