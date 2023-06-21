Кладбище слоновой кости
1. Слоновая кость — драгоценный материал для выделки предметов роскоши, обычно из бивней слонов. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
2. Материал хорошо обрабатывается резцом и полируется. В настоящее время слоновая кость в основном используется для изготовления мелких резных изделий и украшений. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
3. Конфискованные у браконьеров бивни слонов, апрель 2016, Кения. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
4. Из конфискованной браконьерской слоновой кости складывают горы для будущих костров, Кения, апрель 2016. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
5. Из-за быстрого сокращения популяции слонов во многих странах был введён полный или частичный запрет на импорт и торговлю этим материалом. Наибольшее сокращение популяций произошло из-за браконьеров в течение и до 1980-х годов. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
6. Продажи слоновой кости то запрещали, то разрешали.
В 1989 году ООН ввела 9-летний мораторий на торговлю слоновой костью, вследствие чего произошёл рост популяций и вновь спад, когда запрет был отменён для беднейших стран с большими популяциями слонов. Многие африканские страны, включая Зимбабве, Замбию, Намибию и Ботсвану, утверждают, что торговля слоновой костью необходима как для стимуляции их экономики, так и для ограничения количества слонов, якобы наносящих вред окружающей среде.
В 2002 году ООН частично отменила запрет на торговлю слоновой костью, разрешив нескольким странам экспортировать определённое количество слоновой кости. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
7. Под давлением Международного фонда защиты животных (IFAW) в 2007 году компания eBay запретила все международные продажи товаров из слоновой кости на своих сайтах. Решение было принято после ряда массовых убийств африканских слонов, самым заметным из которых стало убийство слонов в Закоума в 2006 году в Чаде.
IFAW обнаружил, что до 90 % сделок со слоновой костью, заключаемых на eBay, нарушают его собственные правила защиты дикой природы и потенциально незаконны. В октябре 2008 года eBay расширил защитные меры, запретив любые сделки со слоновой костью, в том числе и внутригосударственные. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
В основном браконьерская слоновая кость идет в Китай, где за пару костяных палочек для еды можно выручить больше тысячи долларов, а украшенные резьбой бивни уходят по сотне тысяч за штуку.
8. Кения, апрель 2016. Сложенные горы контрабандной слоновой кости. С учетом предыдущего абзаца можно представить, сколько это всё стоит. Костры здесь будут полыхать несколько дней, прежде чем бивни слонов и рога носорогов превратятся в пепел. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
9. В Кении слоновьи популяции резко упали в десятилетие перед запретом 1989 года и она заявляет, что любая легализация торговли слоновой костью в любом месте Африки ставит под угрозу слонов по всей Африке, так как браконьеры будут пытаться легализовать свои нелегальные запасы с помощью законных государственных складов. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
10. Быстрорастущий и многочисленный китайский средний класс, охочий до изделий из слоновой кости, удручающая нищета в Африке, слабая и коррумпированная власть и современный арсенал средств, позволяющих убивать мощных зверей, — для африканских слонов все сошлось трагически. Результат: ежегодно безжалостно уничтожается 30 тысяч этих животных; с 2009-го по 2012-й погибли 100 тысяч — и перемен к лучшему не видно. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
11. Сегодня эпицентром браконьерства стала Восточная Африка. В июне правительство Танзании сообщило, что за последние пять лет страна потеряла 60 процентов своих слонов: их численность уменьшилась со 110 до менее 44 тысяч. За то же время соседний Мозамбик лишился около 48 процентов слонов.
Местные жители, в том числе бедные крестьяне и нищенствующие егеря, убивают слонов, чтобы получить живые деньги, практически ничем не рискуя, — даже если их поймают, наказание будет символическим. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
12. Конфискованные контрабандные бивни слонов, Кения, 2016. (Фото Tony Karumba):
13. А вот в Центральной Африке у браконьерства порой совсем другая подоплека. Боевики и террористы используют вырученные от нелегальной продажи деньги для финансирования военизированных групп; они нещадно истребляют слонов не только в своих странах, порой орудуя и на территориях национальных парков. Бандиты совершают похищения, заставляют пленников заниматься браконьерством, а рейнджеров, егерей, попадающихся на пути, попросту убивают. (Фото Tony Karumb):
14. Контрабанда слоновой кости — важный источник финансирования террористических группировок, таких как Армия сопротивления Господа, устраивающая жестокие набеги на центральноафриканские деревни. (Фото Carl de Souza):
15. Склад конфискованных слоновьих бивней, которые собираются уничтожить. (Фото Carl de Souza):
16. Пока в Европе, на Ближнем Востоке и в США на самом высоком уровне обсуждают, как остановить террористов, чья деятельность процветает, где-нибудь в африканском нацпарке на работу выходят скромные егеря, прихватив АК-47 да пригоршню патронов. Одни из тех, кто держит оборону — за всех нас. (Фото Siegfried Modola | Reuters):
17. Кенийские рейнджеры на учениях. (Фото Siegfried Modola | Reuters):
18. Привет, Малыш! (Фото Siegfried Modola | Reuters):
19. Хороший. (Фото Siegfried Modola | Reuters):
20. Экологи говорят: существует реальная угроза вымирания слонов в ближайшие 50 лет. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
21. Беззащитный гигант. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
22. Стадо слонов в Национальном парке Амбосели. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
23. По клику откроется фотография, показывающая, что случается со слонами после встречи с браконьерами. Не для слабонервных. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
24. Исторический ареал диких слонов в Азии в настоящее время фрагментирован, незаконная охота на них продолжается. Слоны близки к исчезновению в Китае, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и Индонезии. В Мьянме зарегистрированы даже кражи домашних слонов для добычи слоновой кости. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
25. Им сложно выжить. Но они постараются. (Фото Ivan Lieman):
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