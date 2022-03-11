Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    И нахрен?15 фото юной Андж...
  • Sobering
    Статья безграмотная. Огромный вред организму делают как раз фастфуды с трансжирами, кондитерские изделия и очищенные ...Мифы о снижении в...
  • Александр Николаевич
    "Какой актер умер во мне...!" - Подумала акула отплывая от Титаника с Ди Каприо в животе!😘Самые низкие пост...

Очаровательные монстры, которые каждое утро появляются на салфетках талантливого художника


Смешные монстрики. Автор: Valentinos Demetriou.

Смешные монстрики. Автор: Valentinos Demetriou.

В голове творческих людей всегда много интересных мыслей и идей, которые так хочется воплотить в реальность. Художник Валентинос Деметриу (Valentinos Demetriou) – не исключение. Каждое утро он берёт салфетку и краски, делая несколько абстрактных мазков при помощи толстой кисти. После того, как набросок готов, он создаёт смешного монстрика необычной формы.

Валентинос так увлёкся воплощением своих идей, что начал создавать столь милых и очаровательных созданий ежедневно. В его работах оживают самые невероятные образы от грустных и задумчивых до жизнерадостных и позитивных. И совсем неудивительно, что эти монстрики стали любимцами большинства пользователей сети Интернет, которые с нескрываемым интересом следят за творчеством автора в Instagram.
Стог сена. Автор: Valentinos Demetriou.

Стог сена. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Динозавр. Автор: Valentinos Demetriou.

Динозавр. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Зубастик. Автор: Valentinos Demetriou.

Зубастик. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Чиполлино. Автор: Valentinos Demetriou.

Чиполлино. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Кактус. Автор: Valentinos Demetriou.

Кактус. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Лучезарная улыбка. Автор: Valentinos Demetriou.

Лучезарная улыбка. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Большая черепаха. Автор: Valentinos Demetriou.

Большая черепаха. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Сыщик. Автор: Valentinos Demetriou.

Сыщик. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Шериф. Автор: Valentinos Demetriou.

Шериф. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Глазастик. Автор: Valentinos Demetriou.

Глазастик. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Крикун. Автор: Valentinos Demetriou.

Крикун. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Позитив. Автор: Valentinos Demetriou.

Позитив. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Мушка. Автор: Valentinos Demetriou.

Мушка. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Пернатый. Автор: Valentinos Demetriou.

Пернатый. Автор: Valentinos Demetriou.

 
Длинный нос. Автор: Valentinos Demetriou.

Длинный нос. Автор: Valentinos Demetriou.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Очаровательные монстры, которые каждое утро появляются на салфетках талантливого художника

И не забудьте:
Очаровательные монстры, которые каждое утро появляются на салфетках талантливого художникаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх