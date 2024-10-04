Как остановить негативное мышление

Мы живём в эпоху катастроф уже довольно давно: изменение климата, эпидемии и пандемии, военные действия, а ещё и добавившийся груз диджитализации: из смартфона на каждого из нас рушится огромный поток информации.

Негативное мышление стало бичом века двадцать первого. Материал собрал 4 техники от психологов, как бороться с негативным мышлением наиболее эффективно.

1. Техника остановки мысли

2. Прослушивание любимой музыки

3. Техника откладывания мысли

4. Техника бумаги и огня

Техника остановки мыслей.Вы когда-нибудь задумывались, что такое «нирвана»? Многие полагают, что это некое райское блаженство. Но у тибетских йогов есть конкретное обозначение этого состояние: полное отсутствие мыслей. Когда человек не думает, что счастлив. В голове человека бесконечно роятся мысли. И остановить их практически невозможно. Но есть простые техники для перезагрузки. Задержите дыхание и попробуйте удерживать ноль голоса (мыслей) в голове 1-3 секунды. Просто попробуйте, и вас попустит от негатива.Прослушивание любимых треков.Человеческий мозг однозадачен. Он может выполнять только одну операцию (умственную!) одновременно. Если негативные мысли накатили чрезмерно, надевайте наушники и слушайте любимые треки. Вы будете концентрироваться на слуховом восприятии музыки и текста, и накручивать себя просто не получится.Я подумаю об этом завтра!Героиня великого романа «Унесенные ветром» Скарлет О’Хара, когда на неё накатывали мысли о тяжёлых решениях, говорила: «Я подумаю об этом завтра». Гениальная техника! Если негативная мысль обуревает, скажите себе: «Всё, я подумаю об этом завтра/через три часа/ваш вариант». И переключитесь на любое дело, например, уборка, а если вы вне дома, можно посчитать количество красных машин или людей в черной одежде. Попробуйте, прежде чем говорить, что это ерунда.Это работает.Возьмите лист реальной бумаги и реальной ручкой напишите на ней всё, что вас волнует. А потом сожгите лист (только позаботьтесь, что будет время бросить в унитаз догорающий лист, чтобы не устроить пожар). Прежде чем заявить, что это профанация, попробуйте хотя бы раз.