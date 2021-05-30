Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

Советы для настоящих перфекционистов и верных фанатов Мойдодыра.

Посвящается всем, кто любит идеальную чистоту, а также тем, кому повезло с этими людьми жить.

1. Если оставить губку на две минуты в микроволновке, это убьет 99% всех скопившихся на ней микробов

2. Если протереть поверхность крана вощеной бумагой, на ней долго не будут оставаться пятна от воды

3. Чтобы губка лучше сохла, используйте зажим для бумаги в качестве подставки

4. С помощью такого вспарывателя стежка легко очистить щетку пылесоса от волос

5. А фильтры из пылесоса можно со спокойной душой ставить в посудомойку

6. Кухонную технику можно оттереть до блеска с помощью винного камня или лимонного сока

7. А старой зубной щеткой можно очистить ее от грязи изнутри

8. Попробуйте почистить духовку между стекол с помощью салфетки и кусочка проволоки

9. Чугунную посуду лучше всего чистить солью

10. А чтобы наверняка избавиться от микробов в раковине на кухне, почистите ее содой с лимоном

11. Чтобы почистить картину, не испортив ее, смело протрите ее куском белого хлеба

12. Помойте вытяжку с помощью кипящей воды и соды

13. Немного отбеливателя с горячей водой, и ваша стиральная машина как новая

14. Отбеливатель также пригодится для чистки стиральных машин с фронтальной загрузкой

15. Соль поможет снова сделать рабочую поверхность утюга чистой и блестящей

16. Используйте смоченную уксусом ватную палочку, чтобы почистить окна в самых труднодоступных местах

17. Чтобы освежить матрас, посыпьте его содой и соберите ее пылесосом через пару часов

18. Сложные пятна с ковра можно удалить с помощью утюга

19. Ненужный носок, немного уксуса с водой, и ваши жалюзи будут сверкать чистотой.

20. Кисточкой для рисования удобно стирать пыль с лампочек, не снимая их

21. Губка для мытья посуды с ручкой сама по себе дико полезная штука, а если купить такую еще и в ванную, то мыть стены душа станет в сто раз проще

22. Если час подержать кружку с ванилью в разогретой духовке, весь дом пропитается волшебным ароматом, а неприятные запахи уйдут

23. Во время уборки в ванной комнате, наполните ванну парой сантиметров очень горячей воды – это усилит эффективность чистящих средств

24. Пыль с декоративных свечек легко удаляется ватным диском, смоченным спиртом

25. Смесь пищевой соды и растительного масла приведет кухонную мебель в идеальное состояние

26. Используйте WD-40, чтобы оттереть следы от обуви с пола

27. Используйте порошковые напитки, чтобы избавиться от извести и накипи в стиральной машине.

28. Швабры и щетки удобнее хранить на специальной подставке

29. Чтобы почистить лейку душа, наденьте на нее пакет, залейте в него уксус, добавьте пару капель лимонной кислоты, закрепите пакет резинкой и оставьте на несколько часов

30. Лопасти вентилятора удобно чистить с помощью старой наволочки

31. Белизна и горячая вода помогут придать подушкам свежий вид

32. Таким роликом можно очистить не только одежду, но и, например, абажур торшера

33. Смешайте кокосовое масло с пищевой содой и храните смесь в баночке – незаменимый помощник в борьбе с липкими пятнами и прочей гадостью

34. Для достижения лучшего эффекта при уборке ванной, смело добавляйте в чистящее средство для сантехники средство для мытья посуды.

35. Чтобы почистить туалет в самых труднодоступных местах, снимите крышку и воспользуйтесь обернутой салфеткой отверткой

36. Чтобы избавиться от пыли в вытяжном вентиляторе, воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом

37. Когда в следующий раз будете мыть окна, вытрите стекла насухо скомканной газетой, чтобы избежать потеков

38. Чтобы туалетный ершик был всегда чистым и не источал неприятных запахов, залейте в воду немного чистящего средства с сильным ароматом

39. Клавиатура легко чистится универсальной меламиновой губкой

40. И, наконец, от засора труб в ванной спасет специальная ловушка для волос