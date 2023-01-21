С нами не соскучишься!

8 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Негодяев
    Воистину долбанутые авторы упаковок. Да, что только не придумаешь, лишь бы только не работать...Самая креативная ...
  • Нинель Тенорио
    Чушь , как такое в голову пришло ….10 самых странных...
  • Людмила
    где Вы раньше были ?😢Как помочь орхиде...

Страны, где родиться женщиной страшно

Если европейка – это уверенная в себе, имеющая собственный доход, образованная посетительница магазинов, салонов красоты и фитнес-клубов, то почти половина женщин нашей планеты все еще подвергается дискриминации, насилию, побоям. Перед вами десять стран, где, по мнению экспертов, существуют наиболее ужасные условия для проживания женщин.

Страны, где родиться женщиной страшно

В Гватемале практически норма семейное насилие и изнасилования.

Страны, где родиться женщиной страшно

Ирак – сексистский ад для женщин. Боевики “Исламского государства” практикуют секс-джихад – призыв молодых женщин для оказания интимных услуг солдатам. За отказ от этой процедуры в конце прошлого года были казнены полторы сотни женщин.

Страны, где родиться женщиной страшно

В Пакистане 90% женщин сталкиваются с насилием в семье, и нет никаких законов, защищающих их права. В некоторых районах женщин могут насиловать в качестве наказания за преступления, которые совершили мужчины из их семьи.

Страны, где родиться женщиной страшно

В Чаде женщины не имеют почти никаких прав. Их выдают замуж в возрасте 10-12 лет.

Страны, где родиться женщиной страшно

В Афганистане средняя продолжительность жизни женщин – 45 лет. Подавляющее большинство их безграмотны, 85% женщин вынуждены рожать без медицинской помощи. Афганистан – страна с одним из самых высоких уровней смерти среди рожениц.

Страны, где родиться женщиной страшно

Из-за войны в восточной части Демократической республики Конго женщины вынуждены сражаться на передовой. Они гибнут во время нападений, подвергаются изнасилованиям при захвате в плен. Женщины в Конго не имеют права подписать ни одного документа без разрешения мужа.

Страны, где родиться женщиной страшно

В Судане власти стремятся принять законы, защищающие права женщин, но пока результат их действий не заметен. За последние 10 лет похищено, замучено и убито более миллиона женщин.

Страны, где родиться женщиной страшно

В Мали все еще широко практикуется женское обрезание.

Страны, где родиться женщиной страшно

В Сомали из-за гражданской войны более 90 % девственниц лишаются невинности во время изнасилования в возрасте 10-12 лет, а то и ранее. Лишь 7 % женщин рожают в медицинских учреждениях.

Страны, где родиться женщиной страшно

В Индии 70 % женщин вынуждены терпеть насилие в семье. Примерно каждые полчаса индийская женщина подвергается изнасилованию. Имеет место торговля людьми, естественно, женщины пользуются повышенным спросом. Почти половина девушек выходит замуж до 18 лет.

c


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх