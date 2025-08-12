«Полезные» привычки, от которых вполне можно отказаться

Пейте больше воды, занимайтесь физической культурой по утрам, как можно больше ходите. Как часто нам приходится слышать подобные «полезные» и зачастую неосуществимые в повседневности рекомендации? На самом деле, большая часть советов такого рода способно оказать крайне слабый положительный эффект на самочувствие человека.

1. Делать зарядку

2. Делать 10 тысяч шагов

3. Пить восемь стаканов воды

4. Есть суп каждый день

5. Использовать антисептик для рук