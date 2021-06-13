Действительно ли существовали сказочные единороги, и как они выглядели на самом деле

Вряд ли человек мог оседлать единорога, как на картинке, но, по крайней мере, он его видел.

Реально существовавший прототип единорога, мягко говоря, отличался, от грациозного мифического существа, изображаемого современными художниками.

Вовсе не милые лошадки

Девочка и единорог. Роспись римского Палаццо Фарнезе. Худ. Доменикино

Их существование доказано

Реконструкция В. Кобельта, 1903 г. /Фото:old.evolbiol.ru

1914. Реконструкция И.А. Дуброво и В.Д. Колганова, московский Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова. /Фото:old.evolbiol.ru

Изображение древнего единорога, найденное в пещере Шульган-Таш (Каповой), 1965. /Фото:old.evolbiol.ru

Череп сибирского единорога в сравнении с человеком. Палеохудожник Роман Учитель

Зуб единорога стал ключом к разгадке существования этих животных.

Множество находок дали возможность воссоздать внешний облик единорога. Палеохудожник Роман Учитель

Сибирский единорог. Современная реконструкция.

Палеонтологи музея в Усти-над-Лабем (Чехия) воссоздали внешний облик сибирского единорога. /Фото:idnes.cz

Причина исчезновения

Эти травоядные вымерли из-за того, что исчезли луга.

Исследования останков сибирского единорога помогут спасти в том числе и черного носорога, который в данный момент находится на грани исчезновения. /Фото:informator.news