Почему интерьер выглядит дешево

Чтобы квартира выглядела стильно и дорого, недостаточно найти хороших мастеров, купить качественные материалы и выделить много денег на ремонт. Дьявол кроется в деталях, и именно от них зависит, какое впечатление будет производить интерьер, и насколько комфортно вы будете себя чувствовать в собственном доме.

1. Люстра в центре потолка

2. Разные розетки и выключатели

3. Напольное покрытие «под орех»

4. Синтетические шторы

5. Провода и удлинители на виду

6. Пластиковые подоконники

Мы рассказываем, что дешевит обстановку, и почему.Можно обойтись вообще без люстрыЭта привычка пришла к нам из Советского Союза. Тогда никто даже не слышал о многоуровневом освещении и разных сценариях света – висела одна люстра в центре потолка, и на этом все. В некоторых квартирах также стояли торшеры или настольные лампы, но это было больше исключением из правил, чем закономерностью.В современном мире такой подход кажется странным и неуместным, а еще – он очень сильно дешевит пространство. Почему так происходит? Люстра освещает комнату равномерно, но при этом не освещает ни одну зону нормально. То есть, если вам нужно много света где-нибудь в углу комнаты или вы, наоборот, хотите создать романтичную, приглушенную атмосферу, люстра в этом не поможет.Также могут возникнуть вопросы к ее внешнему виду. Люстра – единственный предмет на большом потолке, соответственно, она будет притягивать к себе все взгляды. Если вы подберете дешевую модель со странным или непривлекательным дизайном, интерьер сразу станет выглядеть хуже.Оптимальный вариант – подобрать несколько источников света на разных уровнях. Торшеры, настольные лампы, бра, точечные светильники и даже гирлянды на окнах – вариантов много, важно лишь подобрать то, что впишется в ваш интерьер.Что касается люстры, то здесь решайте сами – современные интерьеры прекрасно смотрятся и без нее, но если найдете стильный вариант по душе, она станет прекрасным акцентом и дополнением.Разноплановые розетки и выключатели мешают единому пространствуЕсли ремонт в квартире делали в несколько заходов, нередко розетки и выключатели оказываются разными: в одной комнате – одни, во второй – другие. Также возможна ситуация, когда в доме остались еще старые советские выключатели. Вам может показаться, что это мелочи, но именно они влияют на общее восприятие интерьера.Поэтому дизайнеры рекомендуют не экономить, а выделить деньги на покупку единой серии. Можно подобрать что-то бюджетное и потратить около пяти тысяч рублей, а можно остановиться на вариантах подороже и оставить в магазине около десяти тысяч рублей. Также придется нанять электрика для того, чтобы он все заменил.Работа займет не больше одного дня, и эффект будет заметен сразу. Квартира сразу будет выглядеть, как единое пространство, и взгляд не станет цепляться за старые выключатели, которыми пользовалась еще ваша бабушка.Замаскируйте цвет пола ковромМебель, двери и напольные покрытия с рыжим оттенком были популярны в далеких 2000-х годах во времена «евроремонта». Тогда в квартирах часто можно было встретить шкафы, линолеумы и межкомнатные двери с текстурой «под орех» – это считалось стильным и модным. Сейчас все наоборот – наличие таких элементов в интерьере считаются признаком плохого вкуса, так как вызывает стойкие ассоциации с эпохой нулевых.Если в ближайшее время вы не планируете перестилать напольное покрытие, тогда придется прибегнуть к визуальным методам коррекции. Попробуйте исправить ситуацию при помощи текстиля. Темный ковер насыщенного оттенка перекроет рыжий фон и улучшит восприятие интерьера. Главное – выбрать не дорожку и не скромный круглый коврик, на котором поместится разве что журнальный столик. Для ваших целей нужен большой ковер, который объединит диван, столик и ТВ-зону.Шторы из натурального материала – лучшее решениеСинтетика в составе штор видна сразу. Они некрасиво блестят и взгляд сразу это замечает. Ситуацию не спасает ни красивый благородный цвет, ни интересный рисунок – все равно мозг упорно воспринимает текстиль, как что-то дешевое и устаревшее.Идеальным вариантом станут шторы изо льна, хлопка или их смесь. Лучше всего выбирать однотонные экземпляры без принта либо с мелким, ненавязчивым узором, который не сильно бросается в глаза. Такие шторы выглядят намного дороже синтетики и привносят в обстановку нотку роскоши.Спрячьте провода в органайзерЕще одна неочевидная вещь, которая не только провоцирует визуальный шум и ощущение беспорядка, но также дешевит пространство. Зарядные устройства, свисающие с прикроватной тумбочки, провода за телевизором и компьютером, удлинитель за диваном – все это «кричит» о том, что ремонт не продуман и не доделан.Здесь важно все продумать еще на этапе ремонта: предусмотреть нужное количество розеток, установить кабель-каналы под цвет стен, которые не будут выделяться на общем фоне. Также можно купить специальные органайзеры для удлинителей или встроить розетки в мебель.Пластик быстро желтеет и покрывается пятнами.Белый пластиковый подоконник – самый простой, бюджетный и популярный вариант, который выбирают из года в год. Главный минус такого решения состоит в том, что под воздействием солнечных лучей и бытовой химии пластик быстро желтеет и выглядит непрезентабельно. Особенно все портит контраст со стенами, который возникает в итоге.