Почему у врачей такой неразборчивый почерк (и это не только в нашей стране)

Плохой почерк присутствует не только у отечественных врачей. Данную особенность подмечают абсолютно во всех странах мира. Мало кому приятно читать то, что сложно понять. И еще хуже, испытывать сложности во время походов в аптеку с рецептом. Откровенно раздражает, когда написанное от тебя будто бы скрывают. Удивительно, как врачи вообще понимают написанное друг другом. Откуда же проистекает такая «интернациональная» особенность. Возможно, ключ к ответу на данный вопрос лежит в области такой дисциплины, как графология.
Примечание: графология – это область знаний о почерке человека, а также о методах его исследования с точки зрения психологии, в первую очередь с точки зрения исследования личности пишущего и его эмоционального состояния.
А это точно не санскрит? /Фото: pikabu.ru.
Плохой почерк у врачей – это вовсе не секретный код, который могут понимать только другие коллеги-врачи. Самое ироничное в том, что зачастую плохой почерк создает проблемы самим врачам. С точки зрения уже упомянутой графологии, плохой почерк сотрудников медицины может объясняться самыми разными причинам. Все дело в том, что каждый «плохой почерк» должен изучаться в отдельности. Так, в одном случае у врача плохой почерк из-за высокого интеллекта, а уже в другом – из-за скромности и замкнутости. У одного врача плохой почерк будет признаком высокой профессиональной интуиции, в то время как у другого – признаком апатичности.
Интересный факт: с сотрудниками медицины неоднократно проводились исследования почерка. В них принимали участие в том числе специальности, не связанные непосредственно с медициной, но работающие в больницах. Оказалось, что «обычный» почерк врачей мало чем отличается от почерка бухгалтеров, уборщиков, водителей. Однако, врачи поразительным образом «портят» свой почерк во время записей в карточки и выписывании рецептов.
Выгорание не добавляет хорошего почерка. /Фото: yandex.ru.
Таким образом в абсолютном большинстве случаев корня у плохого почерка медработников два. Первый – это дефицит времени. Работа врача очень напряженная. В течении дня (большинству из них) приходится принимать огромное количество пациентов, а потому дорога каждая минута. Немудрено, что в условиях постоянной спешки человек начинает писать менее разборчиво.
А еще постоянная спешка. /Фото: golos.ua.
Второй – это «безразличие» и профессиональное выгорание. Работа сотрудников медицины очень сложная и напряженная с первую очередь с эмоциональной точки зрения. Постоянная работа с людьми и высочайший уровень ответственности без надлежащего отдыха быстро истощают психологически силы человека. Кроме того, «безразличие» — это еще и инструмент психологической защиты организма. Человек, который постоянно пропускает все через себя (в том числе проблемы окружающих) выгорает еще быстрее.
Компьютеризация решит проблему почерка. /Фото: vitvesti.by.
Впрочем, уже совсем скоро проблемы плохого почерка врачей канут в небытие. Все благодаря тому, что в мире (и на родных просторах) набирают все большую популярность электронные карточки.
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