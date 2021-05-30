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Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

Советы для настоящих перфекционистов и верных фанатов Мойдодыра.

Посвящается всем, кто любит идеальную чистоту, а также тем, кому повезло с этими людьми жить.

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

1. Если оставить губку на две минуты в микроволновке, это убьет 99% всех скопившихся на ней микробов

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

2. Если протереть поверхность крана вощеной бумагой, на ней долго не будут оставаться пятна от воды

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

3. Чтобы губка лучше сохла, используйте зажим для бумаги в качестве подставки

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

4. С помощью такого вспарывателя стежка легко очистить щетку пылесоса от волос

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

5. А фильтры из пылесоса можно со спокойной душой ставить в посудомойку

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

6. Кухонную технику можно оттереть до блеска с помощью винного камня или лимонного сока

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

7. А старой зубной щеткой можно очистить ее от грязи изнутри

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

8. Попробуйте почистить духовку между стекол с помощью салфетки и кусочка проволоки

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

9. Чугунную посуду лучше всего чистить солью

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

10. А чтобы наверняка избавиться от микробов в раковине на кухне, почистите ее содой с лимоном

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

11. Чтобы почистить картину, не испортив ее, смело протрите ее куском белого хлеба

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

12. Помойте вытяжку с помощью кипящей воды и соды

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

13. Немного отбеливателя с горячей водой, и ваша стиральная машина как новая

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

14. Отбеливатель также пригодится для чистки стиральных машин с фронтальной загрузкой

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

15. Соль поможет снова сделать рабочую поверхность утюга чистой и блестящей

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

16. Используйте смоченную уксусом ватную палочку, чтобы почистить окна в самых труднодоступных местах

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

17. Чтобы освежить матрас, посыпьте его содой и соберите ее пылесосом через пару часов

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

18. Сложные пятна с ковра можно удалить с помощью утюга

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

19. Ненужный носок, немного уксуса с водой, и ваши жалюзи будут сверкать чистотой.

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

20. Кисточкой для рисования удобно стирать пыль с лампочек, не снимая их

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

21. Губка для мытья посуды с ручкой сама по себе дико полезная штука, а если купить такую еще и в ванную, то мыть стены душа станет в сто раз проще

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

22. Если час подержать кружку с ванилью в разогретой духовке, весь дом пропитается волшебным ароматом, а неприятные запахи уйдут

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

23. Во время уборки в ванной комнате, наполните ванну парой сантиметров очень горячей воды – это усилит эффективность чистящих средств

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

24. Пыль с декоративных свечек легко удаляется ватным диском, смоченным спиртом

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

25. Смесь пищевой соды и растительного масла приведет кухонную мебель в идеальное состояние

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

26. Используйте WD-40, чтобы оттереть следы от обуви с пола

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

27. Используйте порошковые напитки, чтобы избавиться от извести и накипи в стиральной машине.

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

28. Швабры и щетки удобнее хранить на специальной подставке

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

29. Чтобы почистить лейку душа, наденьте на нее пакет, залейте в него уксус, добавьте пару капель лимонной кислоты, закрепите пакет резинкой и оставьте на несколько часов

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

30. Лопасти вентилятора удобно чистить с помощью старой наволочки

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

31. Белизна и горячая вода помогут придать подушкам свежий вид

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

32. Таким роликом можно очистить не только одежду, но и, например, абажур торшера

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

33. Смешайте кокосовое масло с пищевой содой и храните смесь в баночке – незаменимый помощник в борьбе с липкими пятнами и прочей гадостью

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

34. Для достижения лучшего эффекта при уборке ванной, смело добавляйте в чистящее средство для сантехники средство для мытья посуды.

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

35. Чтобы почистить туалет в самых труднодоступных местах, снимите крышку и воспользуйтесь обернутой салфеткой отверткой

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

36. Чтобы избавиться от пыли в вытяжном вентиляторе, воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

37. Когда в следующий раз будете мыть окна, вытрите стекла насухо скомканной газетой, чтобы избежать потеков

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

38. Чтобы туалетный ершик был всегда чистым и не источал неприятных запахов, залейте в воду немного чистящего средства с сильным ароматом

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

39. Клавиатура легко чистится универсальной меламиновой губкой

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

40. И, наконец, от засора труб в ванной спасет специальная ловушка для волос

Хитрые приемы, которые должен знать каждый чистюля

 

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