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Применение крапивы для сада и огорода

Выращивание богатого урожая овощей, ягод и фруктов просто невозможно без качественной плодородной почвы, из которой растения берут все необходимые для активного роста и развития вещества.
Если вносить в почву покупные препараты, то придется потратить немалую сумму денег. Этого легко можно избежать, если приготовить бесплатное азотное удобрение из крапивы.
Для сбора крапивы обязательно используйте перчатки. Скосите взрослую, хорошо разросшуюся крапиву.

Применение крапивы для сада и огорода

Нарежьте крапиву на небольшие части, это ускорит процесс изготовления удобрения. Залейте ведро с крапивой дождевой водой.

Применение крапивы для сада и огорода

Накройте ведро крышкой, но не закрывайте его плотно, так как необходимо оставить место для выхода газов, которые будут образовываться в процессе брожения крапивы.

Применение крапивы для сада и огорода

Поставьте ведро в дальнюю часть сада, так как со временем удобрение начнет не очень приятно пахнуть. Процесс приготовления удобрения из крапивы займет 2-3 недели. Раз в неделю перемешивайте крапиву в ведре. Понять что удобрение готово и процесс ферментации завершен можно по исчезновению пены и пузырьков.
Удобрение из крапивы получается очень концентрированным, поэтому его необходимо разводить с водой в соотношении 1 к 10. Используйте крапивное удобрение для полива растений под корень. Благодаря такой подкормке растения получат азот, необходимый им в период вегатации для формирования листовой массы.

Применение крапивы для сада и огорода

Для получения наилучшего результата удобрение из крапивы следует использовать один раз в 3 недели.
Удобрение из крапивы подходит и для обработки растений по листу. В этом случае его необходимо разводить его водой в соотношении 1 к 50. Помимо того, что крапивное удобрение усиливает процессы роста растений, оно является и отличным инсектицидом и биостимулятором. Это прекрасная альтернатива дорогим химическим препаратам.

Применение крапивы для сада и огорода

Крапиву можно использовать и для того, чтобы повысить иммунитет растений и сделать их устойчивыми к болезням и вредителям. Для приготовления эффективного средства 1 кг листьев крапивы залейте 10 литрами воды. Через 12 часов процедите полученную жидкость и используйте ее неразбавленной для опрыскивания растений. Такой раствор можно использовать 1 раз в 7-10 дней.

Применение крапивы для сада и огорода
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