6 нюансов, которые нужно учитывать при выборе дивана на кухню

Подбор кухонной мебели отличается от покупки дивана для гостиной.

Здесь важны не сколько внешний вид и удобство изделия, сколько практичность и простота в уходе.

Мы подскажем, на какие нюансы нужно обратить внимание при выборе мебели, чтобы кухонный диван прослужил как можно дольше.

Основные критерии

1. Складной или раскладной

Для маленьких квартир актуальным вариантом будет раскладной диван

Если вы хотите использовать диван как элемент столовой группы, выбирайте нераскладываемую модель. На изделии удобно сидеть, а внутри можно сделать ящики для хранения вещей. Для маленьких квартир актуальным вариантом будет раскладной диван. На нем можно и чай попить, и гостей спать уложить. Диван лучше подбирать средней жесткости, чтобы на нем было удобно и сидеть, и спать. Оптимальные механизмы раскладки: клик-кляк, французская раскладушка, дельфин.

2. Габариты

Хорошо, когда мягкая мебель совпадает по ширине с обеденным столом

Чтобы диван гармонично вписывался в интерьер, сопоставляйте его размеры с другими крупными объектами. Хорошо, когда мебель совпадает по ширине с обеденным столом. Максимум выступать за края на 15-20 см. Принимайте во внимание и габариты кухонного гарнитура. Если мебель занимает много места, выбирайте диван поменьше, дабы не перегружать комнату.

Дизайнеры советуют обращать внимание на геометрию пространства. Если комната продолговатая, подбирайте длинную, прямоугольную мебель. Для маленького пространства подойдет миниатюрный диван на несколько мест.

3. Высота изделия

Подберите стулья и диван примерно одной высоты, чтобы все сидели на одном уровне

Прежде чем покупать диван, измерьте высоту стульев. Зачем? Вспомните, как неудобно отмечать праздники в гостиной, когда часть гостей сидит на высоких стульях, а остальные - на низких диванах. Чтобы на вашей кухне не происходило то же самое, подберите всю мебель примерно одного уровня. Среднее расстояние от пола до стола составляет 72-78 см. Соответственно, оптимальная высота до сидения - около 40-45 см. Так вы сможете спокойно расположить ноги под углом 90 градусов и достать локтями до столешницы. Однако это при условии жестких сидений. Если выбираете мягкие модели, вычитайте от их высоты 5-7 см для «запаса».

4. Наполнитель и обивочный материал

В качестве обивки применяются износостойкие, прочные материалы, которые не впитывают ароматы и влагу

В качестве обивки применяются износостойкие, прочные материалы, которые не впитывают ароматы и влагу. Для этого отлично подходят напоминающий замшу флок, экокожа, жаккард, шенилл. Если нравятся натуральные ткани, сделайте на диван плотный хлопковый чехол, который легко стирать в машинке. Также можно выбрать специальную антивандальную обивку. Материал гипоаллергенен, практически не истирается и не пачкается. Уделите внимание и наполнителю, который не должен быть чересчур мягким или жестким. Себя хорошо зарекомендовал пенополиуретан. Материал стоит недорого, он эластичный, упругий и экологически безопасный. Еще один вариант - гипоаллергенный латекс, он более дорогой, легко восстанавливает форму и служит много лет. Чего следует избегать, так это синтепона. Материал быстро приминается, а вмятины сложно восстановить.

5. Внешний вид

Модели могут быть как прямыми, так и угловыми

Для таких стилей, как минимализм, лофт, скандинавский, эко подходит мягкая мебель со строгим и лаконичным дизайном. На классической кухне гармонично смотрятся изделия на изогнутых ножках с изящными подлокотниками. Только учитывайте, что за такой мебелью будет сложнее ухаживать. Диваны с подлокотниками подходят под овальные или круглые столы, иначе рискуете ударяться о мебель. Модели могут быть как прямыми, так и угловыми.

6. Оттенок

В светлой комнате, наоборот, диван может стать ярким акцентом

Если кухня выполнена в насыщенных тонах, мебель подбирайте светлых нейтральных оттенков или примерно таких же цветов, что и гарнитур. В светлой комнате, наоборот, диван может стать ярким акцентом. К примеру, в белой кухне экспериментируйте с мягкой мебелью насыщенных оттенков, а в серой удачно смотрится желтый или оранжевый диван.

Как подобрать диван для маленькой комнаты

Маленькая мебель не раскладывается, зато хорошо вписывается в ограниченное пространство

Во-первых, отдайте предпочтение мебели без спинки или с минимальной опорой. Так интерьер не будет выглядеть громоздким. Если получится, закажите модульный диван, который смотрится как продолжение гарнитура. Во-вторых, обращайте внимание на самые маленькие диваны и кухонные уголки. Такая мебель не раскладывается, зато хорошо вписывается в ограниченное пространство. Еще одно преимущество - предназначенные для столовой группы изделия сразу выпускаются подходящей высоты. А в некоторых моделях предусмотрены ящики для хранения под сидениями.

Где разместить мягкую мебель

Если кухня большая, используйте мягкую мебель как вариант зонирования

Здесь важно учитывать назначение дивана. Если за обеденным столом вы не только едите, но и работаете, разместите предмет интерьера спиной к окну. Так рабочее место будет лучше освещаться. Только учитывайте расположение батареи, чтобы обивка не испортилась от перегрева. Для этого обязательно оставляйте зазор, дабы воздух хорошо циркулировал. Если размеры комнаты не позволяют, подберите плоский и узкий радиатор, который размещают сбоку от окна. Для дивана-раскладушки нужно оставить достаточно места и тоже держать его подальше от батареи, чтобы из-за сухого воздуха не было проблем со сном. Если кухня большая, используйте мягкую мебель как вариант зонирования. Разместите диван спинкой к шкафам, отделяя пространство для готовки еды и столовую.