«Полезные» привычки, от которых вполне можно отказаться

Пейте больше воды, занимайтесь физической культурой по утрам, как можно больше ходите. Как часто нам приходится слышать подобные «полезные» и зачастую неосуществимые в повседневности рекомендации? На самом деле, большая часть советов такого рода способно оказать крайне слабый положительный эффект на самочувствие человека..
1. Делать зарядку
Чаще всего под утренней зарядкой подразумевается выполнение растяжки и легких физических упражнений. Несмотря на то, что в целом привычка эта исключительно полезная, на самом деле заниматься физкультурой можно в любое время, а не только утром. Всемирная организация здравоохранения рекомендует тратить на физкультуру не менее 150 минут в неделю. При этом нужно быть осторожным с растяжкой. Особой пользы для большинства людей она не приносит, а вот степень травматизма в этой области невероятно высока.
2. Делать 10 тысяч шагов
Очень часто приходится слышать о том, что для здоровья сердца или борьбы с ожирением нужно делать 10 тысяч шагов в сутки. Ничего общего не с медициной, не с физической культурой все это не имеет. На самом деле «легенда» про 10 тысяч шагов появилась в 1965 году благодаря японскому бренду Yamasa Toki, который выпустил свой шагомер «Manpo-Kei» и продвигал его под рекламным соусом о том, что «давайте делать по 10 тысяч шагов в день».
3. Пить восемь стаканов воды
Еще один миф ЗОЖ, который был создан не без помощи американского «эксперта» Фредерика Старе, который выдвинул постулат о необходимости пить восемь стаканов воды в день в своей книге.зависимости от нагрузки на организм. И самое главное – тело человека само заботится о балансе жидкости и всегда напомнит о том, когда нужно попить.
4. Есть суп каждый день
Идея о том, что нужно каждый день есть суп и, в частности, горячую еду прямиком идет из времен, когда еще не было холодильников. Конечно, горячее всегда вкуснее. Однако сам факт высокой температуры блюда никак не отражается на его полезности. Впрочем, кое-что полезное в супах есть. Они низкокалорийные и быстро вызывают чувство сытости. Это означает, что податели супов реже страдают от ожирения.
5. Использовать антисептик для рук
Антисептик не помогает если руки грязные или жирные, он не убивает все бактерии без исключения, он не удаляет вредные химические вещества. И более того, часто употребление антисептика для рук вредит коже и организму человека в целом. Лучше всего использовать «дедовский» метод – мыть руки с мылом, а уже потом (иногда) можно их и антисептиком протереть, но только если в составе имеется не менее 60% спирта. В противном случае, такой препарат не убивает бактерии.
