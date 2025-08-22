Буйство красок: ослепительные башни индуистского храма, украшенные 33 тыс. скульптур

Храм Мадурай Минакши является венцом южноиндийской храмовой архитектуры (Индия). | Фото: mysteryofindia.com.

Все стены храмового комплекса покрыты десятками тысяч фигур, вырезанных из камня (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: templesinindiainfo.com.

Ниспосланная богами Минакши преобразилась после встречи с Шивой.

До недавнего времени храм украшали каменные скульптуры натурального цвета (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: tourpedia.ru.

Одна из сцен свадьбы Минакши с Шивой в земном облике красавца Сундарешвар (Madurai Meenakshi Temple, Индия).

| Фото: ru.dreamstime.com.

Множество фигур превратилось в удивительное разноцветье только в конце XX века (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: templesinindiainfo.com.

На территории храмового комплекса возведено 14 башен-гопур, украшенных каменными скульптурами и барельефами (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: mysteryofindia.com.

Ступенчатый фасад храмовых башен может служить местом для образовательных прогулок (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: amusingplanet.com.

В обилие статуй вложен сакральный смысл –величие, изобилие и щедрость (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: templepurohit.com.

Планировка храмового ансамбля полностью соответствует канонам строительства индуистских культовых объектов (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: dramarnathgiri.blogspot.com.

В одном из внутренних дворов, расположенных у центрального входа, создан «Пруд золотого лотоса», предназначенный для омовения (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: commons.wikimedia.org.

«Зал 1000 колонн» – главный храмовый зал, посвященный верховному богу Шиве (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: dramarnathgiri.blogspot.com.

Сотни скульптур в разных обличиях богини Шакти украшают один из храмовых павильонов (Ashta Shakti Mandapam, Храм богини Минакши).

В сутки удивительной красоты храм посещает до 20 тыс. туристов и паломников, количество которых увеличивается в праздничные дни (Madurai Meenakshi Temple, Индия).

В темное время суток храмовый комплекс превращается в сказочное место (Madurai Meenakshi Temple, Индия). | Фото: traveltriangle.com.