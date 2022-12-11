Почему исчезло пацифистское царство Нри, которое существовало 1000 лет в Африке

Империи- ровесницы

Лингвистическая и этническая карта Нигерии и соседних стран, Камеруна и Бенина.

Народ игбо и их божий сын

Традиционное жилище игбо в Анамбре, 1967 год.

Потомок библейского патриарха?

Эз, коронованный в 1976 году.

Политика и религия сплелись тесно

Игбо на церемонии 1921 год.

Никаких завоеваний, только мирные переговоры

Игбо с ити или шрамами на лице.

Экономический бум и расцвет искусства

Церемониальная раковина, найденная в Игбо-Укву. Он сделан из бронзы и датируется примерно 9 веком.

Все рабы родом из Нри

Нри в 1913 году.

Остатки былого народа сегодня