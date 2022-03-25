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10 самых красивых анимационных фильмов

Хорошие анимационные фильмы пользуются большой популярностью, как у детей, так и у взрослых. И это неудивительно, ведь некоторые анимационные фильмы лучше и интереснее, чем обычное кино, к тому же они открывают для нас совершенно необычный и удивительный мир. В нашей сегодняшней подборке – десять наиболее красивых полнометражных фильмов, снятых по технологии анимации.

10 самых красивых анимационных фильмов

1. Король Лев, 1994


Анимационный фильм студии Disney, в котором рассказывается история молодого львенка Симбы, будущего короля саванны. Симбу ждут опасные приключения и разительные перемены. Благодаря интересному сюжету и проработанным характерам персонажей, мультфильм имеет множество поклонников среди всех поколений.

10 самых красивых анимационных фильмов

2. ВАЛЛ-И, 2008


Анимационный фильм студии Pixar, главным героем которого является робот-уборщик по имени ВАЛЛ-И, неустанно разгребающий мусор, оставшийся на Земле после того, как люди покинули ее. Трогательный рассказ сочетает в себе элементы комедии и мелодрамы, и смотрится на одном дыхании. К тому же фильм является весьма поучительным, поскольку затрагивает актуальные проблемы человечества.

10 самых красивых анимационных фильмов

3. Семейка монстров, 2014


Кукольный анимационный мультфильм студии Laika, снятый по рассказу Алана Сноу «Здесь живут монстры». Действия мультфильма разворачиваются в вымышленном городе Сырбург, а главным героем выступает мальчик Эггс, которого приютили монстры «коробяки».


10 самых красивых анимационных фильмов

4. Приключения принца Ахмеда, 1926


Немецкий анимационный фильм, первая в истории кинематографа полнометражная анимация. Мультфильм снят в технике силуэтной анимации, а сюжет основан на сборнике рассказов «Тысяча и одна ночь».

10 самых красивых анимационных фильмов

5. Лего.Фильм, 2014


Компьютерный анимационный фильм в жанре комедии, действие в котором происходит во вселенной Лего. Главный герой – Эммет, работающий на строительной площадке, которому вскоре предстоит спасать мир Лего от огромной опасности.

10 самых красивых анимационных фильмов

6. Вальс с Баширом, 2008


В основе фильма стоит история ливанского солдата, который пытается по кусочкам собрать память о своем военном прошлом. Документальная лента, основанная на реальных событиях, вызвала бурный отклик во всем мире.

10 самых красивых анимационных фильмов

7. Сказание о принцессе Кагуя, 2013


Японское аниме, основанное на одноименной сказке, повествующее о маленькой принцессе, которая выросла в семье простого деревенского жителя. Фильм был номинирован на Оскар и получил признание международных критиков.

10 самых красивых анимационных фильмов

8. Бесподобный мистер Фокс, 2009


Кукольный мультфильм, снятый по мотивам одноименной книги Роальда Даля. Главный герой, мистер Фокс – талантливый грабитель курятников, который разрывается между семьей и жаждой приключений.

10 самых красивых анимационных фильмов

9. Легенды ночных стражей, 2010


Компьютерный анимационный фильм, снятый по мотивам одноименной серии книг Кэтрин Ласки. Действие фильма происходит в сказочном королевстве разумных сов, в котором живут главные герои — трое подрастающих совят. В основе сюжета лежит противостояние доброго и злого клана сов сказочного леса.

10 самых красивых анимационных фильмов

10. Сад изящных слов, 2013


Японский анимационный фильм в жанре мелодрамы, рассказывающий об отношениях юноши по имени Такао и загадочной молодой женщины, которую он однажды встретил, гуляя в парке во время дождя.

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