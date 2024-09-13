7 вещей, которых стыдилась «почти идеальная» Жаклин Кеннеди

В середине прошлого века Жаклин Кеннеди была кумиром миллионов. Стильная, элегантная, сдержанная девушка из хорошей семьи казалась лучшей партией для будущего президента. И сама Джеки всеми силами поддерживала свой образ, но при этом отчаянно ей приходилось стесняться даже того, в чём она вовсе не была виновна.
Джон Бувье III
Джон Бувье III с женой и дочерью.
Отец будущей жены президента США Джон Бувье III заставил стыдиться себя. Жаклин постоянно смущалась, если ей задавали вопросы об отце. Ведь он вёл далеко не благопристойный образ жизни, напротив, Джон Бувье злоупотреблял спиртными напитками, увлекался азартными играми и не брезговал проводить время в объятиях женщин лёгкого поведения. Даже собственную дочь он не смог повести к алтарю в день свадьбы, так как не рассчитал свои силы во время возлияний накануне. Биографы утверждали, будто он ещё промышлял мелким мошенничеством.
Джанет Нортон Ли
Джанет Нортон Ли и Жаклин Кеннеди.
Мама Жаклин Кеннеди была дамой во всех отношениях приличной, но ей пришлось прибегнуть к не совсем законным методам только лишь для того, чтобы добиться развода с несносным супругом. В 1930-е годы в США простым людям получить его было не так уж просто. Джанет наняла за определённую плату даму, которая должна была соблазнить Джона Бувье и предоставить доказательства его измены. Девушка свои обязательства полностью выполнила. Правда, секрет столь быстрого развода был раскрыт, но Джанет считала несколько пятен на своей репутации вполне допустимыми издержками получения свободы.
Неподобающее поведение
Жаклин Бувье.
Трудно себе представить, но в подростковом возрасте Жаклин превратилась из прилежной ученицы в настоящего неуправляемого подростка. Её даже несколько раз выгоняли с уроков за «неподобающее поведение». Впрочем, девочку вполне можно понять, для неё развод родителей стал настоящим ударом, к тому же она очень комплексовала из-за своего недостатка. У Джеки от рождения одна нога была на четверть дюйма короче другой. Повзрослев, она стала использовать специальные накладки на каблук, чтобы компенсировать свою особенность.
Легкомыслие
Жаклин Кеннеди.
Если бы Джеки Кеннеди могла предсказывать будущее, она бы ни за что на свете не согласилась на помолвку с Джоном Хастедом-младшим. Тем более что между первой встречей и согласием, которым Жаклин ответила на предложение руки и сердца, прошло чуть больше месяца. Мало того, она всерьёз готовилась к свадьбе и буквально порхала от счастья. А потом на её пути возник Джон Кеннеди. Все собственные признания были забыты, помолвка расторгнута, а предшественник Кеннеди казался скучным и инфантильным. Много лет спустя биографы Джеки напишут о том, что супруга президента очень сожалела о своём скоропалительном и легкомысленном согласии на брак, данном Джону Хастеду.
Неудачный брак
Жаклин и Джон Кеннеди.
Впрочем, уже спустя год она вышла замуж за Джона Кеннеди. Хотя незадолго до бракосочетания она снова сомневалась в том, стоит ли ей идти под венец. Уж слишком избранник напоминал Джеки её собственного отца. Время показало, что предчувствия её не обманули. В самые сложные периоды жизни Жаклин Кеннеди всегда оставалась в одиночестве. Когда дочь супругов появилась на свет без признаков жизни, Жаклин так хотелось, чтобы муж держал её за руку и шептал на ухо слова утешения… Но он предпочёл отдыхать и расслабляться с друзьями на яхте, не пренебрегая при этом вниманием юных нимф.
Жаклин и Джон Кеннеди.
Уже тогда она задумалась о разводе, однако родственники и соратники Кеннеди по партии, со слов одного из биографов Джеки, сделали всё для того, чтобы она отказалась от своей идеи, ибо развод мог негативно отразиться на репутации будущего президента. В качестве «компенсации» госпоже Кеннеди была предложена кругленькая сумма в миллион долларов. Неизвестно, согласилась ли она, но автор книги «Жаклин Кеннеди Онассис: жизнь за пределами ее самых смелых мечтаний» Дарвин Портер, хоть и не говорит прямо, но явно намекает на то, что эту сумму Жаклин сочла достаточной платой за свои мучения.
Мысли о суициде
Жаклин Кеннеди.
При этом Джеки любила своего мужа и никогда не давала повода усомниться в своей верности. Гибель мужа едва не убила и её саму. На публике Джеки Кеннеди была сдержана, оставшись же в одиночестве, она отчаянно страдала. Доходило даже до того, что она, совершенно утратив веру в Бога, хотела свести счёты с жизнью. В тот период она переписывалась со священником Джозефом Леонардом. Ему Жаклин рассказывала о своей злости на Бога, у него же спрашивала, посмеет ли Господь разлучить её с супругом, если она решится покончить с собой.
В поисках утешения
Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис.
И всё же Жаклин со временем смогла взять себя в руки и понять, что жизнь продолжается, а она ещё молода и красива. Мысли о суициде больше не приходили в её голову, напротив, она собиралась жить. Вскоре она даже влюбилась в Дэвида Ормсби-Гора, посла Великобритании в США. Их чувства были взаимны, и Дэвид решился предложить свои руку и сердце Джеки Кеннеди. Но она, собрав в кулак всю свою волю, всё же ответила отказом. Дэвид в своё время был дружен с Джоном Кеннеди, а Жаклин хотела бы избежать воспоминаний о своём прошлом. А потом она приняла предложение Аристотеля Онассиса. Правда, ни о каком счастливом браке речь не шла и в этот раз. Своим замужеством Жаклин Кеннеди вызвала волну возмущения и обвинений в предательстве памяти Джона Кеннеди. Да и отношения её с миллиардером трудно было назвать гармоничными и счастливыми.
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