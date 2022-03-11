Очаровательные монстры, которые каждое утро появляются на салфетках талантливого художника

Смешные монстрики. Автор: Valentinos Demetriou.
В голове творческих людей всегда много интересных мыслей и идей, которые так хочется воплотить в реальность. Художник Валентинос Деметриу (Valentinos Demetriou) – не исключение. Каждое утро он берёт салфетку и краски, делая несколько абстрактных мазков при помощи толстой кисти. После того, как набросок готов, он создаёт смешного монстрика необычной формы.
Валентинос так увлёкся воплощением своих идей, что начал создавать столь милых и очаровательных созданий ежедневно. В его работах оживают самые невероятные образы от грустных и задумчивых до жизнерадостных и позитивных. И совсем неудивительно, что эти монстрики стали любимцами большинства пользователей сети Интернет, которые с нескрываемым интересом следят за творчеством автора в Instagram.
Стог сена. Автор: Valentinos Demetriou.
Динозавр. Автор: Valentinos Demetriou.
Зубастик. Автор: Valentinos Demetriou.
Чиполлино. Автор: Valentinos Demetriou.
Кактус. Автор: Valentinos Demetriou.
Лучезарная улыбка. Автор: Valentinos Demetriou.
Большая черепаха. Автор: Valentinos Demetriou.
Сыщик. Автор: Valentinos Demetriou.
Шериф. Автор: Valentinos Demetriou.
Глазастик. Автор: Valentinos Demetriou.
Крикун. Автор: Valentinos Demetriou.
Позитив. Автор: Valentinos Demetriou.
Мушка. Автор: Valentinos Demetriou.
Пернатый. Автор: Valentinos Demetriou.
Длинный нос. Автор: Valentinos Demetriou.
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