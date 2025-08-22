Буйство красок: ослепительные башни индуистского храма, украшенные 33 тыс. скульптур

Индия – одна из самых удивительных стран Южной Азии, являющаяся колыбелью древней цивилизации, родиной буддизма и индуизма. За всю многовековую историю на ее территории было возведено немало уникальных объектов, но древний Храм богини Минакши, расположенный в городе Мадурай, является одной из самых невероятных достопримечательностей страны, которую можно изучать годами.
Храм Мадурай Минакши является венцом южноиндийской храмовой архитектуры (Индия). | Фото: mysteryofindia.com.
Все стены храмового комплекса покрыты десятками тысяч фигур, вырезанных из камня (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: templesinindiainfo.com.
Издревле Индия славится удивительной красоты природными ландшафтами, богатой историей, культурой и традициями, уходящими к истокам первых цивилизаций. На ее территории сохранилось немало прекрасных архитектурных сооружений, которые пополнили мировую сокровищницу, но среди всего многообразия древний индуистский храмовый комплекс, посвященный причудливой богине Минакши выделяется невероятным буйством красок (Madurai Meenakshi Temple). Учитывая пристрастие индусов к ярким краскам, неудивительно, что такое чудо архитектуры появилось именно здесь, точнее сказать в древнем городе Мадурай, расположенном на юге страны.
Ниспосланная богами Минакши преобразилась после встречи с Шивой.
Интересный факт: Довольно редкий случай, когда в Индии строились храмы в честь богинь. Но Минакши, земное воплощение одной из жен бога Шивы, удостоилась такой чести даже несмотря на весьма специфическую внешность.цвета, а левая — черноватого), плюс ко всему у девочки было три груди. Странный внешний вид тревожил ее отца – царя Малаядхваджи, нашедшего ее на берегу моря (они с женой вымолили ребенка). Царь, как и следовало, обратился к мудрецам за объяснениями. Вот они-то и предрекли ее будущую славу, как непобедимой воительницы и супруги верховного бога, утверждая, что третья грудь исчезнет, когда девушка выйдет замуж. Так и произошло, в день свадьбы, которая длилась целых 10 дней, девушка обрела обычный вид.
До недавнего времени храм украшали каменные скульптуры натурального цвета (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: tourpedia.ru.
Кстати сказать, Шива перед Минакши (считается земным воплощением богини Парвати) предстал в образе красавца Сундарешвар, долгое время он вместе с супругой правил Мадураем в обличии смертного, а затем вознеся в своей царство – на вершину Процветания. А их божественный союз с тех самых пор считается «самым большим событием на Земле».
Одна из сцен свадьбы Минакши с Шивой в земном облике красавца Сундарешвар (Madurai Meenakshi Temple, Индия).
| Фото: ru.dreamstime.com.
| Фото: ru.dreamstime.com.
Согласно легенде, сразу после бурной свадьбы и началось строительство храма в честь новой богини. Некоторые источники утверждают, что это произошло в VII веке. Хотя имеются и другие подтверждения, что первые сооружения храма начали возводить не позднее III века до н.э. Как бы там ни было на 6 гектарах в разное время было возведено 14 небывалой красоты башен 50-метровой высоты, могущественная стена и множество строений внутри храмового комплекса.
Множество фигур превратилось в удивительное разноцветье только в конце XX века (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: templesinindiainfo.com.
По сведениям авторов Novate.ru, самым первым святилищем является восточная башня-гопура, в том виде, который мы можем видеть ее сейчас (частично) она появилась в 1216-1238 гг. Затем по приказу короля Маравармана Сундара Пандьяна были построены скульптурные башни-павильоны (виманы), в которых находятся главные святыни храма связанные с богиней Минакши, Шивой и их сыном Ганешем (добродушный бог мудрости и благополучия с головой слона и одним бивнем, рук может быть от 4 до 32, зависит от образа). Не только внутреннее пространство было украшено скульптурами и величественными колоннами. Фасад пирамидальной формы башен является настоящим произведением искусства, ведь мало найдется на планете архитектурных сооружений, столь щедро украшенных изваяниями многоликих божеств, демонов и мифических животных.
На территории храмового комплекса возведено 14 башен-гопур, украшенных каменными скульптурами и барельефами (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: mysteryofindia.com.
Ступенчатый фасад храмовых башен может служить местом для образовательных прогулок (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: amusingplanet.com.
Стоит отметить, что первый храм не сохранился, поскольку в XIV веке эти земли привлекли мусульманских захватчиков, которые разрушали все на своем пути. Особенно пострадали святилища и храмы, распространители ислама очень нетерпимо относились к другим верам, стараясь уничтожить все религиозные святыни. Только через 250 лет, когда Индия смогла освободиться от ислама началось восстановление не только страны, но и храмовых сооружений. К 1559 году по приказу первого короля рода Наяков из племени мадураев комплекс полностью восстановили, продолжая его расстраивать.
В обилие статуй вложен сакральный смысл –величие, изобилие и щедрость (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: templepurohit.com.
В период правления Тирумала Найяка (с 1623 по 1659 год), например, было возведено 4 гопуры, которые стали дополнением комплекса. Вплоть до XVIII века каменные изваяния имели натуральный вид (разукрашивать их стали лишь в XX столетии), но ни одна из них не повторялась, хотя в общей сложности экстерьер и интерьер всего храмового комплекса украшают более 33 тыс. скульптур и это, не считая барельефов, изображающих фрагменты индийских сказок и легенд, исторические события и батальные сцены. Прогуливаясь террасам с нереальными божествами запросто можно изучать всю историю страны, становления индуизма и древнюю мифологию без зубрежки учебников, правда, для этого понадобится немало времени, учитывая масштаб объекта.
Планировка храмового ансамбля полностью соответствует канонам строительства индуистских культовых объектов (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: dramarnathgiri.blogspot.com.
В одном из внутренних дворов, расположенных у центрального входа, создан «Пруд золотого лотоса», предназначенный для омовения (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: commons.wikimedia.org.
Планировка храмового комплекса отвечает строгим требованиям организации индуистских храмовых построек. Согласно традициям, главная ось храмов и святилищ должна быть направлена с востока на запад, также всегда оформлялся проход для пуджа (обряд поклонения и почитания), который позволяет пройти вокруг святилища по часовой стрелке. На территории храма имелся и водоем, в данном случае Potramarai Kulam («Пруд золотого лотоса»), в котором проходят ритуальные омовения (и статуй самих божеств, в том числе). Вокруг него возведена колоннада, на которой изображены 64 чуда, свершенных Шивой в Мадураи. При этом, примыкающая территория города организована так, что образовалась гигантская магическая диаграмма (мандалу), священные свойства которой особо активизируются во время ритуальных процессий, совершаемых вокруг храма Минакши.
Наиболее примечательными являются следующие залы:
«Зал 1000 колонн» – главный храмовый зал, посвященный верховному богу Шиве (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: dramarnathgiri.blogspot.com.
• Ayirakkal Mandapa («Зал 1000 колонн»), в котором установлено 985 богато украшенных тысячами образов из индийской мифологии. Это главный зал, он посвящен богу Шиве, что повлияло на тематику изображений.
• Зал Minakshi Nayaka Mandapa, главной изюминкой которого является ламповая колонна. На ней установлено 1008 масляных ламп, которые зажигают в дни больших храмовых праздников.
• Kilikundu Mandapam («Зал клеток с попугаями»), в котором до середины 1980-х гг. содержались попугаи. Их использовали в качестве подношений Минакши, при этом птиц учили произносить имя богини, в честь которой и был воздвигнут храм.
Сотни скульптур в разных обличиях богини Шакти украшают один из храмовых павильонов (Ashta Shakti Mandapam, Храм богини Минакши).
• Ashta Shakti Mandapam («Павильон Восьми Богинь-Шакти»), который украшают скульптурные колонны, иллюстрирующие различные лики богини Шакти (она же Минакши и Парвати). В этом зале находятся святилища Ганеши (Валлабхи Ганапати) и Субрахманьи (он же Сканды – бог войны в индуизме). Недалеко от павильона расположены стойла для слонов и верблюдов, которые участвуют во многих праздниках.
• Tirukalyana Mandapa («Павильон божественной свадьбы»), который можно посетить во время проведения главного храмового фестиваля Chittirai Tiruvizha (свадьбы Шивы и Минакши). Ежегодно, в апреле-мае, в зале с 124 колоннами, на которых изображены сцены свадеб богов, различных праздников высшего пантеона, а также бытовые эпизоды жизни Минакши и Шивы проходят ритуальные мероприятия.
В сутки удивительной красоты храм посещает до 20 тыс. туристов и паломников, количество которых увеличивается в праздничные дни (Madurai Meenakshi Temple, Индия).
В темное время суток храмовый комплекс превращается в сказочное место (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: traveltriangle.com.
В пользу такого разноцветья выступают те, чей бизнес напрямую связан с туристической индустрией, ведь путешествующим очень нравится колоритная достопримечательность, которую, кстати сказать, можно посещать круглый год и 24 часа в сутки. Особенно привлекательно это для индуистов, они могут поучаствовать в духовных и религиозных обрядах, посвященных Аватару Парвати (нисхождение богов на землю) — Минакши и ее мужу Шиве. В вечернее время архитектурный ансамбль и вовсе преображается, его подсвечивают сотнями огней, которые ярко выделяют храм на фоне ночного неба (в округе нет ни одного здания выше его).
