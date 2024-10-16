Как убраться в кухне за 20 минут

Кухня нуждается в более частой и тщательной уборке, чем другие комнаты в квартире. Здесь постоянно что-то разливается, разбрызгивается, рассыпается, поэтому поддерживать идеальный порядок очень сложно.

Однако, если уборка будет продуманной и пошаговой, то процесс будет заниматься максимум полчаса или даже меньше.

Шаг 1: Помойте посуду

Шаг 2: Протрите полки

Шаг 3: Протрите дверцы шкафчиков

Шаг 4: Приведите в порядок бытовую технику

Шаг 5: Помойте плиту и духовку

Шаг 6: Помойте столешницы

Шаг 7: Почистите раковину

Шаг 8: Выбросьте мусор

Шаг 9: Помойте пол

Мы расскажем, какой схемы следует придерживаться.Сразу следует оговориться, что этот план рассчитан на обычную уборку, которая проводится один-два раза в неделю. А вот генеральная, требующая наведения порядка во всех труднодоступных местах и натирания поверхностей до блеска, нуждается в совсем другой схеме.Замочите посуду в раковине.Логично начинать именно с мытья посуды, так как в процессе уборки вам может понадобиться свободная раковина. Отлично, если на кухне есть посудомоечная машина – тогда вся процедура сводится к тому, чтобы сложить грязные тарелки и кружки на полки, положить таблетку в предназначенный для этого отсек и запустить нужный режим. Однако далеко не всем хозяйкам повезло иметь такое чудо техники. Если вы только планируете покупку прибора, придется приводить посуду в порядок собственными руками.На тарелках есть засохшие пятна, которые сложно убрать даже металлическим скребком? Тогда закройте слив раковины, наполните ее теплой водой, добавьте несколько капель моющего средства и замочите посуду минут на 10-15, чтобы загрязнения размягчились. После этого удалить их будет гораздо проще.Не любите пользоваться бытовой химией? Тогда возьмите на заметку несколько народных средств, которые помогут привести посуду в порядок за считанные минуты:• для удаления жирных пятен – горчичный порошок;• для очищения стаканов, бокалов, стеклянной посуды – пищевая сода;• для чистки металлических предметов – хозяйственное мыло.Протрите полки влажной тряпкой.Пока посуда будет откисать в раковине с водой, вы можете протереть некоторые поверхности. Как и в процессе уборки любой комнаты, на кухне следует двигаться сверху вниз. Поэтому ваша главная цель – полки навесных шкафов, а также открытые полки (если они есть на кухне). Увидели жирные пятна? Тогда обычного полироли будет недостаточно, и нужно будет прибегать к помощи слабощелочных моющих средств.Наденьте резиновые перчатки, чтобы не повредить кожу, смочите тряпку, пройдитесь по загрязненной поверхности, чтобы она стала влажной, после чего нанесите гель или пену в соответствии с инструкцией. Круговыми движениями очистите полки от пятен и насухо вытрите их салфеткой.Обратите внимание: Так как любая бытовая химия, особенно с содержанием щелочи, может давать непредсказуемый результат, для начала проверьте ее действие на незаметном участке мебели. Если не появляются пятна и прочие дефекты, можно продолжать уборку.Также для очистки практически любых поверхностей в квартире подойдет меламиновая губка. Она отлично справляется с загрязнениями любой сложности, поэтому обязательно обзаведитесь таким полезным помощником. Используйте ее для удаления пятен и налета на сантехнике, плите, вытяжке, мебели из дерева или МДФ. Просто смочите губку и начинайте уборку.Выбирайте средство в зависимости от материала шкафчиков.Важно уделять внимание не только внутренним составляющим навесных шкафчиков, но и внешним. Поэтому после полок следует переходить к дверцам. Здесь, как ни странно, также есть свои нюансы:• для чистки стекла, керамики и шпона можно использовать любые средства, начиная со стандартных порошков, и заканчивая гелями и спреями;• мебель из МДФ чувствительна к абразивным и хлорсодержащим средствам, поэтому перед тем, как приступать к уборке, необходимо внимательно ознакомиться с составом бытовой химии. Лучше подбирать экологичные средства с натуральными действующими компонентами.Протрите дверцу микроволновки от жирных пятен.На следующем этапе следует привести в порядок бытовую технику, как мелкую, так и крупную. Чайник прокипятите с лимонной кислотой, чтобы убрать накипь, кофеварку, микроволновку, холодильник и прочие приборы протрите влажной тряпкой снаружи. Изнутри сейчас их нет смысла мыть – лучше подождать до генеральной уборки.Для удаления пятен можете использовать специальную бытовую химию, а можете прибегнуть к помощи безопасных народных средств. Предлагаем два универсальных варианта:• для чистки застарелых пятен, например, на дверце микроволновки, духовки или кофеварки, используйте содовый раствор или смешайте воду с лимонной кислотой – оба средства будут одинаково эффективны;• для блеска холодильника и посудомойной машины пригодится уксусный раствор. Смешайте уксус и воду в одинаковых пропорциях, смочите в полученной жидкости тряпку, и протрите дверцы бытовых приборов. Это отличное решение не только для чистки, но и для дезинфекции.Пользуйтесь народными средствами для чисткиДля начала следует заняться плитой, так как бытовой химии нужно некоторое время, чтобы подействовать. Смочите поверхность влажной тряпкой, нанесите щелочное средство и оставьте на 10 минут, чтобы оно подействовало. После этого протрите варочную поверхность металлической губкой и насухо вытрите влажной мягкой салфеткой. Засохшие пятна жира и кусочки еды удобно убирать специальным скребком или щеткой в виде утюжка – смотря, из какого материала выполнена плита.Для мытья духовки приготовьте следующее средство: смешайте 200 граммов соды, две столовых ложки уксуса и 100 миллилитров воды. После этого нанесите пасту толстым слоем на все внутренние поверхности. Остатки смеси переложите в жаропрочную миску и поставьте на верхнюю полку. Установите температуру 100 градусов и таймер на 45 минут, после чего включите духовку. По истечении времени дайте прибору остыть и протрите его изнутри влажной тряпкойУберите со столешницы все девайсы, и помойте ее.Для начала возьмите большой таз и соберите в него все предметы, которые стоят на столешнице: набор специй, разделочные доски на подставке, емкости с солью и сахаром, бутылку с растительным маслом и пр. Все, что можно промойте под струей теплой воды, остальное протрите влажной тряпкой. Далее протрите от пятен и разводов саму столешницу и верните все предметы на свои места. Кстати, очень удобно, когда они стоят на подносах – во-первых, становится проще вовремя уборки, а во-вторых, картинка смотрится гораздо эстетичнее.Мойку из нержавеющей стали лучше чистить содой.Кухонную мойку лучше очищать деликатными средствами, не содержащими абразивных веществ. Отличный вариант – обычный гель для мытья посуды. Для чистки раковины из нержавеющей стали также можно использовать соду. Смочите ее водой, посыпьте поверхность содой, оставьте на пару минут, после чего почистите мойку губкой. Смойте остатки соды и протрите поверхность насухо бумажным полотенцем. Налет на кране можно удалить уксусом или лимонным соком.Достаньте из ведра пакет с мусором и насыпьте немного наполнителяВозьмите большой пакет, соберите в него весь мусор, который есть на кухне, и поставьте в прихожей, чтобы выбросить после уборки. Ведро ополосните мыльной водой или содовым раствором для дезинфекции и устранения неприятных ароматов, поместите в него пакет и насыпьте немного наполнителя для кошачьего туалета. Это отличный лайфхак, чтобы в ведре не скапливалась влага.Пройдитесь шваброй по линолеуму.Осталось лишь протереть пол. Если есть робот-пылесос с функцией влажной уборки – прекрасно, нужно будет лишь нажать на кнопку. Если же нет, тогда соберите мусор веником, а затем протрите пол шваброй. Эффективнее всего будет передвигать ее «восьмеркой» или в виде буквы S.