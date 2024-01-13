Современное общество вновь начинает задумываться о важности сохранения экологии нашей планеты. Это, безусловно, благое дело, которое поможет окружающему миру. Но мало кто задумывается, что помочь экологии можно и в условиях своего дома.







Если просто сократить потребление большого количества вещей и использовать имеющиеся в хозяйстве повторно, можно внести весомый вклад в сохранность нашей с вами планеты. Сегодня мы расскажем вам, как с помощью обычных предметов сделать ведение вашего хозяйства более экологичным.



1. Клипсатор от упаковки хлеба пригодится в любом хозяйстве

2. Сами упаковки от хлеба также не стоит выкидывать

3. Коробка для конфет послужит отличным органайзером

4. Пустая бутылка поможет организовать хранение ваших круп

5. Упаковка яиц поможет подготовить рассаду

6. Простая бутылка с водой поможет с отложенным поливом ваших растений

7. Вы больше не станете выбрасывать винные пробки

Клипсатор вам ещё пригодитсяОчень часто мы даже не задумываемся о том, сколько полезных в быту вещей выкидываем каждый день. Взять, к примеру, обычную упаковку хлеба. К самой упаковке мы ещё вернёмся. А пока нас интересует клипсатор, который закрывает пакет и не даёт хлебу засохнуть. Обычно его выкидывают сразу, при открытии упаковки. А ведь он может вас ещё пригодиться.Мы, например, любим покупать сметану в мягкой упаковке. Но ее достаточно проблематично хранить. Хорошо, что я всегда сохраняю клипсаторы от хлеба. Они отлично фиксируют разрез на упаковке, и продукт долго не портиться. Такой вариант также подойдёт для хранения открытой пачки творога или сыра. Только подумайте, сколько вы сэкономите на зип-пакетах.«Вторая жизнь» упаковки от хлебаМы уже упоминали, что саму упаковку от хлеба тоже не стоит выкидывать. На самом деле полипропилен, из которого она изготовлена, отлично подходит для хранения в нем продуктов питания. И речь идёт не только о хлебе.Если вы также как и я, заботитесь о сохранении товарного соседства в холодильнике, то этот совет однозначно вам поможет. Например, овощи следует хранить в нижнем отсеке холодильника. Но у меня их всего два, а многие из них нельзя хранить вместе. Картошку, например, не стоит хранить с луком, ведь тот выделяет этилен, который приведёт к быстрому перегреванию овощей. К счастью, я нашла решение этой проблемы. Просто помещаю овощи в упаковки из-под хлеба и отправляю в отсек холодильника. Таким образом, они могут храниться друг с другом долгое время.Красивый органайзер своими рукамиКаждая сладкоежка рада получить в подарок коробочку конфет. Как и каждая опытная хозяюшка. И дело не только в сладком угощении. Нас интересует сама коробочка.Согласитесь, сейчас производят коробки для конфет удивительной красоты. Шкатулочки для ниток с таким же дизайном стоили бы в несколько раз дороже. Но мы с вами легко можем сделать из красивой коробки органайзер для нужных мелочей. Так, к примеру, ваши принадлежности для шитья, всегда будут находиться в одном месте и радовать глаз красивым внешним видом коробки.Крупы больше не будут рассыпатьсяКрупы очень полезны для нашего здоровья. И каждая хозяюшка имеет в своём арсенале целую коллекцию блюд из этого продукта. Но не все знают, как лучше организовать их хранение. Благодаря нашему совету вы точно больше не проспите свою крупу.Дело в том, что при открытии упаковки крупа так и нарочит просыпаться. А после того, как пытаетесь пересыпать ее в контейнер, и вовсе разлетается по всей кухне. Чтобы этого избежать, поможет обычная пластиковая бутылка и целлофановый пакет.Поместите упаковку крупы в пакет и откройте ее. Высыпьте ее в пакет, а упаковку выкиньте. Далее следует разрезать пластиковую бутылку чуть подальше от горлышка, поближе к середине. Откройте крышку и просуньте через горлышко края пакета, после чего закройте крышку. Хранение круп таким образом позволит без труда отсыпать нужное количество при готовке.Отличный вариант для подготовки рассадыСобственный огород — прекрасный пример экологичной жизни. Что может быть вкуснее и полезнее, чем овощи, выращенные своими руками. Но каждая хозяюшка, занимающаяся посадками, знает, как тяжело бывает посадить рассаду. Более того, постоянно приходится покупать специализированные ёмкости, которые стоят совсем не бюджетно.Но мы нашли другое решение. Наверняка в вашем холодильнике найдётся десяток яиц. Все, что вам потребуется — это упаковка из под них. Равномерно разместите землю по ячейкам и посадите в неё рассаду. Такой вариант очень удобен и занимает совсем немного места. К тому же он совершенно бесплатный.Комнатные растения больше не засохнутПутешествия позволяют нам насладиться различными уголками нашей планеты. Но каждая хозяюшка в поездке переживает за сохранность своих любимых комнатных растений. Кто-то просит соседей приходить поливать их, а кто-то тратит средства на дорогостоящие системы с отложенным поливом. Но мы знаем, решение гораздо проще.Все, что вам будет нужно — бутылка с водой. Шилом необходимо сделать отверстие в крышке а как же на дне бутылки. После чего ее следует перевернуть и закопать на пару сантиметров в землю. Таким образом, увлажнение почвы будет проходить постепенно, и за время вашего отсутствия цветы не засохнут.Внести креатив в свой интерьерСовременный взгляд на дизайн интерьера достаточно свободный. Все чаще можно увидеть в домах интересные и нестандартные решения. Такой подход показывает хозяина как творческого и креативного человека.Если вы тоже хотите придать вашему дому изюминку, но не готовы тратить лишние средства, у нас есть для вас отличный совет. Все, что вам потребуется — пробки от вина. Вы знали, что они могут стать отличными держателями для фото или визитных карточек? Просто подрежьте одну сторону, чтобы она могла устойчиво стоять на поверхности. А с другой стороны сделайте надрез ровно посередине. Такое интерьерного решение точно не останется незамеченным.