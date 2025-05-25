Попытки Российской империи покорить аборигенов Чукотки

Русские покорители новых земель даже представить не могли, что далеко на востоке живет гордый и смелый народ, который сможет оказать сопротивление мощной армии. Чукчи не испугались грозного гостя. Они приняли бой и почти сумели победить.





Цивилизация против дикарей

«Настоящие люди» и дикари

Оружие, против которого чукчи оказались бессильны