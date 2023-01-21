Страны, где родиться женщиной страшно

Если европейка – это уверенная в себе, имеющая собственный доход, образованная посетительница магазинов, салонов красоты и фитнес-клубов, то почти половина женщин нашей планеты все еще подвергается дискриминации, насилию, побоям. Перед вами десять стран, где, по мнению экспертов, существуют наиболее ужасные условия для проживания женщин.







В Гватемале практически норма семейное насилие и изнасилования.







Ирак – сексистский ад для женщин. Боевики “Исламского государства” практикуют секс-джихад – призыв молодых женщин для оказания интимных услуг солдатам. За отказ от этой процедуры в конце прошлого года были казнены полторы сотни женщин.







В Пакистане 90% женщин сталкиваются с насилием в семье, и нет никаких законов, защищающих их права. В некоторых районах женщин могут насиловать в качестве наказания за преступления, которые совершили мужчины из их семьи.







В Чаде женщины не имеют почти никаких прав. Их выдают замуж в возрасте 10-12 лет.







В Афганистане средняя продолжительность жизни женщин – 45 лет. Подавляющее большинство их безграмотны, 85% женщин вынуждены рожать без медицинской помощи. Афганистан – страна с одним из самых высоких уровней смерти среди рожениц.







Из-за войны в восточной части Демократической республики Конго женщины вынуждены сражаться на передовой. Они гибнут во время нападений, подвергаются изнасилованиям при захвате в плен. Женщины в Конго не имеют права подписать ни одного документа без разрешения мужа.







В Судане власти стремятся принять законы, защищающие права женщин, но пока результат их действий не заметен. За последние 10 лет похищено, замучено и убито более миллиона женщин.







В Мали все еще широко практикуется женское обрезание.







В Сомали из-за гражданской войны более 90 % девственниц лишаются невинности во время изнасилования в возрасте 10-12 лет, а то и ранее. Лишь 7 % женщин рожают в медицинских учреждениях.







В Индии 70 % женщин вынуждены терпеть насилие в семье. Примерно каждые полчаса индийская женщина подвергается изнасилованию. Имеет место торговля людьми, естественно, женщины пользуются повышенным спросом. Почти половина девушек выходит замуж до 18 лет.



c





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





