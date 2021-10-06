Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Сегодня фиалками, кактусами, рододендроном и прочей красотой никого не удивишь. Это растения можно увидеть на подоконниках квартир и офисов. Но в царстве флоры ещё достаточно чудесных растений, которые выглядят, как пришельцы с другой планеты. Они неприхотливы и при этом невероятны!
1. Суккуленты-дельфины (Senecio peregrinus)
Научное название растения с листьями, которые напоминают дельфинов – крестовик перегринус.
2. Японский мох маримо (Marimo moss balls)
Зеленый шарик водоросли в японских семьях принято передавать по наследству, потому что приносит благополучие и удачу в дом.
3. Неприхотливая трахиандра (Trachyandra)
Африканское чудо напоминает кудри волос, растущие снизу вверх.
4. Крассула умбелла (Crassula umbella)
Красивое и необычное растение, которое сотворила природа.
5. Молочай тучный (Euphorbia obesa)
Экзотическое зеленоватое растение очень часто путают с кактусом, хотя колючек у него нет.
6. Молочай «Голова медузы» (Euphorbia сaput-medusae)
Ядовитое растение со змеинообразными ответвлениями, которые расползаются в разные стороны.
7. Платицериум (Platycerium)
Оригинальный папоротник с оленьими рогами растет на дереве или в вертикальном положении.
8. Молочай тирукалли (Euphorbia tirucalli)
Многолетнее растение с безлистными стеблями получило еще одно название – «карандашное дерево».
9. Хавортия Купера (Haworthia сooperi)
Комнатное растение с толстыми, мясистыми листьями, которые запасаются водой на долгий период жары и засухи.
10. Очиток Моргана (Sedum morganianum)
Очиток Моргана или ослиный хвост с мясистыми, свисающими стеблями служит резервуаром для воды в засушливую погоду.
11. Штопорная трава (Corkscrew grass)
Листья необычного растения сотворила матушка природа.
12. Редкая горечавка урнула (Gentiana urnula)
Тибетская красавица с листьями ромбовидной формы.
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