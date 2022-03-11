Как снимали фильм «Покровские ворота»

Сегодня «Покровские ворота» называют классикой советского кино и одним из лучших фильмов Михаила Козакова. А в те времена комедии предрекали провал, режиссеру не давали разрешения на съемки, а после того, как фильм был все-таки снят, он несколько лет пролежал на полке. Сегодня сложно понять логику, по которой эта замечательная комедия могла показаться идеологически вредной.













«Покровские ворота» появились благодаря одноименной пьесе Леонида Зорина. Сначала Михаил Козаков поставил по ней спектакль в Театре на Малой Бронной, а спустя несколько лет решил снять фильм. Автобиографическая пьеса Зорина показалась ему очень близкой и понятной, ведь автор вспоминал свои юношеские годы в Москве, описывая реальных людей, с которыми ему довелось встретиться. Почти все персонажи фильма имеют своих прототипов.







Автор пьесы Леонид Зорин рассказывал: «Я переехал в Москву из южного города, как сказано в «Покровских воротах», в сентябре 1948 года. Снял проходную комнату в запущенной перенаселенной квартире в доме на Петровском бульваре. Там прошла (на удивление быстро) моя молодость, а в год своего 50-летия я вознамерился вновь пережить ее. В зимней заснеженной Малеевке написал «элегическую комедию», в которой воскресил тот пчельник и всех, кто в нем тогда обитал.

Я решительно ничего не придумывал , разве только что сдвинул время действия почти на десяток лет вперед и поселил своих героев «в непосредственной близости от Покровских ворот». Камуфляж был обязателен, так как в ту пору мои герои еще были живы. Хотя имел место и вымысел – мой Костик вместо реальной хозяйки обзавелся аристократической теткой. То было единственным отступлением от строгой, почти протокольной точности».На «Мосфильме» энтузиазма Козакова не разделяли и разрешения на съемки не давали. И критики, и коллеги не видели никаких перспектив, Данелия назвал сценарий весьма неудачным . Чтобы режиссеру разрешили поставить фильм для телевидения, Данелия посоветовал Козакову задобрить руководство, согласившись на роль Дзержинского в «Государственной границе». Он согласился, но и после этого с разрешением на съемки тянули. Его удалось получить благодаря актрисе Софье Пилявской (исполнившей роль тетушки Костика), которой удалось переубедить председателя Гостелерадио СССР.Подбор актеров тоже длился довольно долго. Козаков хотел собрать исключительно звездный состав, он видел в роли Хоботова Андрея Миронова, в роли его бывшей жены – Наталью Гундареву, а на роль Саввы Игнатьевича даже приглашал Никиту Михалкова, но тот отказался, поскольку и ему сценарий показался неинтересным и слабым. На роль Костика пробовались около 20 актеров, пока жена режиссера не посоветовала ему обратить внимание на молодого актера Олега Меньшикова. Как только актер появился на съемочной площадке, Козаков понял, что попал «в десятку». Он называл Меньшикова «божьим подарком» в этом фильме.На роль Хоботова был утвержден малоизвестный телезрителям театральный актер Анатолий Равикович, который позже признался, что режиссер вел себя на съемках, как настоящий тиран: дескать, его герой уж точно дал бы отпор Маргарите Паллне, но Козаков диктовал актерам каждое движение и каждый жест, требовал выполнять его указания беспрекословно и не терпел никаких других интерпретаций. (И за это ему спасибо!)Когда работа над «Покровскими воротами» была окончена, мнение критиков не изменилось: комедия казалась им буффонадой, к тому же несмешной. На премьере в Доме кино зрители приняли фильм прохладно. К тому же руководство посчитало его идеологически вредным: чиновникам показалась странной идея в начале 1980-х гг., в эпоху Брежнева снимать ностальгический фильм о Москве 1950-х гг. – временах Хрущева. А тут еще актриса, сыгравшая одну из главных ролей, – Елена Коренева – вышла замуж за иностранца и уехала в США. И фильм на несколько лет «лег на полку». Козаков отреагировал на это с присущим ему остроумием:Я целый год потел зазря –Артистка Коренева, фря,Поставила мне клизму.Американец и славист,Чей предок, видно, был расист,Заводит с ней романчик.К замужеству привел роман,И едет фря за океан –За Тихий океанчик.Я две работы сделал, друг,Она сыграла роли в двух,Заглавнейшие роли!На выезд подала она –И в ж… два моих кина.При Андропове из фильма требовали убрать все немецкие фразочки Саввы («Натюрлих!», «Ферштейн!»), «порочившие облик советского солдата», при Черненко тоже нашли идеологические проколы. Только при Горбачеве фильм наконец увидели зрители, но после того, как были вырезаны все сцены с выпивкой . Тем не менее комедия тут же разошлась на цитаты и заслужила поистине всенародную любовь. Зрители не сошлись во мнениях с критиками и оказались куда более проницательными – «Покровские ворота» не теряют своей актуальности и популярности и по сей день.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)