Действительно ли существовали сказочные единороги, и как они выглядели на самом деле

Вряд ли человек мог оседлать единорога, как на картинке, но, по крайней мере, он его видел.
Cенсационные данные обнародовали современные ученые: оказывается, единороги, столь знакомые нам по сказкам и фантастическим фильмам, не только существовали на Земле, но и вполне могли застать первобытных людей. Это невероятно, но возраст останков так называемого сибирского единорога, найденных на территории России, по последним данным, указывает на то, что он жил здесь в те времена, когда эти края уже заселили первые люди.
Реально существовавший прототип единорога, мягко говоря, отличался, от грациозного мифического существа, изображаемого современными художниками.
Вовсе не милые лошадки
Единорог в качестве мифического персонажа использовался самыми разными народами мира не одно тысячелетие. Правда, образ изящной лошадки с рогом, который нам привычен, появился уже в более поздние времена, а древние «художники» рисовали его чаще в виде однорогого быка или антилопы. Изображения быков с рогом на лбу встречаются, например, на печатях, обнаруженных при раскопках древних городов в долине реки Инд и относящихся примерно к III тысячелетию до нашей эры. Несколько тысяч лет назад в Ассирии, Египте и на юге Африки древние художники чаще всего рисовали с одним рогом не быков, а антилоп. А на ближнем Востоке в древности люди пересказывали друг другу легенды про однорогого осла...
В Средние века образ лошади с одним рогом вытеснил все другие, и в Европе (в том числе, и на Руси) постепенно устоялось именно такое восприятие этого мифического животного.
Девочка и единорог. Роспись римского Палаццо Фарнезе. Худ. Доменикино
Однако последующие открытия ученых внесли коррективы в этот образ. Да, единороги действительно существовали на Земле. Однако, это были вовсе не лошади, а весьма неграциозные, массивные существа.
Их существование доказано
Впервые кости такого животного были обнаружены в 1900 году на территории Сибири, и эта находка вызвала среди ученых настоящий шок. Как установили палеонтологи, древнее существо, названное учеными «эласмотериум сибирикум» (elasmotherium sibiricum), имело крупный широкий череп с одним единственным рогом. А затем науке стало известно и о других подобных находках.
Реконструкция В. Кобельта, 1903 г. /Фото:old.evolbiol.ru
1914. Реконструкция И.А. Дуброво и В.Д. Колганова, московский Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова. /Фото:old.evolbiol.ru
Кости древних единорогов были изучены на рубеже XIX-XX веков, а в последние годы исследования стали более детальными. Сибирские эласмотериумы, предположительно, были травоядными животными, и ореол их обитания охватывал довольно большую территорию – Восточную Европу, Западную Сибирь, а также часть современной Монголии, Казахстана, Китая.
Изображение древнего единорога, найденное в пещере Шульган-Таш (Каповой), 1965. /Фото:old.evolbiol.ru
Размеры этих доисторических животных впечатляют: длина их тела достигала пяти метров, а высота – двух с половиной. Диаметр его рога составлял примерно 20 см, длина – 2 метра. Тело гигантского единорога было покрыто шерстью, что типично для животных, обитавших в холодных регионах нашей планеты в эпоху плейстоцена (например, мамонтов и шерстистых носорогов).
Череп сибирского единорога в сравнении с человеком. Палеохудожник Роман Учитель
14 лет назад группа отечественных археологов обнаружила на территории Южного Урала, в пещере, множество древних костей и внушительных размеров зуб. Все находки располагались в одном слое. И если кости, как выяснили исследователи под руководством палеонтолога Павла Косинцева, принадлежали гиенам, мамонтам, бизонам и лошадям, то зуб – именно сибирскому единорогу. Аналогичные зубы еще в прошлом веке находили на территории Башкирии.
Зуб единорога стал ключом к разгадке существования этих животных.
Множество находок дали возможность воссоздать внешний облик единорога. Палеохудожник Роман Учитель
Позже фрагмент этого зуба и других останков единорогов, взятых из частных коллекций, был отправлен в Голландию на радиоуглеродное исследование методом аccelerator mass spectrometry. Этот самый современный способ определения даты артефактов все чаще стали использовать современные археологи, ведь на данный момент он наиболее точен. Результаты исследования превзошли все ожидания ученых: оказывается, гигантский единорог, которому принадлежал зуб, жил на территории современного Урала примерно 35 тысяч лет назад.
А поскольку, как известно ученым, в это время на территории Урала уже обитали люди, это позволяет сделать смелое предположение о том, что прототип мифического существа и доисторический человек могли жить в одни и те же годы.
Сибирский единорог. Современная реконструкция.
Эти данные подтвердили и исследования научной лаборатории Оксфорда, проведённые по методу высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Кстати, австралийским ученым удалось выделить ДНК древнего единорога и сделать не менее интересное заключение. По их данным, наиболее близкими родственниками этого великана можно назвать тапиров. А вот современные носороги имеют к единорогам очень далекое отношение: эласмотериум сибирикум «откололся» от них и начал эволюционировать отдельно еще 50 млн. лет назад. А ведь до настоящего времени сибирского единорога ученые уверенно называли «вымершим видом носорога».
Палеонтологи музея в Усти-над-Лабем (Чехия) воссоздали внешний облик сибирского единорога. /Фото:idnes.cz
Причина исчезновения
Почему вымерли сибирские единороги? У исследователей есть на этот счет несколько предположений, но самое вероятное связано с пищевым рационом. Анализ состава костей показал, что их основной пищей была только трава – словно доисторические газонокосилки, единороги пожирали ее в огромных количествах. Однако луга на территории их обитания стали постепенно исчезать, а перейти на питание листвой и ветвями кустарников они, в отличие от других травоядных животных, не смогли. Ну а причиной исчезновения обширных пастбищ могло послужить глобальное потепление и выход Земли из Ледникового периода.
Эти травоядные вымерли из-за того, что исчезли луга.
Еще одной предполагаемой причиной вымирания единорогов можно назвать то, что их в массовом количестве убивали наши предки-охотники. Однако пока среди останков этих животных не было замечено признаков того, что хоть один единорог убит человеком.
Профессор лондонского Музея естественной истории Адриан Листер, один из ведущих специалистов по древним сибирским единорогам, считает, что исследования останков этих животных позволят современным ученым лучше узнать особенности дальних родственников эласмотериум сибирикум – ныне живущих носорогов. Эти животные на данный момент находятся в зоне риска, являясь претендентами на исчезновение, поскольку носороги также очень придирчивы к своей среде обитания и пищевому рациону.
Исследования останков сибирского единорога помогут спасти в том числе и черного носорога, который в данный момент находится на грани исчезновения. /Фото:informator.news
Возможно, эти знания помогут отнестись внимательнее к современным носорогам (на планете осталось лишь несколько их видов) и не допустить их исчезновения с лица Земли.
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