Рецепт макарон по-флотски, которые предпочитал Иосиф Сталин

Иосиф Виссарионович Сталин предсказуемо был страстным поклонником кавказкой кухни. Однако, было у него еще одно любимое «народное» блюдо, которое каждый обязан попробовать в своей жизни хотя бы уже потому, что оно очень вкусное. Речь идет о макаронах по-флотски! Правда, при всей кажущейся простоте приготовить данное блюдо не так просто.
Сытно и вкусно. |Фото: cookpad.com.
Для начала немного истории. На просторах интернета активно ходит легенда о том, что макароны по-флотски были изобретены в СССР неким жителем Ялты Борухом Соломоновичем. Якобы в свое время за этот рецепт Иосиф Сталин даже наградил создателя квартирой, а затем лично распорядился увековечить вкуснейший рецепт во всех кулинарных книгах! В общем и целом принимать на веру такие байки крайне сложно. Хотя бы потому, что у Сталина едва ли было лишнее время заниматься еще и макаронами в условиях коллективизации и индустриализации СССР. Благо, в Стране Советов были компетентные органы, занимавшиеся народным здоровьем и питанием.
Приготовить может каждый. |Фото: vilkin.pro.
Более того, сведения о макаронах по-флотски встречаются и до появления Советского Союза. Например, название рецепта фигурирует в документах о бунте на линкоре Российского Императорского флота «Гангут» 19 октября 1915 года. Тогда матросы взбунтовались из-за того, что вместе сытных и питательных макарон по-флотски, которые были положены после любого дня тяжелых работ, предложили им только ячневую кашу. Так что создано блюдо было еще в Российской Империи.
Нужен говяжий фарш. |Фото: recepti228.ru.
Главную роль в этом блюде играет, конечно же, мясной фарш. Крайне желательно, чтобы он был говяжьим и без жил. Также нужны макароны гофрированные. Форма мучного изделия крайне важна, ведь именно она будет обеспечивать сцепление макарон с фаршем. Также понадобится вода и репчатый лук.
Ингредиенты:
Фарш говяжий – 550 гр
Макароны гофрированные – 450 гр
Лук репчатый – 350 гр
Вода – 2.5 литра
Сливочное масло – 100 гр
Ход готовки:
Хорошенько провариваем макароны. После достижения полной готовности сливаем воду и добавляем в макароны 50 грамм масла. Крошим и обжариваем репчатый лук, пока он не приобретёт золотистый цвет. Добавляем еще 50 грамм масла в лук. Обжариваем фарш на сковороде, пока он не приобретет характерный цвет и аромат, станет серым и однородным. После этого смешиваем фарш, макароны и лук. Тщательно перемешиваем, чтобы мясо облепило каждую макаронину.
Пальчики оближешь. ¦Фото: gotovim-doma.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии