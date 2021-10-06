Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Сегодня фиалками, кактусами, рододендроном и прочей красотой никого не удивишь. Это растения можно увидеть на подоконниках квартир и офисов. Но в царстве флоры ещё достаточно чудесных растений, которые выглядят, как пришельцы с другой планеты. Они неприхотливы и при этом невероятны!









1. Суккуленты-дельфины (Senecio peregrinus)

2. Японский мох маримо (Marimo moss balls)

3. Неприхотливая трахиандра (Trachyandra)

4. Крассула умбелла (Crassula umbella)

5. Молочай тучный (Euphorbia obesa)

6. Молочай «Голова медузы» (Euphorbia сaput-medusae)

7. Платицериум (Platycerium)

8. Молочай тирукалли (Euphorbia tirucalli)

9. Хавортия Купера (Haworthia сooperi)

10. Очиток Моргана (Sedum morganianum)

11. Штопорная трава (Corkscrew grass)

12. Редкая горечавка урнула (Gentiana urnula)