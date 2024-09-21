Кто такие девушки-флэпперы из 1920-х, чем они удивляли современников и к чему стремились

Сто лет назад женщины как будто проснулись после многовекового сна: внезапно стало очевидно, что жизнь дается всего один раз, что она коротка, а, следовательно, есть смысл прожить ее с удовольствием, без глупых и лишних ограничений. А потому был объявлен своеобразный бойкот всему, что мешало жить по-новому: корсетам, тяжелым нарядам и прическам, предрассудкам относительно права работать, выходить одной из дома, а еще, в дополнение – невинности до брака, супружеской верности, трезвой голове и сдержанным манерам.
Что представляли собой девушки «прошлых двадцатых»
Молодые женщины бросили вызов традициям прежней эпохи, в которой им пришлось бы большую часть жизни проводить дома, за домашними делами, медленно и чинно старея, а о ярких событиях узнавая разве что из романов. Первая мировая война перевернула все с ног на голову – а когда она закончилась, оказалось, что далеко не всем хочется возврата к прежней жизни.
Девушки двадцатых выглядели и вели себя совсем не так, как их мамы и бабушки в их собственной юности
В условиях возникшего после войны гендерного перекоса, когда мужчин было значительно меньше, чем женщин, оказалось, что представительницы слабого вроде бы пола вообще-то способны на многое, что они способны справиться с задачами, которые раньше считались мужскими. А коли так, то было бы справедливо добиться и равных возможностей. Впрочем, флэпперы не занимались борьбой за свои права – они просто жили так, как им хотелось.
Предпосылки к этому бунту по части внешнего вида беспокоили общество еще с XIX века: то придет кому в голову блажь не затягивать талию в корсет, то вместо приличной прически на голове красавицы появится стрижка, а то и вообще – челка, и вот наступили «ревущие двадцатые», когда в ходу было сразу много всего из ранее опробованного, да еще и изрядное количество нового, революционного.
Флэпперы ввели в моду необычную практику - делали макияж коленей. Источник: commons.wikimedia.org
Девушки двадцатых (а к флэпперам относят именно молодых женщин) одевались действительно экстравагантно для своего времени: разумеется, никаких корсетов, носили платья прямых силуэтов, с заниженной талией, с открытыми до колен ногами. Каблуки предпочитали высокие, а шляпки (которые все же оставались востребованными) – маленькими. В ходу были легкие прозрачные ткани, а также крой, который добавлял нарядам откровенности – например, при ходьбе или танце подол приподнимался, еще сильнее обнажая ноги.
Чем занимались флэпперы
А танцевали много – и вовсе не те танцы, которым учили девушек мамы и гувернантки: появились «возмутительно неприличные» чарльстон и шимми, играли джаз, который еще долго не будет понятен любителям всего традиционного. Флэпперы без конца посещали вечеринки, на которых реками лился алкоголь, несмотря на действие «сухого закона», заводили романы и рвали отношения без оглядки на прежние условности.
Двадцатые произвели революцию во многих сферах жизни, в том числе - в танцах.
Девушки нового поколения сами водили автомобиль (а большинство флэпперов были из среднего класса), что означало определенную независимость во времяпрепровождении – они могли сами посещать вечеринки и покидать их, наведываться в гости и вообще пользоваться свободой передвижения. Старое правило о том, что незамужняя девушка не должна перемещаться по городу без сопровождающего, быстро потеряло актуальность.
Флэпперы проводили свободное время на танцах, флиртуя, с легкостью заводя любовные связи без какого-либо стремления связать себя узами брака. На сленге девушек двадцатых, довольно ярком и выразительном, обручальное кольцо называлось «наручник». Кроме свободного времени были и часы, занятые работой: флэпперы добились права заниматься карьерой, не связанной с одним лишь бытовым обслуживанием дома или воспитанием детей.
Девушки двадцатых пытались делать карьеру - как в городских конторах, так и в кино
Пример был в прямом смысле перед глазами – те девушки, что сумели сделать себе имя в кино, стали звездами голливудских фильмов. Они воплощали моду двадцатых и сами задавали новые тенденции. Считается, что поколение флэпперов на экране было впервые представлено Олив Томас, которая сыграла главную роль в фильме с тем же названием, «Флэппер» («Хлопушка»). В том же, 1920 году, Олив трагически погибла, якобы по ошибке выпив лекарство мужа.
Как выглядели флэпперы
Откуда вообще взялось это название? Версий много, да и сам термин возник значительно раньше явления. В начале века флэпперами называли «юных леди, которые в силу возраста еще не носят длинных платьев и не убирают волосы в высокую прическу». Само слово образовано от английского «флэп» («хлопать»), что могло иметь отношение и к галошам того времени, хлопающим при ходьбе, и к волосам, которые, собранные в высокий хвост, хлопали по спине. Еще более старое толкование слова «флэппер» отсылало к именованию женщин древнейшей профессии.
Термин флэппер связывают и с танцем чарльстоном, который танцевали с хлопками в ладоши
Образ девушки «ревущих двадцатых» сделали популярным многие актрисы – Бебе Дэниэлс, Клара Боу, Луиза Брукс, Полер, Джоан Кроуфорд и другие. В произведениях Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда тоже показана жизнь флэпперов – кстати, жена писателя Зельда была одной из самых ярких представительниц этой субкультуры. Стиль одежды флэпперов диктовала французская мода, и прежде всего – Коко Шанель. В некотором смысле все сводилось к тому, чтобы стать максимально похожей на мальчика-подростка –короткие волосы, белье, скрывающее грудь, и одежда, делающая прямой талию.
Шляпки остались - но маленькие
При этом флэпперы ярко красились, выделяя одновременно и глаза, и губы. Брови, выщипанные в форме ниточки, подкрашивали карандашом. Поскольку и стиль, и поведение флэпперов были плохо понятны другим поколениям, девушки подвергались разного рода уничижительным клише, их интеллект пытались объявлять низким, женственность – нулевой, способность к деторождению и воспитанию потомства – сомнительной. В «серьезных» заведениях вроде банков появился специальный дресс-код «антифлэппер».
Зельда Фитцджеральд - жена писателя Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда - считается яркой представительницей флэпперов
Примечательно, что возникнув в Новом Свете и быстро распространившись в Европе, эта новая реальность в итоге охватила и азиатские страны. Но уже в тридцатых веселая жизненная философия бурных и легкомысленных двадцатых оказалась невостребованной: с началом Великой депрессии гедонизм оказался неуместен и недоступен, жизнь стала серьезнее и тяжелее. За короткие юбки и стрижки теперь увольняли – а потерять работу в те времена было уже непозволительной роскошью.
Япония, девушки двадцатых. Источник: commons.wikimedia.org
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