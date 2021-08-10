5 распространенных ошибок при мытье автомобиля, которые влетят водителю в копеечку

Человек, трудящийся на автомойке и являющийся при этом квалифицированным сотрудником, хорошо осведомлен о том, как нужно мыть машину. Такой специалист сможет сделать транспортное средство действительно чистым и при этом не навредить транспортному средству. Все это далеко не всегда справедливо для людей, которые решают взять шланг с водой и выполнить помывку самостоятельно.
1. Близкий контакт
Не стоит подносить близко. |Фото: avtomoyka-strogino.ru.
Ни в коем случае нельзя направлять сопло на автомобиль под углом 90 градусов. Угол должен быть в обязательном порядке острым. Также важно следить за расстоянием между машиной и распылителем. Оно не может быть меньше, чем 15 сантиметров. Все это необходимо для того, чтобы лакокрасочное покрытие авто не пошло трещинами.
2. Еще больше повреждений
Отслеживаем дефекты. |Фото: drive2.com.
Очень важно перед началом мойки автомобиля проверить кузов и бампера на наличие отколотых элементов. Небольшие повреждения лакокрасочного покрытия или хрупких элементов конструкции могут стать отправной точкой для получения еще больших повреждений в результате воздействия на это место направленной струей воды.
3. Съеденная краска
Главное вовремя смыть. |Фото: yandex.by.
Моющие средства для автомобилей в подавляющем большинстве случаев имеют щелочную основу. Это в свою очередь означает, что нельзя допускать их попадания на слизистую оболочку, в дыхательные пути, глаза и уши. Настоятельно рекомендуется позаботиться и о защите рук. Что же касается автомобиля, то общее средство может повредить как краску, так и лакокрасочное покрытие. Чтобы этого не случилось, смывать пену следует через 5-10 минут после нанесения.
4. Убийственная струя
Нужны спецнасадки. |Фото: br39.ru.
Во время мытья автомобиля из шланга (в том числе с распылителем) настоятельно не рекомендуется направлять струю на всевозможные датчики, которые способны перестать от этого работать, как временно, так и перманентно. Помимо этого, однозначно не стоит лить воду на решетку радиатора. В таком случае есть не маленький шанс просто «залить» авто. Могут повредиться ячейки радиатора.
5. Старая-добрая коррозия
Может стать хуже. ¦Фото: kliningovyj-raj.ru.
Наконец, не стоит забывать о том, что вода способна ускорить коррозийные процессы. В первую очередь это касается уже неоднократно упомянутых сколов краски и всевозможных царапин. Также, следует проследить за тем, чтобы вода после помывки не застоялась в каких-нибудь укромных местах.
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