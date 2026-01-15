Секреты стройности от итальянок

Блюда итальянской кухни, без преувеличения, известны на весь мир! Это и вкуснейшая пицца, и хрустящая чиабатта, и спагетти с самыми разнообразными добавками, и нежнейший тирамису. Жители Италии с удовольствием едят их едва ли не каждый день, но при этом каким-то чудом продолжают оставаться стройными и подтянутым.
Режим питания
Все итальянцы живут в стиле Dolce vita. Это искусство красивой жизни, умение находиться в моменте и наслаждаться им. И это относится абсолютно ко всему, в том числе и к еде. Вы никогда не увидите итальянца, который перекусывает на ходу ход-догом, картошкой фри и торопливо запивает все это кофе. Нет! Все приемы пищи проходят у них спокойной и размерено, а еще примерно в одно и то же время. Завтракают местные жители, как правило, легко — могут обойтись кофе и печеньем. Обедают после полудня и обычно тоже чем-то легким, это может быть салат и мясная закуска. Ужин приходится примерно на 8-9 часов вечера, когда, наконец-то, спадает жара и итальянцы могут вдоволь насладиться пищей. Такой отлаженный режим способствует улучшению пищеварения и быстрому метаболизму.
Фрукты и овощи
Практически ни один прием пищи итальянца не обходится без свежих фруктов, овощей или зелени. А самое приятное, что эти продукты являются экологически чистыми и зачастую выращенными в том же регионе, где их покупают и готовят. Такие продукты особенно полезны для здоровья и фигуры, ведь перед употреблением их даже не нужно подвергать какой-либо обработке.
Slow food
В противовес популярному в большинстве стран фаст-фуду итальянцы изобрели его альтернативу — slow food. Нет, это не определенные блюда, а, можно сказать, целый стиль питания. Как мы уже сказали, они едят медленно, спокойно и наслаждаются каждым кусочком. Но также итальянцы тщательно подходят к выбору продуктов — в их корзинки обычно попадают только те товары, на которых стоит специальный знак качества. Местные жители очень ценят традиции и стараются их сохранять, поэтому до сих пор даже в самых маленьких городах Италии можно увидеть уютные траттории, которые отличаются от классических ресторанов своей «домашней», «семейной» кухней.
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы
Так как итальянцы очень любят пасту и едят ее практически ежедневно, к ее качеству и вкусу у них имеются особые требования. Во-первых, для приготовления блюда обязательно должны использоваться макаронные изделия из твердых сортов пшеницы — в них содержится много растительного белка и практически нет жира. Во-вторых, макароны не должны быть переваренными и «слипшимися», абсолютно все итальянцы предпочитают состояние «al dente». Существует мнение, что продукты с такой степенью готовности имеют более низкий гликемический индекс. Ну и, конечно же, так вкуснее, а вы уже поняли, что эти люди очень ценят вкус!
Диетические десерты
Италия — своего рода рай для истинных сладкоежек! Панна котта, тирамису, семифредо, джелато… Все эти десерты с изысканными названиями и не менее изысканным вкусом доступны здесь буквально на каждом шагу! Но так как итальянки привыкли завершать почти каждый прием пищи «чем-то вкусненьким», они отдают предпочтение более диетическим десертам, например, фруктовым салатам или сорбетам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии